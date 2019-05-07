英国王室添男宝宝 哈里和梅根有了第一个孩子

Image copyright AFP Image caption 哈里与梅根的第一个孩子出世，是个男孩。

英国白金汉宫5月6日宣布，哈里王子和王妃梅根的第一个孩子出世，梅根王妃已经顺利生下一名男孩。

这个孩子是英国女王的第八个重孙，也是查尔斯王子的第四个孙辈孩子。

哈里王子2018年5月与美国女演员梅根喜结连理，很快传出梅根有喜的消息。又一个王室宝宝问世，成为英国媒体追踪报道的热门新闻。

白金汉宫还说，哈里王子一直陪在梅根身边等待新宝宝的出生。

哈里王子宣布宝宝出生消息时向记者表示：“梅根和我今天有了一个宝宝，宝宝非常健康。 妈妈和宝宝状况极好。 这是一个最令人惊叹的经历，令人难以想象。”

“任何女人如何做他们所做的事情是令人难以置信。 我们都非常激动，非常感谢所有人的可爱支持。 这太棒了，所以我们只是想与你分享。”

当被问到宝宝的名字时，哈里王子说：“我们仍然在考虑名字。宝宝出生有一点晚，所以我们有时间考虑。这是我们接下来要做的事情。”

他还表示：“按照计划，我们或许两天后再和大家见面。我们全家将和你们见面，这样大家都能见到宝宝。”

Image copyright Reuters Image caption 白金汉宫还说，哈里王子一直陪在梅根身边等待新宝宝的出生。

BBC王室记者尼古拉斯·威彻尔说：“我认为哈里王子真的很喜欢并一直期待这一时刻。我认为他真的非常想要一个家庭。他非常喜欢孩子，他喜欢人群 - 但我认为他对孩子具有独特的亲和力。

尼古拉斯·威彻尔还说：“我觉得他或许对他的哥哥有点嫉妒，因为哥哥现在有三个孩子。我认为他很想赶上哥哥，也有自己的家庭。”

新出生的王室宝宝将获得双重国籍，根据王妃梅根国籍，自动获得美国籍。

首相特蕾莎·梅发推文说：“祝贺萨塞克斯公爵和公爵夫人喜得贵子。祝你在这个快乐的时刻一切顺利。”

反对党工党领袖杰里米·科尔宾说：“祝贺梅根和哈利喜得贵子。希望他们一切顺利。”