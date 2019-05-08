“人类扩张 地球遭殃” 百万物种生命濒危

Image copyright Getty Images Image caption 科学家们指出，自然环境的破坏最终影响人类的未来。

联合国发布一份令人信服的报告，警告人类对自然的破坏性影响正使得百万动植物物种从大地、天空和海洋消失。

研究报告指出，主要因为人类对更多食物和能源的需求，全球各地的自然环境正在以前所未有的速度退化，这是人类历史上前所未有的状况。

报告说，退化的趋势可以阻止，但需要在人类如何与自然互动的各个方面发生彻底的变化。

这是联合国生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台（IPBES）首次汇编发布的报告，也是自2005年《千年生态系统评估》发布以来，对自然环境最为全面的一次分析。

Image copyright Getty Images Image caption 人类人口翻倍后，越来越大规模的农林牧渔活动破坏了地球自然环境，使得百万动植物物种从大地、天空和海洋消失。

报告的形成和提出

这份全球自然评估报告经历了3年时间的汇编，借鉴了1.5万份参考材料，共有1800页。

2019年5月初联合国在巴黎举行的IPBES会议上发表了这份报告给政策决策者的一份摘要，提交给了130多个政府代表团。

报告说，虽然地球在整个历史长河中一直遭受着人类行动的痛苦，但在过去的50年里，这些人类活动给地球造成的划痕已经成为深深的伤疤。

全球人口翻倍和自然环境退化

自1970年以来，世界人口增加了一倍，全球经济增长了4倍，国际贸易增长了10倍。

为了这个新兴的世界的吃穿生活，特别是在热带地区，全球森林以惊人的速度被砍伐以致消失。在1980年至2000年期间，地球失去了1亿公顷热带森林，其中主要用于南美洲的养牛和东南亚的棕榈油种植园。

湿地比森林情况更糟糕，1700年存在的湿地到2000年仅剩13%。

人类城市迅速扩张，城市地区自1992年以来翻了一番。

Image copyright Getty Images Image caption 为了这个新兴的世界的吃穿生活，全球森林以惊人的速度被砍伐以致消失。湿地情况更糟糕。

物种加速消失

所有这些人类活动对物种的杀伤力比以往任何时候都要大。

根据全球评估，目前平均约有四分之一的动植物的生存受到威胁。

全球昆虫种群的趋势尚不清楚，但在一些地点的迅速减少有据可查。

所有这些都表明，目前约有上百万物种在几十年内面临灭绝，这种破坏速度比过去1千万年的平均水平高出数百倍。

土壤退化

评估发现，地球土壤正在比以往任何时候都更加速退化，降低了土地23%的生产力。

我们贪得无厌的胃口正在产生堆积如山的垃圾。

自1980年以来，塑料污染增加了十倍。

我们每年向世界水域倾倒3亿至4亿吨的重金属、溶剂、有毒污泥和其他废物。

Image copyright Getty Images Image caption 随着人口倍增，动物的生存空间越来越小，环境越来越恶劣。

土地危机产生的背景：开荒农林牧

评估报告的作者说。导致上述危机的有一些直接驱动因素，其中土地使用方式的变化是主要驱动因素。

这实质上意味着用密集的农作物来取代草原，或用种植园森林取代古老的林地，或清除森林来种植农作物。这种情况正在世界许多地区发生，特别是在热带地区。

自1980年以来，农业增长的一半以上是以牺牲完整的森林为代价的。

海洋危机

海洋也发生了类似的事情。

2014年，世界上只有3%的海洋被描述为没有人类活动的压力。

鱼类正在受到前所未有规模的过度捕捞，2015年33%的鱼类种群已经处于不可持续的水平。

在过去150年里，珊瑚礁上的活珊瑚覆盖量几乎减少了一半。

但是，不断增长的全球人口对食品的需求还在不断增加，特别是我们对肉类和鱼类的胃口越来越大。

Image copyright Getty Images Image caption 鱼类正在受到前所未有规模的过度捕捞，2015年33%的鱼类种群已经处于不可持续的水平。

未来怎么办？

人类的行为决定着未来。报告作者研究了未来的一些可能性，包括一切如常，还有更多基于可持续实践的备选方案。

但不论未来采取如何措施，在几乎所有可能情况下，全球大自然的消极趋势将持续到2050年以后。

唯一没有继续走向生态灾难的，是科学家们所说需要发生的变革性改变。

但报告并没有具体说明这种变革性改变的方式，而是做出了一些很强烈的暗示建议。

思想观念的转变

其中一个很大的想法是引导世界避免有限的经济增长模式。比如建议放弃国内生产总值GDP作为衡量经济财富的关键指标，而是采取更全面的办法反映生活质量及其长期影响。

科学家们认为，必须改变传统的所谓良好生活质量、增加各级消费的观念。

同样，政府也必须改变对破坏生物多样性活动财政激励举措，比如对化石燃料、工业渔业和农业补贴。

报告也认同气候变化是破坏全球环境和物种可持续发展的一个关键的潜在因素。

不仅是政府和机构需要观念的转变，每个人都需要转变观念，采取行动。