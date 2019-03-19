猫影片艺术节：我们为何对猫咪如此痴迷？

Image caption 过去几年来，这位在猫影片世界里的领军人物威尔·布莱顿浏览了数以万计的影片，仅去年一年他就浏览了15－17万个猫咪影片

自猫咪影片在十多年前亮相互联网屏幕以来，形形色色的网红猫吸引了世界各地成千上万的观众。人们为什么会对猫如此痴迷呢？一位男士给出了答案。

美国威斯康星州密尔沃基的一个老电影院里座无虚席，我跟将近800位观众耐心等候着，影院里充斥着爆米花的香气，人们似乎在期盼一部刚刚发行的好莱坞大片的首映。

实际上，上映的是从互联网上下载编辑的猫咪影片片段，像故事片一样长。放映期间，观众席不时发出惊叹、感慨和欢笑。银幕上出现的不仅有猫咪的搞笑镜头，亦有令人深思的画面。

例如，一只双目失明的猫如何顽强生活，最终有了一个幸福家庭；还有一只猫不惧危险独自吓走一头棕熊……我不得不承认，观看期间我竟然几次落泪。

这个猫咪剪辑影片是39岁的电影制作人威尔·布莱顿（Will Braden）的作品，他来自西雅图。

过去几年来，这位在猫影片世界里的领军人物，浏览了数以万计的猫咪影片，仅去年一年他就浏览了15－17万个影片。可以说，威尔本人也没想到自己的事业线会如此发展。要说他与猫咪影片的缘分可以回溯到2006年，当时他还是西雅图电影学院（Seattle Film Institute）的学生。

“我当时需要拍一个人物小片，拖延了很久。”威尔回忆说。

Image copyright Will Braden Image caption 这个猫咪剪辑影片是39岁的电影制作人威尔·布莱顿的作品，他来自西雅图

焦虑之际，他被他正在照料的一只家庭宠物猫所吸引。“我想，或许我可以拍一下这只猫，如果模仿我们正在观赏的一些法国新浪潮老电影的风格来拍，再拍得滑稽一点，或许他们不会注意到我的片子没有严格按要求拍这件事。”

威尔家的这只猫叫“亨利”，是一只长毛黑白礼服猫（tuxedo cat），为了给猫影片添加一抹法国风情，威尔将影片取了个法语名字“Henri le Chat Noir”（黑猫亨利）。

这个小片拍摄了“亨利”的默片镜头，加上对环绕它的人类环境颇具批判色彩的解说。在2007年，他将这个小片上传到YouTube，当时这个视频网站还在萌芽阶段，而当时也正是猫咪影片刚开始在互联网崭露头角的时期。

后来，又过了5年，威尔才拍摄了“亨利”续集－“Henri 2, Paw de Deux”。这是因为威尔在脸书（Facebook）上为亨利注册了一个帐户，亨利的粉丝们央求威尔拍个续集。

“我就拍了个影片续集，马上就走红了 － 差不多在四、五天内就有了100万点击率。”威尔说。

这段影片目前已经有超过千万次点击的流量了。

Image copyright Getty Images Image caption 猫咪也能成为大生意。

2012年，在美国明尼阿波利斯市的沃克尔艺术中心（Walker Art Centre）举办了首届互联网猫影片艺术节（Internet Cat Video Festival），威尔拍的亨利影片收到数以千计的公众推荐而入选艺术节。

威尔出席了艺术节，但令他没想到的是，他最后竟然赢得“金猫”大奖（Golden Kitty）……想一下奥斯卡最佳影片奖！

这一大奖将亨利直接推上大众传媒的明星宝座。亨利不仅为威尔赢来一个出书交易，还得到一个宠物猫食品公司的广告赞助。

现在亨利已经有些岁数了，去年它在YouTube上正式与它的粉丝们告别，光荣退休了。

但对威尔来说，猫咪影片仍然是他生活的重要部分。他开始帮助组织2014年的猫影片艺术节，2016年当沃克尔艺术中心停止主办这个艺术节之后，他独挑大梁继续主办这个艺术节。

Image copyright LILBUB.COM Image caption 这部电影里的主角是各种猫咪

他每天都在网上浏览世界各地上传的猫咪影片，发出作品委约，预订场地，并自己做市场推广。

2018年，他签了一个美国全国范围发行合同，使得猫影片艺术节的门票销售额直线上升。到2019年底，他拍摄的互联网猫咪剪辑影片将在美国200多家电影院上映。票房所得的很大一部分将捐献给各个城市的猫庇护所。

在最初的几个月，就已经筹集了上万美元。其中一个发行人安德鲁·卡林（Andrew Carlin）说，仅仅在底特律的5场放映，票房就超过了37,000美元 －票房甚至击败了刚上映的好莱坞大片《神奇队长》（Captain Marvel）。

“能在芝加哥或纽约布鲁克林这种时髦地区的电影院门票售罄，已经不容易。”威尔说，“但我们还在德克萨斯的卢博克和威斯康星的阿普尔顿又加映了三场。”

当谈到他太太的家人如何费劲地跟其他人解释他家女婿的不寻常职业时，威尔大笑起来。

猫咪影片在互联网上风行这种现象转眼已经十多年了，至今没有过气的迹象。这是为什么呢？我们为什么对猫的生活如此感兴趣呢？

Image caption 人们饶有兴致地前往观影

“我们宠爱猫咪，但有时也想看看它们小倒霉一下。”威尔说。

他说，他曾经试图拍摄制作狗狗的类似影片，但完全没有同样效果。

“因为猫咪总是那么优雅，一副超然的样子，我们喜欢看到它们摔倒、失足掉落的样子，而当我们看到一条狗不小心摔倒或掉落，我们会担心：哎呀，它没伤着吧？”

威尔还认为，猫影片艺术节的成功其实是现在人们无穷尽观看大众传媒的副产品。

“如果你坐在那儿一口气看4个猫咪影片，猜猜看下一步会发生什么。”他说，“这种电影节就会应运而生，你肯定会坐在观众席，这种以猫咪为主角的片子就会为你制作出来。”

回到密尔沃基的老电影院里，观众们情绪兴奋。观众里男女老少都有，有些人甚至把自己打扮成猫咪模样。

Image caption 前来观影的猫咪爱好者

一位叫理查德的观众穿了一身豹纹服。他说，为了看这部影片他激动极了。他本人领养了3只流浪猫，他认为支持当地动物庇护所是一件非常重要的事。

在有的放映场地，当地动物庇护所的人甚至带来一些需要被领养的动物，有一次影片放映后，3只小猫找到了新家庭。

威尔相信，猫咪能使我们完全忘掉外部世界，他希望最终能将这个猫影片艺术节项目推向世界。

“你不知道过去两年里，有多少次人们抓着我的肩膀，恳切地说，我需要呀，我需要看75分钟全部是猫咪的影片！”他说。