心脏病发！你没注意到的发病原因有哪些？

Image copyright Getty Images Image caption 有些因素对心脏不利，但却鲜为人知。

根据世界卫生组织（WHO）的数据，心血管疾病是造成全球范围内人口死亡的头号杀手。

许多因素可以增加心脏病风险，比如吸烟、肥胖以及不爱运动等不健康的习惯。然而，有些原因可能是你平时没有注意到的。

这些平时一些不为人知的小习惯，却会增加诱发心脏病的风险。

口腔健康

Image copyright Getty Images Image caption 保护牙齿对心脏有利

有越来越多的证据显示牙齿以及口腔健康与心脏之间的联系。 但许多人对此并不太了解。

过去的几项研究显示，口腔健康差的人患心血管疾病的风险率更高。

牙齿出血、牙龈发炎会让口腔细菌进入血液系统，之后它们会在血管中形成脂肪斑块。

与此同时，它们还会引起肝脏制造高水平的某些蛋白质，这些蛋白质会导致血管发炎。

最终，炎症可能会导致心脏病或是中风。

解决方案很简单：一定要好好刷牙，经常使用牙线并定期去看牙医，保持口腔卫生。

跟老板关系紧张

Image copyright Getty Images Image caption 工作压力大，与老板关系紧张增加心脏病风险。

仇恨你的老板可能会伤害你的心脏健康，这并不是开玩笑。

根据瑞典发表在英国医学杂志上的一项长达10年的研究显示，和领导关系不好可以让人患心脏病的风险增加40%。

美国奥兰多健康心脏研究所的心脏专家库马说，“工作上压力大能够诱发心脏病。”

如果再加上其他一些因素，例如没睡好觉、饮食不佳可能会让心血管疾病的风险进一步增加。

创伤事件

Image copyright Getty Images Image caption 创伤性事件能让人心碎

经历突然的创伤性事件，例如亲人去世真的可以让人心碎。

根据美国的一项有关研究，那些一生中经历过3次以上创伤事件的女性，其血管工作状态要比没有类似经历的女性差。

心脏病专家说，压力大能够引起体内产生更多的肾上腺素（adrenaline）。肾上腺素可以让心跳加速并使血压上升。

孤独感

Image copyright Getty Images Image caption 孤独使人易患心脏病

据英国医学杂志另外一个研究显示，社会联系少、比较孤独的人患心脏病几率会增加29%，心脏病发作几率也会增加32%。

这其中的一个原因是寂寞本身就会让人感到紧张和有压力。孤独的人往往找不到可以倾诉感情的人。

2014年牛津大学的研究人员连续八年分析了70万女性后发现，跟伴侣一起生活的女性死于缺血性心肌病的几率要比没有伴侣的女性低28% 。

抑郁症

Image copyright Getty Images Image caption 抑郁对身心影响不利

美国心脏协会说，美国心脏病发作病人中大约有三分之一的人患有抑郁症。

专家们推测，有心理健康问题的人面临选择时可能会感到无所适从，无法做出健康的决定。

例如，他们在面对如何选择健康饮食或是该喝多少酒才合适等问题上不知所措。

特别是境况不佳时，人们更是选择能够带给他们慰籍的东西，至于它是否健不健康根本不是他们所考虑的。

绝经期

Image copyright Getty Images Image caption 雌激素水平下降让女性更易受心脏病袭击。

对女性来说，停经后更容易发生心脏病等心脏疾患。这是因为它与女性体内的荷尔蒙雌激素水平降低有关。

据信，雌激素有保护动脉血管内壁的作用，它可以帮助让血管更柔软和更具有弹性。

随着人们年龄增长，血管弹性减弱，变得更僵硬，因此导致血压上升。

但人们可以通过良好的饮食以及定期运动来帮助抵消随着年龄增长血管僵硬的影响。