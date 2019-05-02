英国淡水虾体内含古柯碱 凸显水污染问题严重

Image copyright King's College London Image caption 研究人员收集英国萨福克郡的河流淡水虾

研究发现，科学家在测试河流中的化学品时，在淡水虾体内发现古柯碱（又称可卡因）。

英国伦敦大学国王学院的研究人员与萨福克大学（University of Suffolk）合作，在萨福克郡的15个不同地点进行测试。

报告中提到，在所有淡水虾的样本中都发现古柯碱。

其它违禁毒品，例如氯胺酮（俗称K仔），都在大部份淡水虾样本中找到。

研究人员称这个是一个“令人意外”的发现。

Image caption 萨福克大学教授尼克·贝利是其中一名研究人员。

萨福克大学教授尼克·贝利（Prof. Nic Bury）称：“如果要判断在海洋生物中找到古柯碱，是萨福克郡、整个英国或是全世界的共同问题，我们需要作更多研究。”

“环境健康议题引起公众关注，原因是问题涉及气候变化及微塑胶污染。”

“不过，英国‘隐性’化学品污染（例如毒品）对野生动物健康的影响，需要得到更多的关注。”

发表在科学期刊《国际环境》上的报告研究了各种野生动物，例如淡水虾，受各种微污染物影响的状况。

Image copyright Geograph/Roger Jones Image caption 科学家在英国萨福克郡15个不同地点收取样本

除了毒品外，在收取的淡水虾样本中，也发现其他违禁农药及违禁药。不过，他们表示，它们对生物的潜在影响“应该较低”。

英国伦敦大学国王学院利安·巴朗博士（Dr. Leon Barron）表示：“在野生动物中经常发现毒品的情况令人感到意外。”

“我们可能期望在伦敦这样的城市地区看到这些，但不会在较小的地方或乡村地区看到这些。”

“在淡水虾中发现很久以前已被禁止使用的农药，为我们带来艰巨的挑战，因为我们不清楚它们的来源。”