英国研究：降胆固醇药物半数患者服用没见效

Image copyright Getty Images Image caption 调查发现，一半人服药后效果不明显。

他汀类药物（英文名statins）是西方最常见的降胆固醇处方药。在美国，大约有四分之一40岁以上成年人服用它。英国服用该药的患者人数也高达数百万。

然而最近有研究显示，在服用这种降胆固醇药物的人群中，只有大约一半人效果明显（达到把坏胆固醇降到40%以上），另外一半服药者则看不到效果。

发表在《英国心脏医学期刊》（Heart BMJ）上面的研究报告调查了16万5千名服药者，发现两个人中就有一人服药后效果不佳。换句话说并没有把他们的坏胆固醇降低多少。

人体中坏胆固醇（也叫低密度胆固醇，LDL）过高容易增加心脏病风险。

研究人员并不肯定为什么statins对有些人作用显著，而对另外一些人却没有什么效果。

但是，他们不建议患者在没有经过医生的同意后就自行停药。

可能原因

专家认为，一个可能的解释是有些人没有按时服药，或是医生给他们开的药量过低。

每年，英国有15万人死于心血管疾病。坏胆固醇过高是其中的主要原因之一，因为它可以导致血管栓塞。

虽然少吃饱和脂肪可以帮助降低坏胆固醇，但有些人还是需要服药。这就是为什么有许多人服用降胆固醇药的原因。

但专家表示，这一研究结果有其局限性，因为他们无法证明那些服用statins药效不显著的患者结局就一定会很糟糕。

此外，一些其它因素，比如吸烟和肥胖也会增加心血管疾病的风险。

值得注意的一点是，在那些服用statins药物效果不理想的患者当中，很大一部分人服用的剂量都比较低。而那些效果显著的患者往往服用的剂量较高。

英国诺丁汉大学的研究人员表示，希望未来能够找到更好的途径了解服药者之间的差异，然后更有效地对症治疗，而不是简单地统一用药。

但慈善机构“英国心脏基金会”的专家梅廷·阿夫基兰教授（Metin Avkiran）表示，statins仍然是目前被证明降低胆固醇最有效的重要治疗方法。它有减少致命性突发心脏病或是中风的可能性。

Image copyright Science Photo Library Image caption 他汀类药物可以预防患者二次发作心脏病，阿司匹林则有助于患者预防血栓的形成。

遵医嘱服药

因此，专家建议如果你已经遵医嘱服用statins的话，就应该继续按时服药。但如果你对此有任何担心的话，则请你与家庭医生探讨对策。

现在也有一些其它可以帮助降低胆固醇的药物，也许它更适合你，或是两者一起服用。

英国皇家全科医师学会主席海伦·斯托克斯-兰帕德（Helen Stokes-Lampard）表示，最重要的是患者应该尊医嘱服药，这样才能令他们最大获益。

她补充道，有大量的研究显示他汀类药物statins对大多数人来说是安全和有效的。如果服药适量，它可以减少心脏病和中风的危险。

当然，围绕statins的安全和其潜在的副作用一直存在争议。

“患者选择不服用处方药的原因很复杂，而围绕他汀类药物的不同看法可能就是其中原因之一，”斯托克斯-兰帕德说。