英国巨石阵48216296心失踪60年后完璧归赵
英国巨石阵一块缺失的部件流失60年后被送回现场。
1958年考古挖掘过程中，史前巨石内一块长达一米的柱心被取出。
没人知道它去了哪里，直到参与过挖掘工作、现年89岁的罗伯特·菲利普斯（Robert Phillips）决定将其归还。
负责管理巨石阵的英格兰遗产委员会（English Heritage）希望该样本可以帮助确定石头的来源。
1958年，考古学家对石阵内一座巨石牌坊进行修补。巨石牌坊由两块直立的巨石和一块水平架在顶部的巨石组成。
修缮期间，考古学家在其中一块直立的巨石上发现了裂痕。为进行加固，他们钻出一根巨石核心，插入金属棒支架。
他们用挖掘过程中找到的砂岩碎石掩盖修复痕迹。
60年来，现已退休住在佛罗里达的英国人菲利普斯一直收藏着这根巨石核心。他之前把它收在塑料管里，放在他位于贝辛斯托克（Basingstoke ）的办公室中，后来又把它挂在美国家中的墙上。
1950年代，他受雇的钻石切割公司参加了巨石加固工作。
这家名叫范莫普斯（Van Moppes）的公司在插入金属杆之前，往巨石上钻了三个洞。
过程中，工人钻出三根一米长的巨石柱心，菲利普斯拿走的就是其中之一。
但在他90岁生日前夕，他决定完璧归赵。
考古学家希望分析柱心的化学成分，试图找出这些古代浑浊砂岩的来源。
尽管样本在去年五月就已被交还，英格兰遗产委员会称他们尚未公布发现，因为他们必须先了解样本的重要性。
英格兰历史建筑和古迹委员会表示，石头样本和巨石阵饱经风华的巨石粗糙程度不一。
巨石阵较小的蓝砂岩来自威尔士西南部的普瑞斯里山，但是较大的浑浊砂岩则来源不明。
重获缺失的柱心意味着研究团队能够利用它“确定石块来源”。
研究人员已使用光谱仪来分析石头的化学成分。
其他两跟巨石核心仍然下落不明，英格兰遗产委员会呼吁任何掌握相关信息的人与他们联系。
来自英格兰遗产委员会的希瑟·塞比尔（Heather Sebire）说：“我们完全没预料到会有人从美国打电话来说，他们有一块巨石阵的石头。”
“研究巨石核心的DNA可以帮助我们更好地了解这些巨大的浑浊砂岩从何而来，”她补充道。
布莱顿大学的教授大卫·纳什（David Nash）表示，浑浊砂岩的石头可能来自多个地方。该大学致力于对石柱心的研究。
“传统学说认为石头都来自相对临近的马尔堡丘陵，”他说。
“但我们初步分析的结果表明，事实上浑浊砂岩可能来自不止一个地方。”