揭秘：为何出现年轻人“逃离”大城市潮流

Image copyright Getty Images Image caption 越来越多的年轻家庭选择离开大城市。

伦敦、纽约、洛杉矶、北京、上海等这些大家耳熟能详的世界大都会每年吸引了数以百万计的年轻人到那里追梦，希望能大展宏图。

因为这些大都市拥有成功的经济、良好的发展前景和就业机会。

同时，大城市还有一流的餐饮、酒吧等娱乐设施，这些都是小城市和乡村所无法比拟的。

以伦敦为例，过去10年伦敦经济扩张了五分之一，伦敦以及周边人口目前已经高达1000万人。

多少年以来，世界各地人们往往都是涌向大都市去实现梦想。

然而，风水轮流转。近年来，有迹象显示越来越多的人开始放弃城市生活，重新打造静谧的田园生活。

例如，在过去10年间已经有大约55万人离开伦敦，回归到一些小镇或是乡下生活。

而且，这一现象不仅仅只局限于伦敦，它正在全球各地的大城市悄然蔓延，包括在美国的纽约、芝加哥、中国的北京、上海和广州等大城市，形成一股回归的浪潮。

多种原因

Image copyright Getty Images Image caption 伦敦人口平均年龄37岁。

还以伦敦为例，虽然越来越多人选择离开伦敦，但其人口并没有减少。这是因为大城市的高出生率所致。

其次，大城市往往是国际大都市，因此对移民的吸引力较高。

但与此同时，离开大城市的人口也呈现有增无减的趋势，并形成一种气候。

不仅如此，根据英国《泰晤士报》报道，人们离开城市前往乡村的年龄同10年前相比年轻了10岁。

也就是说，那些离开城市返回乡下定居的人，平均年龄首次低于40岁，即37岁。

到底是什么原因驱使人们弃大城市而去呢？

许多人离开大城市是因为其房地产昂贵，无论是买房还是租房都不便宜。

其次，人们搬到小城市或是乡村是为了追求更好的生活质量以及更大的空间，能够呼吸干净的空气。

在英国，过去几年由于乡村地区宽带上网的改善以及灵活工作制的普及，越来越多的家庭选择在乡下生活，特别是能为孩子提供一个清新的空气环境和绿地空间。

在英国，仅在2012-2017年期间，平均年龄在30多岁的人离开大城市的人数激增，同以前相比上涨了89%。

中国北漂族

Image copyright Getty Images Image caption 人们把全国各地来到北京发展的年轻人叫做"北漂族"。

在中国，也有许多年轻人到北京、上海以及广州等大城市去求学、谋生和发展。

其中，人们把全国各地来到北京发展的年轻人叫做“北漂族”。每年都有几十万人来到北京，在这里打拼。

到底有多少人在北京北漂虽然没有一个确切的统计，但据中国媒体报道，在2019年2月的农历新年前夕，大约有1000多万北漂族离京返乡过年。

他们的临时离去也使北京有了万人空巷的感觉。就连平时十分拥挤的北京10号地铁也空荡荡。

除了短期回家过年，近年来也有越来越多的北漂族选择离开北京，回归到家乡或是二、三线城市打造自己的家园。

因为北京的高房价和高房租实在令人负担不起。

大学生流动

Image caption 英国乡间环境优美、空气清新。

而英国其他大城市的人口流动潮主要分两波，一波为21-30岁的人口（许多人选择去伦敦）。第二波是30岁以上的人口。

无论是进来还是出去的这第一波年轻人（21-30岁）基本上是与大学有关。

比如，以英国北方城市较大城市利物浦为例，许多18-20岁的人来到这里上大学，其中，五分之一的人毕业后留了下来。

大城市人员流动的另外一个特点是，当这些年轻人到了30多岁之后又出现一个“移民大潮”。 这一年龄段人群继续以稳定的数目移出像伦敦这样的大城市。

他们或者搬到乡下，或者住在大城市附近，特别是在伦敦这样的大城市周围地区。

这样，即使他们生活在伦敦外围，但仍可以在城里工作。

例如，每天大约有80万人从郊县乘车到伦敦上班，下班后再坐车回到外地的家。

伦敦平均人口的年龄为37岁，是英国平均人口较为年轻的城市，排名第6位。

需求改变

总的来说，人们在年轻时更愿意生活在大城市，因为大都市工作机会多，充满活力，设施齐全。这些都是吸引年轻人的地方。

但是，随着人们年龄的增长，对绿地、空间、优质环境的需求越来越高，促使人们远离喧嚣的城市而去寻找安静的乡村。

这提醒了我们，城市并不是一座岛屿。它就像一个“大舞台”，居民则根据他们生活的不同阶段以及需要登上或是退出舞台。

而城市所面临的挑战是，如何确保人们有其理想的居住场所以及快捷、方面的交通设施。