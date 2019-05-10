英国王室宝宝：那些与宝宝同名的人

Image copyright PA Image caption 哈里王子和王妃梅根带新生的宝宝第一次亮相。

英国哈里王子和王妃梅根宣布他们第一个孩子的名字是阿奇·哈里森·蒙巴頓-溫莎（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）。这个选择出乎许多人的预计，尤其是那些跟王室宝宝名字相同的人。

在宝宝名字宣布之前，许多英国赌博公司都猜测，哈里和梅根会把小宝宝命名为亚历山大（Alexander）、阿瑟（Arthur）或阿尔伯特（Albert）。

英国杂志《陛下》（Majesty）编辑利特尔（Joe Little）说，根据他的理解，“阿奇”这个名字没有任何与英国王室的连系，而“哈里森”对英国王室来说就是完全新的名字。

Image copyright Archie Harrison Image caption 阿奇·哈里森（图左）说，自己的名字并不常见。

跟王室宝宝名字完全一樣的其中一人是一名20岁的地质工程师。他说他在电话看见这篇新闻时，以为是个笑话。王室宝宝名字的新闻公布后，他收到大概50个电话和讯息。

“阿奇不是一个常见的名字。我一向都蛮喜欢这个名字。”

他开玩笑说，之后他在地铁听到一些人说，他们不喜欢王室宝宝的名字。“我在想，要不要为这个名字说点话？”

王室宝宝的名字有什么意思？

王室宝宝的的全名是阿奇．哈里森．蒙巴顿－温莎（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）。阿奇有“真诚”、“大胆”和“勇敢”的意思，在英国比美国受欢迎，2017年在英格兰和威尔士是第18个最受欢迎的男孩名字。

“哈里森”这个名字也在英国比美国更受欢迎，而且英文Harrison拆开可以理解为“哈里的儿子”。

利特尔形容，“阿奇”是一个十分“英国”的名字，而“哈里森”就有美国的感觉。他说，哈里王子和梅根大概想做点不一样的事情，而“他们做到了”。

住在英国伍斯特的祖迪‧哈里森（Jody Harrison）说，王室宝宝与他儿子有相同的姓名。

她说她回到家，电视刚好播到王室公布宝宝的姓名是阿奇‧哈里森。“我的儿子就问我：他们是不是刚刚说了我的名字？”

祖迪‧哈里森说，她的儿子与王室宝宝有相同的名字是件好事。“当然，我觉得那也是个很好的名字。”

她说她为自己儿子起这个名字的时候，“阿奇”仍然是一个很少见的名字，但她预期这个名字会越来越受欢迎。

Image copyright Jody Harrison Image caption 祖迪‧哈里森说她的儿子对自己与小王子有相同的名字感到高兴。

在英格兰中部也有一名阿奇‧哈里森，他今年19岁。他接受BBC访问的时候说，王室宝宝名字的消息公布后，他的朋友和同事都开玩笑地称他为“王子殿下”，这让他感觉不错。

“我从来没有这样喜欢自己的名字，我仍然觉得这是一件十分偶然的事。”