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为了追求精致的容貌和完美的身材，男性与女性一样“面临同样的压力”去整容。

这是英国提供有资质专业美容师信息的网站“救脸”（Save Face）发出的警告。这个网站旨在帮助消费者寻找提供诸如注射和植入填充物等非手术类型美容服务的专业人员。

“救脸”网站发出这一警告的同时，BBC进行的一项调查发现，约50%年龄介于18-30岁之间的男性，“有可能考虑”做美容手术。

英国政府很快也将发起一项宣传活动，希望能提高人们的意识，减少整容手术出错带来的问题。

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由英国广播公司委托展开的调查发现，最常见的男性整容手术，包括腹部肌肉造型术和注射肉毒杆菌。

“救脸”说，现在登陆该网站的男性人数已经超过女性，而且来自男性的投诉案例大幅度上升。

该网站的阿什顿·柯林斯女士（Ashton Collins）说，现在肯定是有一种男性整容的潮流，反过来也出现整容手术出错导致男性深受并发症之苦的趋势。

她说，社交媒体上的照片以及某些真人秀节目中的出演名人们的外表，是男性希望改变他们身体的原因之一。

很多30岁以下的男性，都希望自己能拥有完美的上身。

BBC的问卷调查参加者大约有2000人，其中的问题之一是：你最希望改变身体的哪个部分。而最多达34%的男性希望他们能改变腹部和胸部。

Image caption 麦克在做手术之前，他对自己的乳房不满意

麦克就对自己的胸部不满意。于是他决定去做手术，切掉他的“男人大乳房”。

“你在健身房里，总觉得自己的乳房与别人不同。你去哪里都意识到它们的存在。”

在手术两个星期后，他坚持认为自己没有并发症，对自己的手术决定相当满意。

“我觉得信心大增。它让我觉得自己更加雄赳赳，更有男人气概了。”

Image caption 手术两周以后的麦克

网上的健身教练迪伦·卡特尔（Diren Kartel）说，很多男性告诉他希望改变他们的上身体形。

“包括我自己，在刚刚开始健身时，也希望自己有平滑的腹肌。我年轻的时候，就想要腹肌，每个男人都想要。”

但是他说，拥有腹部的线条并不一定就意味你身体健康。他建议做运动、保持平衡的饮食来塑造自己理想的体形。

“靠手术来做出腹肌，这样的念头一想都觉得可怕。这不是解决问题的办法。这么做只会带来更多的问题。”

“我会建议你不要做。只要你好好锻炼，好好吃饭，改变自己的生活方式，你就能解决身材问题，这个世界上没有什么立竿见影的方法让你立马就有好身材。”

Image copyright Diren Kartel Image caption 健身教练迪伦·卡特尔说，他绝不会用手术的方法追求完美的腹部。

迪伦也不怕指出，那些名人或者网红们其实并没有讲真话告诉公众，他们究竟是怎样有那么十全十美的身材照片发在社交媒体上。

“这些名人如果故意提倡说，必须要有腹肌才算健康的话，那么这么做是不对的，因为真实的情况并不是这样。”

“救脸”网站的柯林斯担心，有些男性会更容易沦为非正规美容手术的受害者，因为他们通常不愿意告诉外人自己有意去做美容手术。

“男人通常不会像女人一样，跟朋友说自己的美容想法，这样会让他们更容易落入坏人之手。”

“有很多男性在社交媒体上寻找他们能碰到的最便宜的美容手术价钱，最后人财两空，还留下并发症。”