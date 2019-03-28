人际交流：7个技巧教你与他人更好相处
每个人都会说话，但说话有什么技巧？这个问题听起来很简单，但其实学问巨大。
表达同样的意思，有些人的话听起来让人更舒服和更容易接受，另外一些人则相反。这些都和我们谈话和倾听的技巧有关。
英国作家罗森对此进行了专门研究，希望从中总结出一些技巧，以便帮助人们改善交流技能、提升人际关系。
拥有一流的谈话技巧无论在哪里都能派上用场。罗森和另外两位作者埃迪和彼得一起合写了一本新书叫The Talking Revolution（谈话革命）。
他们总结出七个谈话技巧，教人如何掌握更佳谈话敲门。
1. 要想被人理解先试图去理解别人
我们许多人都有这样的体会：在跟人说话时，很难从“传送模式”转成“接收模式”，问题就出在这里。
曾撰写过《高效人士的七个习惯》一书作者柯维（The 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey）说，“我们应该在寻求被理解之前先去理解别人”，也就是说首先是好好地倾听。
在你开始发表意见或是挑剔别人的观点之前，重要的是先彻底理解对方的想法，充分理解他们所说的话。
2. 让对方明白你理解
一旦你弄清了对方的见解，要向对方显示你听到了，并且明白他们的意图。
你可以用“正是”或者“你说的再清楚不过了”这样的话，让说话人明白你绝对理解对方的意思。
一旦说话人知道你的确明白他们的意思后，你可以给对方提出一些建议，或是挑战对方所说的话或观点。但不要在人家话还没有说完之前。
如果对方知道你给予了他/她足够的尊重、倾听以及理解，你们之间就会建立起一种联系，再往下的实质性交流就容易多了。
3. 联手找到解决方案
《谈话革命》的另外两名作者埃迪和彼得使用了“创意性对话”这样的词，因为采取这种方式可以帮助人们找到新思维以及新理解。
如果能认真听别人讲话，那对方就知道你真的理解了。它有时可以启发新见第。这是相互倾听和反馈的效果，而不是单独一个人能想出来的解决办法。
而且，如果你告诉谈话对方你能理解，这可以让谈话方敞开心扉，无拘无束地自由交流，也能让对方更好地探讨自己的想法。
这样做的结果是，你们可能共同努力找到一个之前不太可能存在的解决放案。
4. 打破陈规
每个人都有自己的讲话习惯，有时连自己都不知道。
比如，在别人讲话时你可能不上心，或是你自己讲话时滔滔不绝，根本让人插不上嘴。
审视一下自己有没有类似的习惯，如果有，看看能不能改进。
还有，把注意力放在倾听和理解别人身上。
5. 不要以批评别人为目的
有些人会倾听别人讲话，但是他们这样做的目的是为了能更好地批评别人。
这一现象在世界政治舞台上更为普遍。站在对立面的政客们相互攻击，很难化解分歧。
要想相互理解，最好不要把倾听当作攻击对方的武器。
6. 熟能生巧
埃迪和彼得还做了一个实验：让两个人坐在一起，并让他们很快找到一个双方有分歧的话题。
然后，他们让其中一人认真倾听对方的观点和感受。
这可以让这些人认识到能够有人认真听你讲话多么不容易。
你可以和朋友一起主动练习这一技巧，当你未来真的陷入冲突和分歧时就可以做到有备无患。
7. 选择交流的适当渠道
面对面交流应该是最好的形式。
电话交流缺少当面观察的机会，全靠声音传达信息。
短信交流，只有文字，连声音都没有。
如果使用匿名的社交媒体进行交流，沟通渠道就更狭窄，而且很容易产生误会，甚至更糟。
因此，应当尽可能选择面对面的交流方式。
同时，了解每一交流方式的优缺点至关重要。