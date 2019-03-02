西班牙“恋爱巴士”帮乡下剩男寻找爱情

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西班牙是欧盟国家里农村人口缩减最严重的国家。过去几十年来，数以百万计的西班牙农民涌向城市寻找工作机会。留在农村家乡的大多是老年人，或者是不得不经营农业的男性。那么，这些西班牙乡下单身汉如何寻找爱情，结婚成家呢？

52岁的西班牙农民安托尼奥·塞拉达（Antonio Cerrada）住在一个叫普雷德纳·德·阿蒂恩萨（Pradena de Atienza）的峡谷村庄里，他的祖辈就在这里务农和放牧。他每天的工作就是在他跟兄弟一起经营的农场上牧羊。

这个村子其实离首都马德里并不远，从马德里向北行驶大约两个半小时就到了。但沿途荒芜的山脉和冬季的冷风令我感觉好像很远似的。

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“如果不是因为我和我兄弟，这个村子恐怕早就被废弃了。”安托尼奥说。

在这个位于峡谷地带的小村里，只有不到10人全年生活在这里。安托尼奥目睹了很多邻居离开家乡到城市去追寻新的生活。但他从来不想离开自己的农庄，不过他真心渴望能找一个女人作为伴侣。在他30岁时，他开始认真寻找这样一个女人 － 她不嫌弃这个荒芜的、几乎被废弃的农村，愿意和他一起生活。

这可不是件容易的事！

“我们这里有个电视节目 － 农民找老婆（Farmer Seeks Wife），每周二晚上播出。我很想报名上那个节目。”他说，但没成功。后来，安托尼奥又听说另一件新鲜事，好像是叫“爱情大篷车”（Caravan of Love）。

这是一种商业运作的活动，从马德里拉来一大车单身女性，与农村的单身汉联谊，组织起来一起吃晚餐和跳舞。马诺洛·冈萨罗（Manolo Gozalo）与他的同伴维尼西娅·阿尔坎塔拉（Venecia Alcantara）自1996年以来就一直在组织这样的活动。

他俩本身就是这个活动最好的广告 － 他们在马诺洛组织的第一次大篷车活动中相遇，后来堕入爱河。

Image copyright Getty Images Image caption 马诺洛查看车票

“我们到目前为止已经组织了差不多600个这样的派对了……大约180对男女通过我们的活动建立了恋爱关系。当然了，并不是所有的关系都持续下来，但大约100对男女现在仍然在一起呢。”马诺洛说。

当安托尼奥听说大篷车将来到邻村的一家餐厅时，他激动地脱下工作服，将自己洗刷得焕然一新，打扮整洁就去赴会了。

玛丽娅·卡瓦哈尔（Maria Carvajal）是一个哥伦比亚女士，住在马德里，她最后一个下车。

“我们都在跳舞，安托尼奥一直看着我，”她回忆说，“所以我就问他想跳舞吗？他跟我说，他不会跳……我就坐下了，但他还是一直看着我！一切就从这里开始了。”

Image copyright Getty Images Image caption 维尼西娅·阿尔坎塔拉梳妆准备晚间的联谊活动

晚餐时，安托尼奥和玛丽娅在一桌，他俩开始交谈，火花就这样点燃了。“我们一直聊呀聊，好像有说不完的话。”安托尼奥回忆当时的情景。当音乐再次响起来时，安托尼奥不再羞怯了。

“我们一起到楼下跳舞，喝啤酒。这就成了！”

他俩约好在两周后附近的另一个大篷车派对上相聚。后来，安托尼奥又邀请玛丽娅到他的农庄来度周末，在一个“农家乐”饭店订了个双人房间。

Image caption 安托尼奥和玛丽娅初次见面时的照片

玛丽娅似乎喜欢这个荒芜的村庄，这使安托尼奥十分欣慰。

“我喜欢这里的宁静。”玛丽娅说。

她在马德里干保洁员工作已经十多年，是时候改变一下了。

“我刚从哥伦比亚来西班牙时，我会跟朋友在马德里跳舞。但后来，我的生活就变成工作，回家，工作，回家。”

Image copyright Getty Images Image caption 恋爱巴士抵达目的地，男女双方见面

玛丽娅觉得自己很幸运。

“我有一个也参加大篷车活动的女朋友，参加活动好几个月了，参加了很多派对，遇见很多人，但她一直没碰上一个可心的男士。而我第一次参加这个大篷车派对，就遇见了安托尼奥。”

这种“爱情大篷车”活动的起因是西班牙农村人口严重缩减，为了鼓励城市单身女性与农村单身汉们相遇，于是搭了如此鹊桥。

实际上，上世纪50年代末在佛朗哥独裁统治时期，西班牙农村人口向城市迁移的潮流就开始了，当时城市工业开始发展，吸引了大批农村人口。现在，西班牙只有大约4000多乡村幸存下来，其中1300个农村社区每村不到100人。

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不过，这个大篷车活动也不是人人都赞同。有批评者说，从城市运送妇女到农村去，纯粹是为了让男人享受。而大篷车女性大多是来自拉丁美洲和东欧的移民，更显得她们的弱势。

在大篷车巴士上，有时可见女权主义的抗议涂鸦。

尽管如此，马诺洛·冈萨罗仍然坚持每月组织一次大篷车活动。甚至在今天的网络时代，各种约会APP，大篷车活动依然受欢迎。

“人们喜欢在真实生活中见面，这就是大篷车的优势。”他说。

“在城市里，有很多公司都在组织单身男女约会活动，而我们不过是到乡下组织这样的活动，乡下有不少单身汉呢。他们很多人都不会上网，还有些人甚至不怎么会使用手机。”

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自安托尼奥和玛丽娅第一次相会已经快6年了，安托尼奥谈起这件事仍然兴奋不已。在他的世界里也发生了变化，小安托尼奥已经快一岁半了！

“我每次放工后回家，一看到他我就高兴，我会跟他一起玩耍。我整天跟牛羊打交道，到了晚上，能跟家人说说话真好。现在这里像个家了，而不只是个睡觉吃饭的地方。”安托尼奥说。

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他们还想多要几个孩子吗？

“不不！”玛丽娅大笑着说。“我已经51岁了，我49岁时怀的孕，50岁的时候生下了小安托尼奥。我之前已经有一个女儿，她现在31岁了。我的外孙都比小安托尼奥大！我可不会再生了！”

安托尼奥享受着目前的生活，他甚至憧憬着未来 － 他的儿子将来会不会使这个小村庄继续存在下去？或许，他也会像村里的大多数人一样最终被吸引到城市去？

“我会一直扎根在这里养大他，就像我父亲在这里养大我一样。他将来是否想生活在这个村子里，那就取决于他自己了。”