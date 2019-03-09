女性专业摄影师分享经验 如何拿起相机

  • 2019年 3月 9日
Jennifer McCord, Iulia David, Holly-Marie Cato, Amy Shore

来认识一下：专业摄影师詹妮弗·麦考德（Jennifer McCord）、尤丽娅·戴维德（Iulia David）、霍莉-玛丽·凯托（Holly-Marie Cato）和艾米·肖尔（Amy Shore）。她们正在做一件事，就是鼓励和帮助更多女性拿起相机。具体做法是用自己的作品为例传授技巧，分享自己的亲身经历和感受。

音乐摄影师

Frank Carter &The Rattlesnakes in Belfast Image copyright Jennifer McCord

詹妮佛·麦考德（Jennifer McCord）和她的相机经常出现在演唱会的台前幕后。她23岁，摄影职业生涯始于2012年伦敦奥运会前后。当时她15岁，参加了一个青少年慈善项目，把相机发给年轻人，通过摄影帮助他们提高社交和团队建设技能。这段经历在她心里埋下了摄影爱好的种子。

慈善项目结束后，她回学校继续学业，但没有放弃刚刚发现的业余爱好。凭着初生牛犊不怕虎的“幼稚的傲慢”，她向一个乐队毛遂自荐，担任乐队巡演摄影师。乐队同意了，随后她就跟着走了一趟为期10天的巡演，拍舞台照、幕后照、花絮、生活照……

那些照片现在没人再提起，但那段历练则印在她记忆中，最难忘的是摄影师“必须保持忙碌”。

她说：“我那时免费干了一年，一周给四场演出拍照，免费，然后把照片电邮给乐队，这样逐渐有了口碑。”

麦琪·罗杰斯（Maggie Rogers） Image copyright Jennifer McCord
Image caption 美国音乐家麦琪·罗杰斯（Maggie Rogers）
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Jason Aalon Butler of the Fever 333 Image copyright Jennifer McCord
Image caption 杰森·阿龙·巴特勒（Jason Aalon Butler），Fever 333 乐队歌手

麦考德的体会是，社交媒体对女性从事职业摄影很有帮助。专业摄影圈里还是男性居多。她刚出道时还没碰到过女性音乐摄影师。但近几年变化很大，音乐会、演唱会上的指定摄影师越来越多是女性。

杜阿·利帕（Dua Lipa）2018年在雷丁艺术节 Image copyright Jennifer McCord
Image caption 杜阿·利帕（Dua Lipa）2018年在雷丁艺术节
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当然，和大部分职业一样，金字塔尖还是男性主宰。

专业摄影行业竞争激烈，必须优异才能出众。作为过来人，麦考德有一言忠告：如果真想进这一行，就得确保周围亲友、家人支持你，越到麻烦的时候有人帮你。

还有，即使觉得自己在原地踏步，心灰意冷，也要坚持，不能放弃。

旅行和社区摄影师

弗洛伦斯公寓的窗口正对着失火的格兰菲尔塔楼 Image copyright Holly-Marie Cato
Image caption 弗洛伦斯公寓的窗口正对着失火的格兰菲尔塔楼

霍莉-玛丽·凯托（Holly-Marie Cato）向初次见面的人自我介绍时，通常这么形容自己：我不是一般人心目中那种街头摄影师；我是黑人女性，一头黑人的蓬松头发，手里拿着相机。通常她使用摄像机。

她拍摄前会多次到拍摄目的地去，熟悉拍摄对象和场景，跟人建立联系。这样，口口相传，她在拍摄对象所在的社区建立起深厚的人脉。

"灯光师" Image copyright Holly-Marie Cato
Image caption 凯托见到“灯光师”时他正在一个简易棚屋里做木雕。
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在职业走上正轨，可以理直气壮把自己称为摄影师和电影人之前，凯托奋斗了相当长时间。

一切始于2011年托滕汉姆骚乱。她有一台相机，因为在莱斯特大学学建筑设计，需要拍照。那天，有朋友请她到托滕汉姆一个剧场的后台拍些幕后照片。完事后出门，正遇上平和抗议的人群，就又拍了几张。

她记得当时根本没有料想这场平和的示威会演变成暴力骚乱，还蔓延到伦敦。

随着场面变得紧张、激烈、暴力，凯托的相机快门频闪，最后变成了录像。

因为当时在场录像的只有她一个人，这段视频后来在BBC、《卫报》网站和欧洲各地媒体网站播出。

“那对于我来说是个巅峰。难以置信，令人惶恐，同时也触动了我，心底里发生了某种变化，”她说。

纳玛玛 Image copyright Holly-Marie Cato
Image caption 地主、牛倌、精明的女商人、曾祖母，75岁的女强人，这就是凯托在肯尼亚遇到的纳玛玛。
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骚乱过后，凯托回到大学继续学业，没考虑把摄影当作职业，也没有设想过一天10个小时盯着电脑辅助设计软件的职业生涯。

但她也没有冷落相机，逐渐开始为各种各样的客户拍照、摄影。

她现在跟人分享自己误打误闯开始摄影的经历，希望有助于对专业摄影感兴趣的女同胞们建立自信。

汽车摄影师

古德伍德古董车比赛（Goodwood Revival） Image copyright Amy Shore
Image caption 古德伍德古董车比赛（Goodwood Revival）

艾米·肖尔（Amy Shore）爱摩托车和汽车。在这个27岁的女摄影师眼里，摩托车不仅是一个物件，还意味着驰骋时的激动、震撼，旅途的见闻，结识的各色人等。

肖尔对摄影有一个信念，那就是摄影必须和自己的激情所在相结合，可以是烹饪、天文、时尚，或者任何你全情投入的事。在她看来， 两者的结合才是关键。

她的摄影和自己的激情——汽车互相结合。对汽车的爱流淌在她血液里 - 父亲多年来一直从事古董车修复，1980年代后期到1990年代初期曾经是一级方程式赛车莲花队成员。

她本人在大学时业余当过婚礼摄影师，但真正把她“踢上”专业摄影轨道的是一次古德伍德古董车大赛 - 她去观赛，还有机会给一辆复制的法拉利P4拍了几张照。

复制的法拉利 P4 Image copyright Amy Shore
Image caption 复制的法拉利 P4

这些法拉利照片在社交媒体上疯传，还被一些传统媒体转载，包括业内权威杂志。

肖尔透露了一个秘密：她在那之前从来没有拍过汽车。所以，去拍法拉利复制品的前一晚，她上网搜索“如何拍摄汽车”。即便如此，她的设备也不够级别，闪光灯一般般，而且也不太会用修图软件。

但她还是壮着胆子，跟自己说去试一试。

自那以后就一发不可收拾，各种邀约和机会纷沓而来，她的婚礼和汽车摄影技术日臻至善。

迷你车 Image copyright Amy Shore
Image caption “迷你”探险。肖尔驾驶自己的1985年的迷你，在苏格兰高地独自驾车1600英里
2017年古德伍德古董车赛期间一个雨天 Image copyright Amy Shore
Image caption 2017年古德伍德古董车赛期间一个雨天

她知道自己的摄影作品给人的印象：复古和浪漫情调

汽车新闻摄影的技术性非常高，对体力的要求也很苛刻，而她的摄影风格给汽车摄影带来了更多女性的柔美。

她明白，热衷于汽车的大部分是男性。一个证据是在社交媒体上关注她帐号的90%是男性。

沙漠里的老红车 Image copyright Amy Shore
Image caption 沙漠里的老红车

这类摄影的特点是没有很多时间事先准备，以抓拍为主。她反应迅捷，通常事先只计划一个大致线路和片单，到现场后随机应变。

美容摄影师

Portrait by Iulia David Image copyright Iulia David
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尤丽娅·戴维（Iulia David）的专业摄影生涯始于给朋友们拍肖像。拍完后她会在电脑上修一下图，然后给人家。很快她的名字就传开了，来找他拍肖像的人越来越多。量变到质变的那一刻，她决定义无反顾地顺着这条路走下去。

她在伦敦开了一间摄影工作室。当时大家都说她疯了。现在，刚过而立之年的她又要在伯明翰开了第二间。

Portrait by Iulia David Image copyright Iulia David
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“我通常花二小时修图，乐此不疲。即便到了今天，我还是觉得修图令我放松、心情愉快，”她说。

她承认自己爱摄影，也喜欢坐在电脑前修图。她的作品最为人喜爱的是画面的洁净和皮肤的质感。

Portrait by Iulia David Image copyright Iulia David
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她也举办讲座，人们会从很远的地方赶来听课。伯明翰的那间摄影工作室，她说，其实是设计成一个既做人像摄影又可供人学习摄影技术的地方。

她不认为摄影有成功秘诀，也不一定需要昂贵的器材，用最基本的设备也可以拍出好作品。

关键是需要有决心，对自己的技术有信心。美容摄影的行业门槛很高，但也不是不可能打进去。

Portrait by Iulia David Image copyright Iulia David
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