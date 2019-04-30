英国大学雇“教学助理犬”为学生减压

Image caption 这间大学用狗为学生减压

英国密德萨斯大学“雇用”了五只拉布拉多犬，为学生减压，减低学生辍学的机会。

五只拉布拉多犬成为了英国密德萨斯大学的“教学助理犬”，主要工作是帮助学生减压。

工作人员声称这是在大学中最有系统地使用狗只的计划，它们都有自己的职员证。

“你确实可以感受到压力指数在下降，”密德萨斯大学的临床技能主管菲奥娜·萨瑟斯（Fiona Suthers）说。

Image caption 小狗们都有自己的职员证。

“这太美妙了，我们都很渴望可以继续及扩张这个计划。尽管小狗只是坐在课室的一角，他们带来的影响却难以形容。”

“我们最初实行这个计划时，并没有想过会这样成功。”

萨瑟斯表示所有狗只都受过专门的训练及经过严格评估，确保它们的性格适合入职。

Image caption 现有五只教学助理犬，还有三只准备加入助理犬团队。

上月白金汉大学校长安东尼·塞尔登爵士（Sir Anthony Seldon）表示支持用狗只为学生减压。

“最快及最有效改善学生的精神健康及令到他们感到安全的方法，是让英国的每一间学校都有最少一只狗。”塞尔登爵士说。

英国教育大臣达米安·海因斯（Damian Hinds）支持这个做法，表示“宠物的确有帮助”。