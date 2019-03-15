乳腺癌分11种 是否复发取决于自身“内部线路”

Image copyright Getty Images Image caption 乳腺癌是女性最常见的癌症

乳腺癌是女性最常见的癌症，尤其是在50岁以上的女性更要提高警惕。

研究人员发现，乳腺癌其实是11种不同疾病，到底哪些女性的乳腺癌更容易复发？哪些女性可以存活取决于其个体的“内部线路”（internal wiring）。

这一最新研究结果发表在《自然》杂志上。研究人员希望这一发现可以帮助医生鉴别哪些患者需要密切跟踪，而另外一些人可以稍微放缓一些，因为她们的乳腺癌复发率比较低。

英国剑桥大学和美国斯坦福大学的科学家仔细研究了近2000名乳腺癌患者的病例。

他们研究的程度大大超出只是把乳腺癌当作是一种单一疾病的范围。

目前，医生在治疗乳腺癌过程中是根据患者对雌激素或是赫赛汀靶向治疗（targeted therapies）是否有效来分类。

不同类别

研究小组在分析了乳腺癌肿瘤内部的基因突变方式后，创造了一种新的分类方法。

该研究小组之前已经把乳腺癌划分成11种不同疾病，每种疾病的成因不同，其需要的治疗方法也不同。

研究人员对这2000名女性跟踪了20年，他们现在能够区分哪种乳腺癌更容易复发。

卡尔达斯教授对BBC表示，这是由肿瘤内部的分子布线（molecular wiring）来决定的。

他还说，“从现在起，我们不应该再把乳腺癌当成是一种疾病，它实际上是由11种病组成。这距离更精确医学疗法是非常重要的一步。”

改变治疗方法

Image copyright Getty Images Image caption 研究人员对这2000名女性跟踪了20年，他们现在能够区分哪种乳腺癌更容易复发。

例如，三阴性乳腺癌（triple negative breast cancers）是最难治的类型之一，它并不是一种类型，而是两种类型。

卡尔达斯教授解释说，患这种类型乳腺癌的其中一组女性如果5年后不复发，那就可能被治愈了。

然而，另外一组仍然存在后期复发的重大风险。

这样，就可以帮助这些女性了解她们未来的风险，同时也可能会改变对她们的治疗方法。

此外，还有4个乳腺癌亚组，它们均由雌激素驱动，并且复发风险“显著增加”。

对这类女性的治疗如果使用荷尔蒙长期疗法，比如他莫昔芬效果可能更好。

对症治疗

BBC科学和健康事务记者詹姆斯·加拉格尔（James Gallagher）分析说， 通常人们按发现的部位来给癌症命名：例如，乳房、结肠、前列腺、肺等等。

但人们早就知道其实这样的做法不够准确。而这次研究表明，未来在治疗癌症过程中可以使用个性化和针对性强的治疗。

事实上，目前在治疗乳腺癌方面，研究人员已经开始研究对症治疗了。

与此同时，一些研究小组也试图对其他癌症采取同样方法。

然而由于其复杂性，这种方法还不能被广泛应用在大规模治疗上。

但科研人员已经开始计划对这种疗法进行更大规模的研究，并希望有一天能够在英国的全民健康保健（NHS）中应用。

英国慈善组织癌症研究的首席科学家Vousden教授表示，要为每一位乳腺癌女性提供详细的分子测试还有一段路要走，但这项研究已经取得了非常令人鼓舞的进展。