Image copyright BBC THREE/ISTOCK Image caption 肯把自己的肾捐给素不相识的人该是怎样一种体会？

中文中有一句话，叫“救人一命胜造七级浮屠”，大意是说，救人性命，功德无量，远胜为寺庙建造七层佛塔。

舍己救人、无私奉献可能是做人的最高境界了。下面故事里的这两位英国主人公就在现实生活中做到了这一点。

这两位救人“英雄”把陌生人从死亡线上拉回来，他们是怎么想的？他们又有怎样的感受呢？

凯丽的故事——给素不相识的人无偿捐肾

Image copyright EPA Image caption 人体有两个肾脏

我叫凯丽，今年33岁，来自英国伦敦北部的赫特福德郡（Hertfordshire）。

一天我上社交网站脸书（Facebook）浏览，看到一位家庭友人分享了自己脸书朋友的一个帖子。

发帖子的女子叫路易斯，29岁。她患有末期肾衰竭，迫切需要换肾。

从脸书的帖子中，我了解到我和路易丝属于同一个血型。当时我立即就知道我能够帮助她。

于是我让朋友帮我与路易斯取得联系，告诉她我愿意帮忙。

可以想象，路易斯立即给我回了短信，她问的第一个问题是我是当真的吗？

一开始，路易斯给我发来了许多有关捐肾信息的链接，确保我知道一切后再做出谨慎决定，而不是一时冲动。

我知道路易斯一定很震惊，为什么我这个素不相识的陌生人肯为她做出巨大牺牲，愿意给她一个肾？

自从我决定想帮她的那一刻起，就从未动摇过。

随后，我们之间开始频繁互通短信，了解对方，分享我们生活中的点点滴滴。

有了短信的相互交流后，下一步是亲自见面，并做验血测试等。

Image copyright KAYLEIGH WAKELING / BBC THREE Image caption 不计报酬为陌生人捐肾的凯丽

说实话，我非常非常紧张。那种感觉有点像跟从未见过面的人相亲一样。但我们一见如故。

路易斯不停问我为什么要帮她。说实话，我也不知道为什么。从我看到这个求肾的帖子起，我就想帮助。

换肾的过程极其复杂，需要经过层层步骤和检查以确定我们相匹配，包括一些心理测试。

当最后得到证实，一切合格后我一下子泪流满面。我特别开心。并恳请医生允许我本人把这个好消息告诉路易斯。

能够帮助她让我感到如此欣慰，我的那种感觉简直无以言表。

手术那天我感觉压力很大。因为，尽管经过测试和配型等各种关口，也无法百分之百确定是否能成功。

当然，任何手术都存在风险。我的心里忐忑不安，在兴奋的同时充满了紧张。

我知道我的心情和路易斯比起来真的是微不足道。我先被推进手术室，两个小时后路易斯才进来。我们俩分别在手术室里呆了大约四个小时。

手术后，我们的病床紧挨着。路易斯在换肾后身体立刻出现好转。

我在医院住了四天后出院，但请了12个星期的假，恢复身体。整个经历虽然痛苦，但当得知这一切都值得时还是感到巨大的安慰。

我和路易斯一直保持非常密切的关系。她一切还好。这次的经历也让我感到自豪。

同时，我也认识到我心里还是很坚强的，它让我找到了前所未有的自信。

我们每天都联系，就连休假时都不间断。 我们之间结成了终生的友谊。

15岁的“英雄”少年普雷沃尔

Image copyright BBC THREE Image caption 救助心脏病突发病人时间最关键

我叫普雷沃尔，今年17岁，住在伦敦西边。事情发生在两年前。一天我和一名朋友正走在上学路上，在快到公共汽车站时我们听到了尖叫和喊声。

当时，一群人围观一名躺在地上的男子。我立即对朋友说：“帮我拿着书包，在学校见。”

我当时立即知道我要帮助他。我也不知道是哪里来的冲动，但是我知道他急需我的帮助。

我虽然当时只有15岁，但我受过急救训练。我知道自己可以帮到他。

我先检查了他的呼吸。这是在做心肺复苏术（CPR）之前必须要做的事。

他当时已经停止了呼吸，嘴吐白沫。我叫车站旁边的两个人帮我。 一个人帮我搬起他的头，另外一人扶助他的双腿。

我开始清理他嘴里的东西。之后，开始做CPR，大约20-25分钟。

由于他根本没有呼吸，我必须接着做，而且更用劲，一直做到救护车到来。

虽然这并不是我所学的急救术第一次派上用场，但这次是用在一个生命垂危，几乎处于“死亡状态”的人身上，可以说是生死攸关。

而且，在我做CPR时周围有许多人围观。但我一点也没有畏惧，心里只想着怎么把这名男子救活。

因为救人我上学迟到了。由于我平时在学校有点捣蛋，所以一开始当我跟学校解释迟到原因时他们不太相信我。

一个星期以后，我被叫到了校方主任办公室。根据我个人的经验，一般来说，都没有“好事”。

然而，这次却不同。我一进去他们就告诉我学校接到了医院打来的电话。他们说我帮助救护的那名男子叫安东尼奥。他当时突发心脏病，由于我的及时救护，实际上挽救了他的生命。

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其实，在我给他实施紧急救护后的一个星期以来心里都一直惦记着这事，不知道他怎么样了。但没有想到，我实际上真的救了他一命。

现在回想起来，我当时状态特别好。我全神贯注地实施紧急救助，到达了忘我的境地，完全忘记了周围人的存在。

学校还给我颁了奖，并邀请了安东尼奥和他妻子以及他们的三个孩子。当然我对此并不知情。

后来，我才知道安东尼奥犯病时72岁。但再见到他时，他看上去非常健康，我根本没有认出来。

安东尼奥的家人对我好极了。他们给了我一枚圣安东尼奥徽章，作为尊重的象征。圣安东尼奥是他们家乡葡萄牙国家的守护神。

我至今仍与他们保持联系，而且关系非常好。

去年，我还获得了英国圣约翰救护奖中的少年奖项。颁奖仪式在伦敦，感觉棒极了，也让我有点受宠若惊。

直到现在我都无法相信我能救人一命，特别是我那时只有15岁。我当时在学校有点调皮捣蛋，因此我的一些老师对我印象不好。

这件事彻底改变了人们对我的看法，对我本人的帮助也很大。

如果没有这件事，我不可能继续读完GCSE课程（英国普通中等教育证书），也不可能现在在房地产部门工作。

那一刻改变了我的命运。它也充分显示了人的能力，包括危机时刻救人一命。

这事发生了，并让我赶上了。我当时唯一的想法就是我能帮上忙。而且，我必须要帮助这个倒在地上的男子。