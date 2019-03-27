航班飞往错误目的地的罕见事件

Image copyright Getty Images Image caption 看一看英国北方的爱丁堡（左）和德国杜塞尔多夫（右）城市外观有些什么区别？

英国航空公司表示，可能是因为德国方面提交了错误的航班文件后, 一架从伦敦飞往德国杜塞尔多夫的客机航班错误地降落在英国北方的爱丁堡。

这个航班上的乘客们直到飞机降落时，听到机组“欢迎来到爱丁堡”的广播后，才意识到飞机飞错了地方。

起初，乘客们认为机组人员在开玩笑。一名乘客就此询问了机组人员，这让机组人员和机长感到完全意外。

机长于是让乘务员到客舱问大家，要去杜塞尔多夫的旅客们请举手，结果所有的旅客都举起了手。

这架从伦敦城市机场（London City Airport）起飞的航班在爱丁堡停留后，重新定向飞往德国杜塞尔多夫，并顺利抵达。

德国国际空运航空公司（WDL）是德国一家包机航空公司，它除提供包机航班之外，还提供飞机租赁服务。它与英航（BA）签署了一项租赁协议，运营上述的伦敦至杜塞尔多夫的航班。

英航表示，它正与德国国际空运航空公司合作调查为何上述航班接到错误的飞行计划。

英航发表声明表示，已经就客户行程受到干扰向他们道歉, 英航将分别与他们每一位联系有关事宜。

英航介绍说，上述客机在此前一天的飞行行程就是从伦敦到爱丁堡的往返行程，似乎德国方面没有调整次日的飞行计划。

上述航班的机组人员提前一晚抵达伦敦城市机场，收到次日飞行计划后，也都认为次日的飞行还是沿袭前一天的行程。

德国国际空运航空公司表示，正在与有关当局调查这次飞行计划为何不幸搞错的原因。

Image copyright LONDON CITY AIRPORT Image caption 伦敦城市机场是伦敦五大机场中交通最便利的，于1981年启用，也是距离伦敦市中心最近的机场。

该公司表示，整个旅程中乘客飞行安全状况良好。在爱丁堡非计划性停留后，另一个英航航班将所有乘客送往杜塞尔多夫。

英航没有透露上述航班上的乘客人数。

一名从事商务咨询的女乘客说，在飞往杜塞尔多夫之前，大家被迫在爱丁堡的机场跑道上等两个半小时，飞机上的点心也供应完毕，厕所又堵了。她感觉糟糕得很。

BBC交通事务记者布朗宁分析称，这是个罕见的错误，对有关程序和标准提出了一系列质疑。

他提问道，这个由德国运营商运营的英航航班，是否遵守了乘客期待的各种规定？起飞前，机组有没有按标准向乘客广播飞行的目的地和旅程时间？有关乘客将如何得到赔偿？