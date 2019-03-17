神奇的蘑菇 多吃有可能保持大脑年轻

Image copyright Getty Images Image caption 蘑菇可能对延缓智力衰退有帮助。

据新加坡的一项研究显示，多吃蘑菇可以“减少大脑退化的风险”。

但怎样吃蘑菇才算多吃呢？大约是一个星期两次以上，就可以防止60岁以后出现记忆力和语言问题。

研究发现，蘑菇中有一种独特的抗氧化剂，它对大脑可以起到保护作用。

根据研究，人们吃蘑菇越多，在思考型测试过程中的表现就越好。

但是，研究人员表示，要想证明菌类和大脑功能之间的直接联系目前是不太可能的。

新加坡国立大学的研究结果是基于对663位年龄超过60岁的成年人的饮食和生活习惯进行调查得出的。研究人员对他们进行了6年（2011-2017）的跟踪调查。

研究人员发现，吃蘑菇降低了轻度认知障碍的风险。在那些每周吃2次以上蘑菇的人中，大约有9%的人有认知障碍，但每周吃蘑菇数量少于1次的人中这一比例则是19%。

该研究结果发表在《阿尔茨海默氏病杂志》上。

Image copyright Getty Images Image caption 英国人常吃的白蘑菇

“令人鼓舞”

轻度认知障碍（Mild cognitive impairment， MCI）可以使人健忘、影响人的记忆，而且可能会出现语言、注意力等问题。比如，他们可能找不到东西放在哪里？这些变化都是微妙的。

这些症状都是老年人常有的，但又没有严重到失智（俗称老年痴呆）的地步。

参加实验的人需要回答他们是否经常食用这6种蘑菇：平菇、香菇、白蘑菇、干蘑菇、金色蘑菇和罐装蘑菇？

经常食用蘑菇的人在一些智力测试中表现较好。与此同时，他们处理速度更快。这对于那些每周吃超过两份或超过300克蘑菇的人来说尤其明显。

研究人员表示，这一联系令人吃惊，同时令人鼓舞。

新加坡国立大学心理学副教授冯磊（音译）表示，这可能与蘑菇中共有的一种成分有关系，该成分可能对认知能力下降有显著的影响。

但冯磊表示，这里所说的是一种多种因素的结合，比如茶叶、绿叶蔬菜、坚果和鱼都对身体有利。

研究人员指出，蘑菇是富含麦角硫因（ergothioneine）的食品之一 ，它是一种人类无法自行制造的抗氧化剂和抗消炎剂。

蘑菇还含有其他重要的营养和矿物质，例如维他命D、硒和亚精胺，它们可以保护神经元免受损害。

当然，要想证明这之中的直接联系还有很长一段路要走。

Image caption 蘑菇是富含麦角硫因（ergothioneine）的食品之一。

饮食和生活方式

但研究人员承认，这一实验所依赖的数据是志愿者自己上报的信息，不一定准确。

英国阿尔茨海默氏病协会的负责人皮科特博士（Dr James Pickett）说，“造成失智症的因素有许多。如果改变生活方式以及饮食，据估计可以防止三分之一的病例。”

皮科特博士还表示，失智症是排在前10位的死亡原因之一。但人们可以采取行动来减少自己的风险。

因此，重要的是我们应根据综合多项研究的一致性证据来给人们作指导建议，而不要因为任何一个单独的研究结果而忘乎所以。

皮科特博士建议人们还是应该多吃富含水果、蔬菜，包括蘑菇的饮食。

同时他说，“我们最好的建议是少吃盐和糖、多运动、适量喝酒并且不要吸烟。”