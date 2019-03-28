人际交流：7个技巧教你与他人更好相处

Image copyright Getty Images Image caption 跟人说话，最重要的是好好听，它有助于你理解别人。

每个人都会说话，但说话有什么技巧？这个问题听起来很简单，但其实学问巨大。

表达同样的意思，有些人的话听起来让人更舒服和更容易接受，另外一些人则相反。这些都和我们谈话和倾听的技巧有关。

英国作家罗森对此进行了专门研究，希望从中总结出一些技巧，以便帮助人们改善交流技能、提升人际关系。

拥有一流的谈话技巧无论在哪里都能派上用场。罗森和另外两位作者埃迪和彼得一起合写了一本新书叫The Talking Revolution（谈话革命）。

他们总结出七个谈话技巧，教人如何掌握更佳谈话敲门。

1. 要想被人理解先试图去理解别人

Image copyright Getty Images Image caption 在谈话中先试图去理解别人。

我们许多人都有这样的体会：在跟人说话时，很难从“传送模式”转成“接收模式”，问题就出在这里。

曾撰写过《高效人士的七个习惯》一书作者柯维（The 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey）说，“我们应该在寻求被理解之前先去理解别人”，也就是说首先是好好地倾听。

在你开始发表意见或是挑剔别人的观点之前，重要的是先彻底理解对方的想法，充分理解他们所说的话。

2. 让对方明白你理解

Image copyright Getty Images Image caption 我们与人交流是寻求被理解，所以先好好听，表明你理解了对方的话。

一旦你弄清了对方的见解，要向对方显示你听到了，并且明白他们的意图。

你可以用“正是”或者“你说的再清楚不过了”这样的话，让说话人明白你绝对理解对方的意思。

一旦说话人知道你的确明白他们的意思后，你可以给对方提出一些建议，或是挑战对方所说的话或观点。但不要在人家话还没有说完之前。

如果对方知道你给予了他/她足够的尊重、倾听以及理解，你们之间就会建立起一种联系，再往下的实质性交流就容易多了。

3. 联手找到解决方案

Image copyright Getty Images Image caption 交流对团队来说非常重要

《谈话革命》的另外两名作者埃迪和彼得使用了“创意性对话”这样的词，因为采取这种方式可以帮助人们找到新思维以及新理解。

如果能认真听别人讲话，那对方就知道你真的理解了。它有时可以启发新见第。这是相互倾听和反馈的效果，而不是单独一个人能想出来的解决办法。

而且，如果你告诉谈话对方你能理解，这可以让谈话方敞开心扉，无拘无束地自由交流，也能让对方更好地探讨自己的想法。

这样做的结果是，你们可能共同努力找到一个之前不太可能存在的解决放案。

4. 打破陈规

Image copyright Getty Images Image caption 活到老学到老

每个人都有自己的讲话习惯，有时连自己都不知道。

比如，在别人讲话时你可能不上心，或是你自己讲话时滔滔不绝，根本让人插不上嘴。

审视一下自己有没有类似的习惯，如果有，看看能不能改进。

还有，把注意力放在倾听和理解别人身上。

5. 不要以批评别人为目的

Image copyright Getty Images Image caption 倾听是为了理解，并不是为了攻击别人。

有些人会倾听别人讲话，但是他们这样做的目的是为了能更好地批评别人。

这一现象在世界政治舞台上更为普遍。站在对立面的政客们相互攻击，很难化解分歧。

要想相互理解，最好不要把倾听当作攻击对方的武器。

6. 熟能生巧

Image copyright Getty Images Image caption 找到共同点？

埃迪和彼得还做了一个实验：让两个人坐在一起，并让他们很快找到一个双方有分歧的话题。

然后，他们让其中一人认真倾听对方的观点和感受。

这可以让这些人认识到能够有人认真听你讲话多么不容易。

你可以和朋友一起主动练习这一技巧，当你未来真的陷入冲突和分歧时就可以做到有备无患。

7. 选择交流的适当渠道

Image copyright Getty Images Image caption 面对面交流更容易

面对面交流应该是最好的形式。

电话交流缺少当面观察的机会，全靠声音传达信息。

短信交流，只有文字，连声音都没有。

如果使用匿名的社交媒体进行交流，沟通渠道就更狭窄，而且很容易产生误会，甚至更糟。

因此，应当尽可能选择面对面的交流方式。

同时，了解每一交流方式的优缺点至关重要。