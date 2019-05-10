Image copyright Historic England Image caption 1958年考古挖掘过程中，一块史前巨石的柱心被取出。

英国巨石阵一块缺失的部件流失60年后被送回现场。

1958年考古挖掘过程中，史前巨石内一块长达一米的柱心被取出。

没人知道它去了哪里，直到参与过挖掘工作、现年89岁的罗伯特·菲利普斯（Robert Phillips）决定将其归还。

负责管理巨石阵的英格兰遗产委员会（English Heritage）希望该样本可以帮助确定石头的来源。

1958年，考古学家对石阵内一座巨石牌坊进行修补。巨石牌坊由两块直立的巨石和一块水平架在顶部的巨石组成。

修缮期间，考古学家在其中一块直立的巨石上发现了裂痕。为进行加固，他们钻出一根巨石核心，插入金属棒支架。

他们用挖掘过程中找到的砂岩碎石掩盖修复痕迹。

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Image copyright Alamy Image caption 科学家希望通过分析这块部件弄懂石头的来源。

60年来，现已退休住在佛罗里达的英国人菲利普斯一直收藏着这根巨石核心。他之前把它收在塑料管里，放在他位于贝辛斯托克（Basingstoke ）的办公室中，后来又把它挂在美国家中的墙上。

1950年代，他受雇的钻石切割公司参加了巨石加固工作。

Image copyright Family photo Image caption 罗伯特·菲利普斯现已退休，住在佛罗里达的阿文图拉。

这家名叫范莫普斯（Van Moppes）的公司在插入金属杆之前，往巨石上钻了三个洞。

过程中，工人钻出三根一米长的巨石柱心，菲利普斯拿走的就是其中之一。

但在他90岁生日前夕，他决定完璧归赵。

Image copyright Family photo Image caption 菲利普斯的儿子，李维斯和罗宾，前往巨石阵交还石柱样本。

考古学家希望分析柱心的化学成分，试图找出这些古代浑浊砂岩的来源。

尽管样本在去年五月就已被交还，英格兰遗产委员会称他们尚未公布发现，因为他们必须先了解样本的重要性。

英格兰历史建筑和古迹委员会表示，石头样本和巨石阵饱经风华的巨石粗糙程度不一。

巨石阵较小的蓝砂岩来自威尔士西南部的普瑞斯里山，但是较大的浑浊砂岩则来源不明。

重获缺失的柱心意味着研究团队能够利用它“确定石块来源”。

研究人员已使用光谱仪来分析石头的化学成分。

其他两跟巨石核心仍然下落不明，英格兰遗产委员会呼吁任何掌握相关信息的人与他们联系。

来自英格兰遗产委员会的希瑟·塞比尔（Heather Sebire）说：“我们完全没预料到会有人从美国打电话来说，他们有一块巨石阵的石头。”

“研究巨石核心的DNA可以帮助我们更好地了解这些巨大的浑浊砂岩从何而来，”她补充道。

布莱顿大学的教授大卫·纳什（David Nash）表示，浑浊砂岩的石头可能来自多个地方。该大学致力于对石柱心的研究。

“传统学说认为石头都来自相对临近的马尔堡丘陵，”他说。

“但我们初步分析的结果表明，事实上浑浊砂岩可能来自不止一个地方。”