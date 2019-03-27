上司在办公室里“放臭屁”算是职场霸凌吗？

Image copyright iStock Image caption 澳大利亚最高法庭审理一宗“臭屁霸凌案”

澳大利亚最高法庭正在审理一宗很不同寻常的“霸凌”案：有人状告上司每天放臭屁，用这样的方式逼他离职。

56岁的大卫·辛斯特（David Hingst）状告前上司克里格·萧特（Greg Short）朝自己“撅起屁股放屁”，最多的时候每天高达6次。

2018年，他控告自己的前雇主，要求公司赔偿180万澳元（约130万美元），不过维多利亚州法庭认为欺凌行为并不成立。

辛斯特说，上司每天的连番臭屁给他造成“巨大的心理压力”。

“放完就走”

居住在墨尔本的辛斯特在2017年向法庭提出诉状，要求他当时任职的建筑工程公司赔偿，但是法庭在2018年4月裁定欺凌行为并不成立。

辛斯特提出上诉，澳大利亚最高法庭在周一（3月25日）展开了聆讯。

辛斯特向澳大利亚联合通讯社（APP）表示，“我上班时脸对着墙坐，他就会进到既没有窗户也很小的办公室，站在我身后放屁，放完就走。他一天要这么做5、6次。”

2018年，在案件原审过程中，辛斯特的上司萧特解释称，他不记得在辛斯特旁边放屁，不过“可能也有那么一、两次”。

但是他否认放屁是为了“故意制造压力或骚扰”辛斯特。

法庭上，辛斯特称萧特是“臭屁先生”，还曾向萧特喷除臭剂。

澳大利亚新闻网站报道称，辛斯特坚持认为，肖特这么做的目的是要让他离职阴谋的一部分。他说自己在建筑工程公司工作被带来了心理伤害。在最初的庭审中，辛斯特还向法庭表示，肖特对自己的工作表现曾出言不逊，还打过电话欺凌，在电话里骂自己是“白痴”。

案件被否后，辛斯特说没有得到公正的审判，法官对他有偏见。

不过周一，最高法庭的法官说，初审庭法官显示了“非凡的自由度”。法官向辛斯特表示“我留下的一个很深印象是，你已经被给了所有的机会来证明自己的案子。”

澳大利亚最高法庭将在周五宣布本案的裁决。