网红新生代：树立社交媒体明星职业新准则

Image copyright Getty/Models 1 Image caption 从左到右: Kylie Jenner, The Bloom Twins和Natasha Ndlovu

新一代网红或者“微型网红”已经用实际行动证明，要在社交媒体上挣钱，不一定需要成为詹纳（Jenner）或者卡戴珊（ Kardashian）。

辞职创业的美国伊拉克裔博主卡坦（Huda Kattan）被称为“美容界网红中的比尔·盖茨”。在社交媒体的帮助下，她创立了自己的公司，现在估值超过10亿美元。

网红新定义

欧洲网红和模特代理公司Models 1 Talent的一位高级经理说，“这个人一定要有影响力，而且其影响力可以变现。”

“他们具有独特的卖点。无论是美容、时尚、烹饪、心理健康，还是厨艺，都可以用来赚钱。”

Image copyright Getty Images Image caption 查尔斯（James Charles）以美容和化妆品帖文知名。

“每个人都希望把兴趣与工作结合起来。我们有许多合作伙伴辞掉工作，然后说‘哇，我从一条帖子中赚到的钱相当于我之前一个月赚到的钱。’”

对于在学校学习传统学科的一代人来说，这可能很难理解。

恩德洛布（Natasha Ndlovu）靠在Instagram上发布时尚、美容帖吸引了9万名粉丝。他说，网红（influencer）会成为热词。

“我猜是因为社会上有一代人觉得我们有点讨厌。”

但她说，很多人根本不懂为何网红已经成为一种职业，这也不难理解。

几年前，她刚开始写博客时，品牌厂商寄给她大量产品，这让邮递员很难理解。她说，“我收到很多邮包，不少送货员知道我是谁，他们见到我的机会确实比在街上见到其他人的机会多。”

“有一次，一个邮递员随口说，‘你好像有很多邮包’，我说，‘我是博主啊’。然后对方问，‘这是什么？’她一边解释怎样在线评价产品，一边突然笑道：‘我觉得他特别困惑。’”

网红们通常在自己的页面上推广产品来赚钱。根据相关法律，这种帖子必须明确标记为广告。

品牌厂商知道怎样找到拥有特定受众的网红，并且以从前支付杂志广告的方式向他们付费，令他们的品牌在社交媒体上曝光。

网红的名气确实令各大媒体必须认真对待他们。拥有英国《泰晤士报》和《太阳报》的新闻集团上个月宣布，它正着手创建一个独立网红机构。

Z世代新网红

虽然像凯莉·詹纳（Kylie Jenner）这样广为人知的网红数量不多，但有成千上万的微型网红能够在特定的小众领域出名并挣钱。

库珀（Nooth-Cooper）说，“微型网红是一个新群体，他们拥有1万至2.5万粉丝，都是Z世代（在1990年代中叶至2000年后出生的人）的领军人。”

苏菲（Sophie Grace Holmes）患有囊性纤维化遗传疾病，她鼓励粉丝健康生活，如果患上她这样的病情，也不要退缩。她的3.4万名粉丝远远低于詹纳的1.31亿，但由于她拥有特殊的受众，品牌喜欢跟她合作。

Image copyright Getty Images Image caption 苏菲（Sophie Grace Holmes，右）代言保健和健身产品。

苏菲说，“对我来说，我就是乐于鼓励、激励他人。我的人生使命是，当别人告诉你不该做、不能做时，告诉他们你能做什么。”

苏菲推广与保健和健身相关的品牌，最近代言了英国保健品荷柏瑞（Holland＆Barrett）和健身服品牌Beachbody。

不过她说，她只代言自己真正相信的东西，或者能令她的受众从中受益的东西。“如果要和一个品牌合作，我必须确保它有利健康、有助训练和健身，而且增加营养。”

“我主要关注的不是薪酬，而是产品对他人的影响，能否激励他们。我为产品做广告不仅仅是为了从中获利。”

恩德洛布也拥有特定受众，依赖她对时尚和化妆的看法。“一个肤色较深的女性在选择高端美容品牌时，需要知道是否值得投资昂贵的粉底，因为很难找到适合较暗肤色的化妆粉底。”

但是，因某种特殊爱好或理由而出名很困难。一切都要基于诚信。

Image copyright Getty Images Image caption 福布斯称，詹纳（Kylie Jenner）是世上最年轻的白手起家的亿万富翁。

如果网红总是为了钱而去做广告，粉丝怎会信任他们的品味和建议？

英国互联网营销公司RocketMill的高级创意策略师马顿（Bethanie Mardon）在一篇文章中表示，“消费者对普通的广告已经厌烦了。”

“他们之所以能受到网红的影响，很大程度是因为与网红产生了共鸣，并且信任。”

但去年12月，BBC广播四台的研究表明，大多数消费者都不信任网红，82％受访人表示，有时看不出来他们是否在推广产品。

“做个榜样”

然而，许多网红表示，他们并不是每笔交易都会接受。库珀说：“我回绝的产品比接受的要多。”

“我们管理人才的方式，是要持久，粉丝不多也可以成为绝对的权威。”

“而且他们有诚信。必须诚实地对待广告、赞助帖或潜力帖。人们之所以愿意当粉丝，也是因为他们不会对所有事情都说‘是’”。

库珀的客户包括Bloom Twins、Sonia和Anna。他们都表示不会把自己的名字与不信任的东西挂钩。

索尼娅说，其实我们有很多可以在Instagram上获得成功的照片，但我们并没有用。

“我们只会发布反映我们真实生活的东西，在照片里我们甚至可以穿着睡衣、吃着冰淇淋。”

苏菲、恩德洛布和Bloom Twins都指出，他们有时发布一些轻松一点的图片，但这些图片会在24小时后删除。

时装设计师很快就会意识到网红会为品牌带来的价值。时装设计师菲利浦·普莱因（Philipp Plein）去年对BBC说，“今天，你要问问自己，什么更重要。是金·卡戴珊（Kim Kardashian），还是时尚杂志主编安娜·温图尔（Anna Wintour）？这是艰难的决定。”

但是，Bloom Twins的成员安娜警告说，不要成为那种只以赚钱或出名为目的的网红。她建议：“做网红不是只为了利益，要成为一个榜样。如果有什么话想说，那就说吧，跟大家来点互动。”

“不管有20名粉丝，还是2万名粉丝，都不重要。只要你能帮到人，影响到人，那你就是网红。”