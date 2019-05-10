英国调查揭露英国人做爱次数减少

Image copyright Getty Images Image caption 上网时间多也影响性生活

英国人最新统计调查显示，和以前（2001-2012年这段时间期间）相比，英国人做爱次数减少了。

根据调查数据，近三分之一的男性和女性在过去一个月内没有性行为。

这次调查共有34,000人参与。研究人员还结合和参照了1991、2001和2012有关方面的三组调查数据。该调查结果发表在《英国医学杂志》上。

参加调查者年龄在16-44岁之间，根据调查结果，只有不到一半的男女（41%）称他们一周至少做爱一次。年龄在25岁以上的已婚夫妇或是长期伴侣中，性活动减少的幅度最大。

根据最新调查，英国人做爱次数同过去几年相比普遍下降。

具体数据：

在过去一个月内有10次或以上性爱行为的女性从过去（2001-2012年）的20.6%下降到13.2%，男性则从20.2%下降到14.4%。

35-44岁之间的女性在过去一个月做爱的次数从平均4次降到2次，男性则从4次下降到3次。

在过去一个月中，没有任何性爱活动的女性人数从过去( 2001-2012年）的23%上升到29.3%，男性则从26%增长到29.3%。

减少原因

Image copyright Getty Images Image caption 太忙、太累或压力过大可能是性生活不足的原因之一。

伦敦卫生与热带医药学院的研究人员说，性爱频率减少并不是因为更多人决定保持处男或处女之身的缘故。最主要还是人们做爱次数下降，特别是在已婚或是同居的长期伴侣人群中间，下降最显著。

那么，人们是否真的不想再做爱了呢？其实，不是。

一半的女性和三分之二的男性表示，他们希望能有更多的性生活。这种渴望在已婚和长期伴侣之间尤其强烈。

太忙、太累或压力过大？

参与该调查的主要研究人员之一，维灵斯教授说，最主要的原因是“现代人紧张的生活节奏”让许多人性生活减少。

那些受此影响最大的群体是中年一代。因为，他们上有老，下有小，自己则夹在中间。

他们往往工作繁忙、既要顾家照顾孩子，还要负责照管年迈的父母。因此，生活压力大。

此外，研究人员表示，女性地位提高，两性之间更趋平等令女性受到来自伴侣一方性需求的压力减少。

不仅如此，社交媒体和上网时间增多，比如看网飞（Netflix）等也减少了两性亲昵的空间。

另外，全球经济不景气无疑也是造成人们做爱次数减少的因素之一。

全球趋势？

Image copyright Getty Images Image caption 维灵斯教授认为，人们性爱次数减少未必就是坏事。

无独有偶，根据香港家计会近年的调查，香港夫妇每月平均做爱3.7次，相当于一周不足一次，稍低于2012年的调查结果。调查分析指，受访者认为“生活空间挤迫”及“与孩子同住一室”是影响夫妇性生活的最主要因素。

再看台湾，台湾媒体2017年报道称，台湾男人的性福可能还有努力空间。文章说，台湾人每个月做爱次数仅4次，不但比欧美要少，甚至输给中国，只比日本强一点。

韩国也同样面临人口萎缩、做爱减少的问题。韩国政府在过去的10年想尽各种方法鼓励人们多做爱、多生育，但效果有限，特别是韩国的80后、90后的年轻一代中涌现出一批“三抛世代”：即所谓放弃恋爱、放弃结婚、放弃生子，令政府无奈。

2014年， 有人利用手机App Spreadsheets搜集了全球约13,500个用户数据，覆盖多达133个国家。根据这份统计地图显示，美国人性爱次数最多，占据榜首。

中国人在性爱次数排行榜上位居第二，但是单次性爱持续时间则垫底。至于该统计方法有多可靠不得而知，只能作为一种参考而已。

未必是坏事

然而，维灵斯教授认为，人们性爱次数减少未必就是坏事。

而且， 这一结果对许多人来说还可能是一种安慰。因为人们总是有攀比心理，总是以为别人比自己的性爱次数更频繁，因此有内疚心理。

与此同时，英国性爱理疗师赛丁顿则表示，最重要的是做爱的质量，不是数量。关键是看你是否享受性爱。

但是他也建议，由于现代人忙碌的生活方式，最好也能给性爱留出一点时间。他表示，即兴的做爱当然好，但有时性爱也需要提前安排和计划。