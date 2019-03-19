Image copyright Getty Images Image caption 变得幸福不会自然发生，而需要你去练习

3月20日是国际幸福日，如果这一天你没感觉很快乐，别担心，因为其实可以通过学习，成为一个更幸福的人。

就像音乐家和运动员一样，你也可以通过不断训练和学习，变得更幸福。

“变得幸福不是自然而然发生的，你需要练习以更好地掌握。”耶鲁大学认知和心理学教授桑托斯（Laurie Santos）表示。

如何走出阴郁，变得更幸福？桑托斯教授可能是回答这个问题的最佳人选。她的课程“心理学和美好生活”在耶鲁大学广受欢迎，曾有创纪录的1200名学生同时选修这门课，使其成为耶鲁大学317年历史上最受欢迎的课程。

“科学证明，幸福需要有意识地努力，这可不容易，需要时间。”桑托斯说，但是人类可以做到。

来，让我们一起看看桑托斯教授开出的药方，她列出五个让你变得更幸福的方法：

Image copyright Getty Images Image caption 对你生活中值得感谢的人表达感激之情

一、写一张感恩清单

桑托斯让她的学生写下来他们感恩的事情，每晚都写，持续一周。

这成为他们的感恩清单。

“可能听起来很简单，但是我们已经看到那些坚持这么做的学生确实更幸福。”桑托斯表示。

Image copyright Getty Images Image caption 休息好的人更幸福，今天就试着睡满8个小时

二、睡得更多、更香

这项挑战是每天晚上睡满8个小时，持续一周。

看似简单的练习却被证明是最难实现的。

“或许看似很蠢，但是我们知道睡得更多，睡眠质量更好会降低你患抑郁症的风险，并且提升你的积极态度。”

Image copyright Getty Images Image caption 冥想并不复杂，找个安静的地方每天抽十分钟就够了

三、冥想

每天冥想10分钟。桑托斯表示，她以前做学生的时候，经常性的冥想让她感觉良好。

现在她是一个教授，她邀请她的学生参与几项研究，以展示冥想和其他需要你专注的活动可以帮助你变得更幸福。

Image copyright Getty Images Image caption 与你喜欢的人一起，活在当下

四、花更多时间与家人和朋友在一起

桑托斯称，越来越多的研究表明，与朋友和家人享受美好时光实际上让你更快乐。

花时间与我们喜欢的人在一起，或者在心理学上被称作拥有“健康的人际关系和社会关系”，可以显著提高你的健康状态。

这并不需要花费太多时间和精力。桑托斯说，只是要确保你“活在当下，明白你们在共同度过这段时间，要意识到如何度过这段时间。”

时间的概念对你的幸福而言非常重要：“我们经常将财富与我们拥有多少钱联系在一起。”桑托斯补充道，“但研究表明，财富与我们拥有的时间联系更紧密。”

Image copyright Getty Images Image caption 收起你的手机，出去吧

五、少用社交媒体，多建立真实联系

桑托斯称，社交媒体可以给我们一种虚假的幸福感，并且重要的是不要被它完全占据。

“最新研究表明，像Instagram这样的社交媒体的重度使用者，远没有那些不怎么使用的人幸福。”

Image copyright Yale University OPAC Image caption 桑托斯教授和她破纪录的学生数目

总结一下，如果你想真正变得幸福，开始变得更加感恩，享受一夜安眠，清除思绪里的杂念，与你喜欢的人多相处，然后离开社交媒体一阵子。

如果对耶鲁的学生管用，那么可能对你也会有用。