健康热帖：一周吃几个鸡蛋能达到最佳效果

Image copyright Getty Images Image caption 根据美国的研究，一天吃两个鸡蛋可能与心血管疾病和早亡率增加有关。

一个小小的鸡蛋但却争议巨大。以前有个说法：一天吃一个鸡蛋，可以免去看医生。可见，鸡蛋对健康的好处。

然而，专家们就鸡蛋对人们健康到底是有益还是有害的辩论已经持续了许多年。

根据发表在《美国医学会杂志》上的最新医学研究表明，鸡蛋对身体有没有好处取决于你一个星期吃几个？

研究发现，如果一天吃两个鸡蛋会导致心血管损伤和过早死亡。

这是因为蛋黄中有大量的胆固醇。例如，据美国农业部的数据显示，一个较大的鸡蛋中大约含有185毫克的胆固醇。世界卫生组织（WHO）对胆固醇的推荐量为每天300毫克。

也就是说，如果你每天吃一个鸡蛋，你已经用了胆固醇推荐量的一半以上，如果吃两个鸡蛋那就绝对超量了。

风险比例

该研究一共分析了6个相关试验的数据，试验人数超过3万人，并长达17年之久。

研究人员得出结论称，一天摄取300毫克以上胆固醇可以使心血管疾病风险增加17%，早亡率则上升18%。

如果每周吃3到4个鸡蛋，可以使心血管疾病和早亡率分别增加6%和8%。

而每天吃2个鸡蛋心血管疾病风险则上升27% ，早亡率上升34%。

Image copyright Getty Images Image caption 如果喜欢吃鸡蛋，可以多吃蛋清少吃蛋黄。

根据该研究，它们与年龄、健康程度、吸烟或本来就有高血压等状况无关。

该研究的作者之一，美国西北大学医学院预防医学副教授艾伦说：“我们的研究显示如果两个人吃一模一样的饮食，但唯一的区别是在吃鸡蛋上。吃鸡蛋多的人死于心脏病可能性更高。”

与之前研究相矛盾

这项新研究与之前的研究相矛盾，因为以前的研究并没有把吃鸡蛋与心脏病风险增加相联系起来。

对此，艾伦说之前的研究时间跨度比较短，而且使用的样板数据也缺乏多样性。

但即使这样，研究人员承认他们的分析也可能有错误。

因为有关鸡蛋消费数量的调查是通过调查问卷形式进行的。因此，参与问卷调查者必须回忆他们几个月甚至几年前消耗鸡蛋的数量。

还有专家指出，这一结果只能作为参考。虽然吃鸡蛋数量与心血管疾病风险增加及早亡之间可能有关联，但它并不能证明其因果关系。

Image copyright Getty Images Image caption 适量吃鸡蛋还是有好处的。

伦敦大学国王学院营养学专家桑德尔斯表示，这项研究的强势在于它所运用的数据更能代表美国人口种族的多样性。

但它的局限性则在于它只依赖对膳食摄入的单一测量方法。

推荐量

那我们到底应该吃多少鸡蛋最好呢？

艾伦建议每星期不超过3个。她还建议喜欢吃鸡蛋的人，不妨多吃蛋清。

艾伦表示，她并不建议人们彻底不吃鸡蛋，而是适量。

世界鸡蛋爱好者年消费量排名（来源：国际鸡蛋委员会，2015年） 国家 平均每人消耗鸡蛋量（个） 墨西哥 352 马来西亚 342 日本 329 俄罗斯 285 阿根廷 256 中国 254.8 美国 252 丹麦 245

根据桑德尔斯的观察，美国人每天从饮食中摄入的平均胆固醇量大约为600毫克，大大高于英国人的225毫克的平均量。

从上面的表格可以看出，美国人均消耗鸡蛋数量是252个，排名第七。但心脏病死亡率却占总死亡率的近20%。

相比来说，日本人吃鸡蛋比美国人多，平均每人每年吃329个。但其心脏病死亡率只有11%。

桑德尔斯补充说，每周吃3到4个鸡蛋问题不大。