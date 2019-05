健康饮食：一天之际在于早餐 不吃会减寿？

Image copyright Getty Images Image caption 早餐是一天当中最重要一餐

早餐是一天当中最重要一餐的说法,似乎已经被人们广泛认可和接受。

俗话说,早餐要吃好、午餐要吃饱、晚餐要吃少。

根据发表在《美国心脏病学会》杂志上(Journal of the American College of Cardiology)的一项研究称,不吃早饭可能会增加心脏病和早亡风险。

不仅如此,《美国心脏病学会》杂志4月份的一份研究还称,吃早餐还可能“救你的命”。

由美国7所大学的医生和研究员组成的一个科研小组,分析了近7000人的数据。这些人年龄在40-75岁之间。 他们参加了长达7年(1988-1994)的有关健康与饮食营养的一项实验。

参加实验的志愿者们要填写他们每天进食早餐的情况(该研究分析了6000多美国志愿者吃早餐的习惯),结果发现,那些经常不吃早餐的人死于心脑血管疾病的可能性更高。

参加调查的志愿者中,有5%的人说他们从不吃早餐。11%的人很少吃早餐。 25%的人有时吃、有时不吃。

Image copyright Getty Images Image caption 研究人员认为吃不吃早餐与心血管疾病有关联。

截止到2011年,这6000多名志愿者中已经有2000多人死亡。

研究人员分析了这些人吃早餐的习惯,并结合了其他高风险因素,例如他们是否吸烟、是否肥胖等,发现不吃早餐者死于任何种疾病的风险增加了19%。

与此同时,他们死于心血管疾病的风险则增加了87%。

不同意见

医学研究之前已经表明,不吃早餐对人们的健康会产生不良影响。但科学家一直在试图弄明白这其中的因果关系。

英国全民保健系统(NHS)在对美国这一研究结果发表看法时表示,该研究无法证明不吃早餐与心脏病死亡之间的直接联系。

NHS在自己网站上发表的评论文章中说,相比经常吃早餐者,那些不吃早饭的人更有可能以前是烟民。他们还可能是豪饮者、不喜欢运动、膳食不佳以及社会经济地位不高的人士。

此外,NHS还称,美国的这项调查只不过是一次性的调查结果,不能反映其他长期习惯的影响。

NHS还说,即使吃早餐也不能一盖而论。比如,有人可能每天都在早晨8点吃一顿健康的早餐;而有些人可能在接近中午时吃一个培根三明治,或是一个含糖量很高的点心等。

但是,美国爱荷华大学流行病学副教授,也是该研究的主要作者之一鲍伟(音译)博士不同意这种说法。

他表示, 之前的许多研究都表明了不吃早餐可以增加患糖尿病、高血压和高胆固醇的风险。“而我们的研究显示,吃早餐是可以改善心血管健康的一个简单办法,” 鲍伟说。

健康早餐

Image caption 英国NHS网站上有许多健康早餐的建议和食谱

那么,早餐怎么吃才算健康呢?首先, 有一种说法是最好在你起床后的2个小时之内进食早餐。

还有营养专家称,吃早餐的最好时间是早晨7点11分。 至于这一精确时间是如何算出来的,是否真的科学和准确无法验证。

至于早餐吃什么,可因人和不同文化和饮食习惯而异。

但总的来说,营养健康早餐应该包括一些全谷类食品、蛋白和果蔬等,例如燕麦片、一片或两片全谷物吐司、蔬菜和水果沙拉、低脂牛奶或是希腊式酸奶(低糖)、煮鸡蛋或煎鸡蛋(根据最新研究,最好每周不超过3个鸡蛋)等。

英国以其英式早餐著名,里面包括煎蛋、培根、香肠、煎土豆饼、吐司等。但可能不适合每天吃,偶尔一次应该无妨。

早餐吃得好,应该为你提供充分的营养,并让你精力充沛。

头号杀手

鲍伟和他的团队还表示, 吃不吃早餐与心脏病之间风险的联系非常高, 而且这一结论是在排除社会经济地位、是否肥胖等其他高风险因素之后作出的。

他还指出:“据我们所知,这是不吃早餐与心血管疾病死亡二者之间有关联的首次前瞻性分析”。

根据世界卫生组织 (WHO)的统计数据,心血管疾病,尤其是心脏病和中风是造成全世界人死亡的主要原因。仅2016年,全球就有1500多万人死于心血管疾病。