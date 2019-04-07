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一项由英国与中国研究人员联合进行的大规模基因调查显示，即便每天只饮用轻量酒类饮品也会导致血压增高以及中风风险上升。

英国与中国研究人员对50万中国人追踪10年后得出以上结论，结果已在知名医学期刊《柳叶刀》（Lancet）上发表。

研究人员称，他们发现，中风风险上升与所有类型的污染均有关系，但最有力的证据来自于酒精的直接影响。专家建议公众限制自己的酒精摄入量。

过度饮酒有害健康且会增加中风风险是众所周知的事情。但此前有调查认为，每天少量饮酒对健康有益，不过同时也有学者称无论多少，饮酒均对健康有害。

研究发现

来自英国牛津大学（University of Oxford）、北京大学及中国医学科学院的研究人员发现：

每天饮1-2杯酒会使中风风险增加10-15%

每天饮4杯酒会使中风风险增加35%

在研究过程中，他们对一杯酒的定义为：

一小杯葡萄酒

一瓶啤酒

一份烈酒

剑桥大学（University of Cambridge）教授斯皮格霍尔特（Prof David Spiegelhalter）表示，如果每天喝半瓶葡萄酒，将会增加38%的中风风险，这样饮酒的效果与他汀类药物（statin）的效用正好相反。

他汀类药物可以帮助降低血液中的胆固醇水平，预防心脏病发作及中风。

这项研究同时发现，没有证据显示轻量或适度饮酒有益身体健康或降低中风风险。

研究人员表示，目前并没有明显迹象显示饮酒与心脏病之间的关系，需要在未来几年收集更多数据。

研究参与人员、牛津大学医学统计及流行病学教授理查德·皮特（Prof Richard Peto）还表示，此次研究没有发现葡萄酒及啤酒对人体健康有“神奇保护作用”的证据。

为何选择中国？

在进行与酒精作用有关的研究调查时，东亚国家往往是不错的选择。

许多有中国血统的人有一种基因组合，使得他们无法饮酒，一旦饮酒会引发不适反应。因此中国人的饮酒程度差异很大。有三分之一的中国男性不喝酒，喝酒的女性也为极少数。

但根据饮酒者与非饮酒者的遗传特征比较他们的健康结果后，研究人员表示已经能够比之前更准确评估究竟对中风风向的直接影响，且这种影响与其他因素有明显区别。

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由于西方人口不具备这种基因，因此在西方国家地区进行类似研究是不可能的事情。加之此前研究大多以观察性为主，很难判断是什么因素导致了何种影响。

牛津大学研究人员、高级流行病学家米尔伍德博士（Dr Iona Millwood）表示，这些分析帮助他们更好地理解其中的因果关系。

这对公众有何意义？

研究人员称，他们的关键信息是，现在有明确的证据表明每天适度饮酒会增加中风风险。

这意味着，即使每天饮用少量酒精也会增加中风几率。

这在英国的饮酒指南中也有体现。英国建议公众每周饮酒量限制在14个单位以内，同时每周有几天不饮酒，以降低患病风险。

其他专家怎么说？

剑桥大学医学统计学家伯吉斯博士（Dr Stephen Burgess）表示，这一研究有一定局限性，因为研究只以中国人作为研究对象，且主要针对烈酒及啤酒而非葡萄酒。

但他同时称，这项研究反映了多年来对酒精消费影响的研究成果。“这有力地表明，轻度饮酒不会有益于心血管健康，即使适度、轻度饮酒也会增加中风几率，”他说。“中风风险与饮酒量呈正比，所以如果人们选择喝酒，他们便应该控制酒量。”

英国公开大学（Open University）应用统计学名誉教授麦康威（Prof Kevin McConway）称，这个研究没有回答所有问题。

“这有助于我们了解酒精对一些疾病的影响，但不应该是最终定论，”他说。

“这项新的研究没有解释酒精到底是如何增加中风风险，同时好像又不会增加心脏病风险的。”

剑桥大学风险计算专家戴维·斯皮格尔霍特（Prof David Spiegelhalter）教授则称，这项研究动摇了他之前的看法。

“一直有证据让我认为，适度饮酒对心血管疾病有保护作用，但现在我开始有些怀疑了，”他说。