为什么自然光对我们生活如此重要？

Image caption 人体对光线反应非常敏感

随着春回大地，漫长的冬日接近尾声，北半球日照时间开始延长。灿烂的阳光也使许多人心情顿觉开朗，幸福感增多。

人人都知道阳光是世间万物生存的基本条件。但自然光的作用远不止这些，它对我们身心的影响和作用有些时候可能是你想不到的。

下面我们给你梳理一下自然光对人的心情、大脑、睡眠、骨骼等方面的影响。

控制生物钟

人体有生物钟早已是公认的科学事实。生物钟一天24小时控制和影响着我们的身体健康：从新陈代谢到睡眠休息等等。

虽然，人体生物钟没有外界的“提醒”也能照常运作（例如，科学家呆在没有自然光的洞穴中，他们体内的生物钟照常按24小时运作）。

然而，这不意味着自然光不起作用。实际上，人体对光线反应非常敏感。

自然光是一种重要的信号，它有助于启动人体内大量的生物功能。

改善睡眠

Image caption 自然光的作用有许多 其中可能有你想不到的。

中国有句古话叫睡不醒的冬三月。冬天日照时间短、天气寒冷。许多人总是觉得身体疲惫和睡眠不佳。

除了季节关系外，其实这里面最主要的原因是缺少阳光照射，会直接导致人体内褪黑素（melatonin）分泌不足，其结果是直接影响睡眠。

因此，自然光线除了有早晨把人们从沉睡中叫醒的功能，它其实还有助于人们夜间的睡眠。

因为如果白天能有一小时暴露在阳光下，将会启动你大脑并调整人体生物钟，帮助你晚上上床时增加睡意。

一些航班已经开始模仿大自然的不同光线以帮助旅客消除疲劳与时差等。

避免手机蓝光

Image caption 多晒太阳有助于睡眠

使用电脑、手机等电子设备已经成为人们日常工作和生活的一部分。

但是人们现在了解到这些荧屏所发出的蓝光会影响我们睡眠荷尔蒙的分泌，进而导致失眠。

所以，英国有关部门提醒和呼吁人们在晚上上床睡觉前，最好有一段时间不要接触蓝光，并把手机留在卧室以外。

光线影响心情

自然光线还可以改善人们的心情，让人感到更快乐。

这是因为当阳光通过视神经进入大脑后，人体感受到了阳光，使能给人们带来满足感的化学物质血清素水平随之增加。因此让人心情改善。

反之，经常倒班的人由于阳光不足有可能会导致心情沮丧甚至抑郁。

Image caption 如果缺乏维生素D可导致软骨病以及骨骼畸形等。

此外，有一种精神疾病直接与日照时间有关。这种情况叫季节性情感障碍（Seasonal Affective Disorder，SAD）。

有这种疾病的人随着秋天到来，日照时间越来越短，他们就会出现抑郁症状。

目前的一种理论认为这是由于日照时间减少，人体的生物钟开始出现紊乱所导致的。

治疗该病的一种办法是用模仿自然光的一种灯，只要早上照射30分钟就能调整你的生物钟，改善心情。

阳光充足骨质强

维生素D对人体非常重要，它可以帮助我们身体从饮食中吸收钙和磷酸盐。这些矿物质对人体拥有健康的骨骼、牙齿和肌肉至关重要。

如果缺乏维生素D可导致软骨病以及骨骼畸形等。

因此，维生素D也被称为“阳光维生素”。幸运的是，我们几乎可以从阳光中吸收我们人体所需要的所有维生素D。

当阳光直射到我们的皮肤上时，我们大多数人都会通过这种方式获得所需的维生素D。

当然，长时间暴晒在阳光下有其危险性，因此要注意防晒，比如使用防晒霜或是在一天当中最热的时段避免直接晒太阳。