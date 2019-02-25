奥斯卡2019：完整获奖名单

Image copyright Reuters Image caption 今年最佳男女演员与最佳男女配角获奖者合影。

今年奥斯卡金像奖在美国洛杉矶落下帷幕。《波西米亚狂想曲》（Bohemian Rhapsody）是最大赢家获得包括最佳男演员在内的四项奖。 《黑豹》（Blank Panther）、《绿薄旅友》（Green Book）和《罗马》（Roma） 分获三项奖。 以下是今年完整获奖名单。

最佳影片：《绿薄旅友》

最佳女演员：奥利维娅·科尔曼（Olivia Colman，奧莉花高雯），《宠儿》（The Favourite，《真宠》）

最佳男演员：拉米·马雷克（Rami Malek），《波西米亚狂想曲》（Bohemian Rhapsody）

最佳女配角：雷吉娜·金（Regina King），《假若比尔街能说话》（If Beale Street Could Talk）

最佳男配角：马赫沙拉•阿里（Mahershala Ali，马许沙拉艾利），《绿薄旅友》

最佳导演：阿方索·卡隆（Alfonso Cuaron，艾方素·柯朗）《罗马》（Roma）

最佳原创剧本：《绿薄旅友》，尼克·瓦仑加（Nick Vallelonga）, 布莱恩·库瑞（Brian Currie）、彼得·法拉利（Peter Farrelly）

最佳改编剧本：《黑色党徒》（BlacKkKlansman，《卧底天王/黑白三K党》）- 查利·瓦赫特尔（Charlie Wachtel）、大卫·拉比诺维茨（David Rabinowitz）、凯文·威尔默特（Kevin Willmott）、史派克·李（Spike Lee，史碧奇李）

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最佳动画片：《蜘蛛人：平行宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse，《蜘蛛人：新宇宙》）

最佳外语片：《罗马》- 墨西哥

最佳纪录短片：《徒手攀岩》（Free Solo）

最佳原创歌曲：《浅滩》（Shallow）（出自影片《一个明星的诞生/星梦情深》A Star Is Born）- Lady Gaga、马克·朗森（Mark Ronson）、安东尼·罗索曼多（Anthony Rossomando）、安德鲁·怀亚特（Andrew Wyatt）

最佳原创配乐：《黑豹》- 鲁德温·葛瑞森（Ludwig Goransson）

最佳艺术指导：《黑豹》- 汉娜·贝希勒（Hannah Beachler）、杰·哈特（Jay Hart）

最佳服装设计：《黑豹》- 露丝·卡特（Ruth Carter）

最佳摄像：《罗马》- 阿方索·卡隆

Image copyright Reuters Image caption 获奥斯卡奖的史派克·李

最佳视觉效果：《登月第一人》（First Man）- 保罗·兰伯特（Paul Lambert）、伊恩·亨特（Ian Hunter）、特里斯坦·迈尔斯（Tristan Myles）、J.D.施沃姆（JD Schwalm）

最佳化妆与发型设计：《副总统》（Vice，《为副不仁》）- 格雷戈·坎纳姆（Greg Cannom）、 凯特·比斯科（Kate Biscoe）、帕特丽夏·德哈尼（Patricia DeHaney）

最佳音效剪辑：《波西米亚狂想曲》- 保罗·梅希（Paul Massey）, 蒂姆·卡弗金（Tim Cavagin）、约翰·卡萨里（John Casali）

最佳影片剪辑：《波西米亚狂想曲》- 约翰·奥特曼（John Ottman）

最佳动画短片：《包宝宝》（Bao）

最佳纪录短片：《月事革命》（Period. End of Sentence）

最佳实景短片：《皮肤》（Skin）