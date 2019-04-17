Image copyright Getty Images Image caption 睡眠对人的身心健康很重要。

谁都知道良好睡眠对健康的重要性。研究人员说，睡不好觉可以损害我们的健康、让我们情绪不佳，甚至还能减寿。

美国纽约大学的一个研究小组上网搜了搜，看看都有哪些声称有助睡眠的常见迷思？

然后，研究人员用最佳科学证据针对每一项迷思进行研究和比较，并把结果发表在睡眠健康杂志上。

他们希望通过揭开这些睡眠迷思，让人们了解真相，从而改善人们的身心健康。

迷思一：你不需要太多睡眠，不足5个小时也没问题

这一说法存在已久。而且，人们总是拿英国已故女首相撒切尔夫人做例子。撒切尔每晚只睡4个小时。

而德国总理默克尔也有过类似说法。在那些成功的商业和企业圈中这样的说法也不少见，他们称把更多的时间用于工作上而不是床上。

然而研究人员说，每天不足5个小时睡眠是健康的这一说法是最有害健康的迷思之一。

罗宾斯博士说，“我们有大量证据显示，如果总是睡眠5个或是少于5个小时会大大增加有损健康的风险。”

其中包括增加心脏病和中风这样的心血管疾病风险，可能缩短预期寿命。

因此，研究人员建议人们应该尽量争取每晚睡足7到8个小时。

迷思二：上床前喝酒有助于睡眠

Image copyright Getty Images Image caption 许多人认为上床前喝点酒有助于睡眠。

这种说法也一直是个迷思，无论是喝一杯果酒、威士忌还是一瓶啤酒都会影响睡眠质量。

罗宾斯博士表示，睡前喝一杯可能会有助于入睡，但是会显著降低你夜间休息的质量，尤其干扰快速动眼睡眠（REM， rapid eye movement） 。这一阶段睡眠对记忆力和学习非常重要。

因此，虽然你喝了酒更容易入睡，但却影响睡眠质量。

此外，酒精也有利尿作用，可能会让你半夜起来上厕所。

迷思三：在床上看电视帮助你放松

你有没有想过自己在上床前放松一下，比如看一会电视？

但罗宾斯表示，通常我们晚间看电视是看晚间新闻，所看的内容可能会让你失眠或给你上床前带来压力和紧张。

除了电视，还有智能手机和平板电脑等电子设备。研究已经证明这些设备发出的蓝光可能会延迟褪黑激素的产生，褪黑激素有助于人体进入睡眠状态。

迷思四：只要一直躺着就能睡着

Image copyright Getty Images Image caption 翻来覆去睡不着也许应该下床活动一下。

你总是希望尽快入睡，试着数数，但试了很久还是睡不着。

这时你该怎么办？ 答案是不要再继续试图强迫自己入睡。例如，可以起床做点不用脑子的事情，例如叠袜子等琐事。

根据罗宾斯，一般来说健康人大约需要15分钟就能进入睡眠状态，如果很长时间不能入睡，干脆起床换个环境。

迷思五：闹钟响后再睡一会

很多人有闹钟响了之后再小睡一会的习惯，认为这额外几分钟的睡眠可以起到很大作用。

但研究小组人员认为，这其实没有什么不同。闹钟响了就应该起床。

罗宾斯博士建议，闹表响了就应该起床，即使你觉得有点昏昏欲睡，但不要受到再睡一会的诱惑。

因为这时候即使你又睡着了，也是很轻的、低质量的睡眠。

迷思六：睡觉打鼾无害健康

打呼噜可能是无害的，但它也可能是睡眠呼吸暂停的症状。

因为睡眠时打鼾可以引起喉咙肌肉放松、狭窄，这样会导致人们呼吸暂停。

有这样症状的人更有可能患高血压、出现心律不齐 、突发心脏病或是中风等风险。

当打鼾打得很响，就要注意患病的可能性。

罗宾斯博士总结道：“睡眠是我们今晚可以做的最重要的事情之一，它可以改善我们的身心健康并延长我们的寿命。”