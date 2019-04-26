“少女的力量”：四个你不可不知改变世界的青春女孩

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提起青春期的少年，你会有哪些惯性思维？是觉得他们自我中心、还是觉得他们冷漠躁动？

新一代的年轻活动人士用他们短短的人生经历证明，很多青少年实际上对我们这个时代的社会问题、政治问题、环境问题都甚为关心，而且他们都已经全身心准备好为解决这些问题积极付出。

在这一代关心世界重大问题的青少年当中，有16岁的环保活动家格蕾塔·桑伯格（Greta Thunberg）。最近她接受BBC广播四台新闻时事旗舰节目“今日”（Today）采访时，向英国政客们大声疾呼，在气候变化问题上“好好听听科学家的话”。

以下就来逐一介绍这四个少女。她们虽然年纪轻轻，却用无限的热情感染世界各地的青年人，激励他们一起行动改变世界。

Image copyright PA Image caption 格蕾塔·桑伯格2019年4月23日在英国下议院发表演说。

格蕾塔·桑伯格

出生在2003年的瑞典少女格蕾塔·桑伯格（Greta Thunberg），今年年仅16岁，已经在气候变化的环保活动中成为主要的倡导者。

2018年8月，她在瑞典斯德哥尔摩的议会大厦阶梯上发起了第一次示威活动之后，萌生了发起学校罢课运动的想法。她的这一想法，得到全世界少年的响应。至今已经有100多万学生加入她的行列，走出教室抗议各国政府在气候变化问题上的不作为。

去年，格蕾塔·桑伯格在联合国气候变化峰会上发表讲话说，“既然我们的领导人做事像小孩，我们不得已只能承担起他们早就该承担的责任。我们不得不理解老一辈处理我们的方式方法，不得不理解他们制造的棘手问题，而我们必须去清理，面对和忍受。我们必须让他们听到我们的意见。”

格蕾塔·桑伯格一直公开谈论自闭症如何塑造了她的环保活动理念，最近还到伦敦来参加了“反抗灭绝”（Extinction Rebellion）抗议活动，到英国下议院发表了演讲。

Image copyright Getty Images Image caption 2013年10月，马拉拉到白宫做客，与时任美国总统奥巴马见面。

马拉拉·优素福扎伊

马拉拉·优素福扎伊（Malala Yousafzai）11岁的时候，写下日记记录她在巴基斯坦塔利班统治下的生活，并匿名发表，很快引起外界很大的注意。很快，她开始公开发表讲话，为女孩受教育的权利大声疾呼。

3年以后，她的生活发生巨大变化：为了打击报复她为女孩争取受教育的权利，有人在校车上朝她头部开枪。

但是这样的暴力并没有阻止她，相反她因此成为世界名人。她成为美国《时代》杂志的封面人物，2014年她获得诺贝尔和平奖，是有史以来最年轻的的得奖者。

马拉拉在颁奖典礼的致辞中这样说：“这个奖并不是给我一个人的，而是给所有那些被人遗忘的想受教育的孩子；这个奖是给那些希望和平却担惊受怕的孩子；是给那些希望变革却发不出声音的孩子。我在此就是要为他们的权利站出来，讲出来。现在绝不是怜悯他们的时候。”

Image copyright Reuters Image caption 2018年3月“为生命游行”集会，艾玛·冈萨雷斯向参加者发表讲话。

艾玛·冈萨雷斯

2018年，枪手冲入在美国弗罗里达州帕克兰的玛乔立·斯通曼·道格拉斯高中（MSD），枪杀了17人。

在这次枪击案中幸存的很多学生，并没有因此悲剧而倒下，相反他们开始了一场席卷全国的运动，力争结束枪支暴力活动。

当时，年仅18岁的艾玛·冈萨雷斯（Emma Gonzalez）成为这场运动的主要领导人，也成为争取控枪团体“永远不要有第二个MSD惨案”的创始人之一。

2018年3月，她在首都华盛顿的“为生命游行”集会上发表了震撼人心的演讲。在逐一念出了所有在枪击案中遇难的同学名字后，她一言不发默哀了4分钟：正是在4分钟的时间里，枪手夺去了这些同学的生命。

枪击案之后，在艾玛和同学们的努力争取下，佛罗里达州在同年3月通过了以这所学校为名的公共安全法案，将购买枪支的最低年龄从18岁提高到21岁，并要求绝大部分的枪支必须有3天的等待期。

Image copyright Twitter Image caption 在阿米卡和其他志同道合的人们的共同努力下，英国政府同意将为英格兰的小学和中学提供资助，向家境困难的女孩子免费提供卫生巾。

阿米卡·乔治

一个为非洲贫困国家女孩提供月经期用品的英国慈善机构，经常会把它的产品转回到英国利兹地区，因为那里的很多女孩同样也买不起卫生巾。看到了这样一条消息，阿米卡·乔治（Amika George）决定她一定要为英国贫困女孩买不起卫生巾的问题做点事情。

阿米卡在17岁的时候创立了轻松例假运动（Free Periods），还在英国首相府唐宁街10号外组织了一场大规模的示威，有2000人身穿红衣，要求政府采取行动。

在这样的压力下，英国政府2019年3月宣布，将资助英格兰学校提供免费的例假用品。

阿米卡说：“对我来说，轻松例假运动是最好的例子，说明一个愤怒的少女只要有所行动，通过互联网的威力，与志同道合同样愤怒的人们联手，也能产生真正的政治影响力。”