史上首富：盛世王朝的繁荣和衰败

Image copyright Getty Images Image caption 曼萨·穆萨带着庞大的队伍穿过大沙漠前往麦加

福布斯（Forbes）新近发布的2019世界亿万富豪排行榜上，亚马逊创始人贝佐斯（Jeff Bezos）位居第一。贝佐斯的身家估计高达1310亿美元，他确实堪称现代史上的首富。

但是，贝佐斯绝对算不上人类有史以来最、最富有的人。

这份殊荣当属曼萨·穆萨（Mansa Musa），14世纪时的西非统治者。曼萨·穆萨不仅很富有，而且很慷慨。大把撒钱，居然险些摧毁一个国家的经济。

美国加利福尼亚大学历史系助理教授威尔（Rudolph Butch Ware）告诉BBC，有关曼萨·穆萨财富的记录读来“令人窒息”，我们几乎无法想像他到底多富有。

2015年，戴维森（Jacob Davidson）在Money.com网站撰文形容，曼萨·穆萨富有到“无法形容”的地步。

2012年，美国“名人资产网”（Celebrity Net Worth）估算，曼萨·穆萨的财富是4000亿美元。但是，经济史学家一致认为，没有办法准确地计算出他的资产。

史上最富有的10大富豪身家排行榜：

曼萨·穆萨（1280-1337，马里帝国国王），无法形容

奥古斯都·凯撒（公元前63年到公元后14年，罗马皇帝），4.6万亿美元

赵顼（1048-1085，中国的宋神宗），无法估算

阿克巴一世（1542-1605，印度莫卧儿王朝帝王），无法估算

安德鲁·卡内基（1835-1919，苏格兰-美国工业家），3720亿美元

约翰·戴维森·洛克菲勒（1839-1937，美国实业家），3410亿美元

尼古拉·亚历山德罗维奇·罗曼诺夫（1868-1918，俄国沙皇），3000亿美元

奥斯曼·阿里·汗（1886-1967，印度海德拉巴“末代国王”），2300亿美元

征服者威廉（1028-1087），身家2295亿美元

穆阿迈尔·卡扎菲（1942-2011，利比亚领导人），2000亿美元

来源：money.com网站，名人身家

盛世国君——帝国版图大幅延伸

曼萨·穆萨1280年出生于统治者世家，兄弟曼萨·阿布-巴克尔（Mansa Abu-bakr）是国君，1312年退位去探险。

根据14世纪叙利亚历史学家阿尔-乌马利（Shibab al-umari）的记载，阿布-巴克尔对大西洋着了迷，一门心思要搞明白彼岸到底是怎样。据记载，他率领2000艘船、成千上万的男人、女人、奴隶出去探险。

他们一去无回。有人猜测他到了南美洲。但是没有证据证实这一说法。

不管怎么说吧，曼萨·穆萨继位成为国君。在他统治下，马里帝国疆域大幅扩张。他吞并了24个城市，其中包括廷巴克图（Timbuktu）。

廷巴克图简介

廷巴克图是历史悠久的马里古城。曼萨·穆萨统治期间，这个沙漠中的定居点逐步发展成举世闻名的大都市。对16世纪的穆斯林学者来说，廷巴克图是西非伊斯兰教的研习中心；对350年后的欧洲探险家来说，廷巴克图是天涯海角一片神奇的土地。2013年，廷巴克图再次成为世人瞩目的中心，当时伊斯兰武装分子威胁烧毁廷巴克图图书馆中珍藏的珍贵的历史手稿。

马里帝国的疆域横跨2000英里，从大西洋到今天的尼日尔，塞内加尔、毛里塔尼亚、马里、布基纳法索、尼日尔、赞比亚、几内亚比绍、几内亚和科特迪瓦等现代国家的部分领土都在马里帝国之内。

地大物博，马里帝国有大量的黄金、盐。

伦敦大英博物馆说，曼萨·穆萨统治期间，马里帝国的黄金占旧世界黄金总量的一半。

这全部属于国王。

非洲艺术研究学者波尔佐克（Kathleen Bickfod Berzock）告诉BBC，当时，黄金和其他商品的主要交易中心也都在曼萨·穆萨统治的帝国之中。通过贸易，他又获取了更多的财富。

朝圣之旅——一次没有预算的旅行

Image caption BBC《世界历史》纪录片中描绘的曼萨·穆萨朝圣之旅

虽然地大物博、黄金滚滚，但是，当时的马里帝国仍鲜为人知，后来名声大振，也要归功于曼萨·穆萨。

曼萨·穆萨是虔诚的穆斯林，他决定穿越撒哈拉沙漠和埃及，去麦加朝圣。

这是一场没有预算的旅行。

据说，他率领6万人离开马里。车队不仅包括整个皇室，还带着官员、士兵、唱史官、商人、赶骆驼的，12000名奴隶，还有一群群山羊、绵羊——沿途杀了好吃肉。

据说他的朝圣车队一眼看不到头。换种说法，这岂止是车队，简直就像是一座在沙漠中移动的城市。

上到城市居民，下到奴隶，人人都手持黄金、身穿上好的波斯丝绸。一百头骆驼，每头载着数百磅纯金。

车队浩浩荡荡，场面非常壮观。

到了开罗，总算有了炫富的机会。接下来发生的事，更加可圈可点。

经济衰退——撒币引发通货膨胀

Image copyright Getty Images Image caption 麦加之旅让世人认识了马里帝国和曼萨·穆萨

曼萨·穆萨给埃及人留下了深刻的印象。他离开之后12年，阿尔-乌马利访问埃及，仍然听到开罗人对曼萨·穆萨赞不绝口。

曼萨·穆萨在开罗3个月期间，大把撒金，真正意义上的撒金。送出去的黄金太多了，导致黄金价格跌至10年来的最低点，这给埃及经济带来沉重打击。

美国技术公司SmartAsset.com估计，由于黄金贬值，曼萨·穆萨的朝圣之旅给整个中东造成15亿美元的经济损失。

归途中，曼萨·穆萨再次经过埃及。有人说，他试图通过回收市场上流通的部分黄金、帮助埃及回复经济。据说，他从放贷人手里借了大笔大笔的黄金高利贷；还有人说，他太大方了，以至于用尽了黄金。

伦敦亚非学院学者杜兰（Lucy Duran）说，唱史官对曼萨·穆萨很不满意，“他一路上把大量黄金拱手送人，艺人不愿给他唱赞歌。他们认为，曼萨·穆萨把宝贵的资源浪费在别的国家。”

百花齐放——西非教育的先驱

Image copyright Getty Images Image caption 1327年曼萨·穆萨下令修建著名的津加里贝尔清真寺

毫无疑问，曼萨·穆萨朝圣之旅花费、或者说浪费了大桶大桶的黄金，但是，他的阔绰和大方也抓住了世界的眼球。

曼萨·穆萨不仅让马里帝国、也让他本人登上了世界版图，真的上了地图。《加泰隆尼亚地图集》（Catalan Atlas）显示，曼萨·穆萨手握黄金，坐在廷巴克图之巅的黄金宝座上。

《加泰隆尼亚地图集》1375年绘制完成，因其内容翔实、绘制精美、流传广泛，曾被誉为“中世纪最好的一幅世界地图”。

以后，廷巴克图成了非洲的“理想黄金国”，诱惑着来自世界各地的人。

19世纪时，廷巴克图在世人眼中依然充满神奇魅力，是天涯海角那个失落的黄金帝国。

廷巴克图也是欧洲淘金者、探险家的梦想乐土。这一切，在很大程度上都要归功于500年前曼萨·穆萨的作为。

曼萨·穆萨从麦加带回了几名伊斯兰教学者，其中包括先知穆罕默德的后裔。安达卢西亚诗人、建筑师萨赫利（Abu Es Haq es Saheli）也一同来了马里。很多人认为，举世闻名的廷巴克图津加里贝尔大清真寺（Djinguereber）就是萨赫利设计的。

有资料称，曼萨·穆萨付给萨赫利200公斤黄金。换算成今天的钱，大约是820万美元。

除了鼓励艺术和建筑的百花齐放，曼萨·穆萨还资助文学创作、开办学校、图书馆、修建清真寺。廷巴克图迅速成为教育中心，来自世界各地的人到这里来留学、进修。

王朝覆灭——历史由胜者写成

Image caption 曾经辉煌的廷巴克图

现在，曼萨·穆萨这位富有的国王仍然经常被人称为西非教育的先驱。但在西非以外其他地区，他的故事、他的王国并不广为人知。

如同英国前首相丘吉尔曾经说过的那样，“历史是胜利者书写的。”

1337年曼萨穆萨去世，享年57岁。

正所谓创业容易守业难，曼萨·穆萨的儿子们继承了他打下的一片江山，但却没能维持住帝国的统一。几个小邦国先后独立，马里帝国日渐衰落。

再后来，欧洲人来了，给马里帝国的“棺材钉上了最后一枚钉子”。

有学者说，中世纪历史被广泛视为西方历史，这就是曼萨·穆萨的帝国鲜为人知的原因。

威尔告诉BBC，曼萨·穆萨统治时期，马里帝国处于盛世巅峰，是军事、经济强国，实力远远超过200年后。

“如果那时候来了一大批西方人的话，后面的历史，可能就很不一样了。”