Image copyright Getty Images Image caption 专家说养宠物的人碳足迹也更大

有研究显示,人们饲养的宠物“碳足迹”对环境和气候变化的影响可能比你想象的要大。

真是这样吗?

至少有些专家似乎是这么认为的,尤其是如果这些宠物是猫和狗的话。

据新西兰维多利亚大学可持续科学研究人员罗伯特和布伦达·维尔夫妇的研究显示,饲养一条狗所释放的温室气体排放量相当于一部运动型多用途汽车(SUV)。

罗伯特告诉BBC,饲养一只中等体积的狗一年的二氧化碳排放量高达4233公斤,比一部2019年新款的丰田四轮驱动汽车一年的二氧化碳排放量还要高。

Image copyright Getty Images Image caption 饲养一只狗所释放的温室气体排放量相当于一部运动型多用途汽车(SUV)

怎么可能呢?

研究人员说,这跟宠物的进食习惯有关。更具体来说,是人类生产宠物食品给环境带来的影响。

2017年,加利福尼亚大学的地理学教授奥金曾就美国宠物的碳足迹发表过一份详尽的报告。据估计,美国共有一亿六千三百万只宠物猫狗。

根据奥金的计算,饲养这些宠物猫狗每年所排放的温室气体总计达6400万吨,相当于1300万汽车的排放量。

Image copyright Getty Images Image caption 饲养牛等牲畜也增加温室气体排放量

这其中最主要的“罪魁祸首”就是肉食。据美国学者说,宠物食品中肉食所占比例相当可观。

然而,奥金表示,他并不是建议让人们放弃养宠物,或是让他们的宠物不吃肉。

虽然养宠物有许多好处。但与此同时,奥金说饲养宠物给环境所带来的影响也不容忽视。

瑞典隆德大学的怀恩斯和英属哥伦比亚大学的尼古拉斯去年曾就此进行研究。但他们在其分析报告中表示,他们并没有找到结论性的证据,证明饲养宠物,特别是养狗对气候变化所产生的重大影响。

不过,他们就此提出警告:“希望能在这一领域进行进一步的研究。”

很显然,他们在报告中说,体型小的狗碳足迹小于体型大的狗。以此类推,猫的碳足迹也比狗小等等。

Image copyright Getty Images Image caption 狗越大对环境产生的影响就越大

相比之下,罗伯特和布伦达态度要坚决得多。他们甚至在2009年一本书中的标题中使用了这样的标题:《是该吃狗的时候了?可持续生活的真正指南》(Time to Eat the Dog? The Real Guide to Sustainable Living)

他们并不是提倡人们去吃狗肉,而是建议人们可以养那些最后可以作为食物的宠物,比如把鸡、猪和兔子等当宠物养,最后我们还可以吃鸡蛋和鸡肉等。这样可以减缓宠物对环境的影响。

几年前,他们还游说新西兰首都惠灵顿当局,希望禁止人们饲养一些传统性的宠物,但他们的提议遭到拒绝。

Image copyright Getty Images Image caption 越来越多的中国人开始养宠物

中国宠物市场崛起

奥金教授担心那些之前不太养宠物的国家现在开始后起直追,中国就是一个最好的例子。

根据总部在上海的中国宠物市场的调查,近年来中国饲养的宠物数量急剧上升,从2013年的近四亿只宠物上升到2018年的五亿零九百万只。

其中,猫(增长33%)和狗(增长11%)宠物数量增长的最快。

奥金说,随着人们越来越富有,这些新兴经济大国的人们不但对肉食的消费量越来越高。同时,也有越来越多的人开始饲养宠物。

Image copyright Getty Images Image caption 全球宠物食品工业2018年的销售总额高达910亿美元

要宠物还是要小孩?

但英国宠物食品制造商协会的负责人贝灵汉姆为此作了辩护。

他表示,许多宠物食品所使用的肉类是那些人类肉食产品的剩余产品,这些所谓边角料或者干脆被浪费掉,或者很少被使用。

他说,宠物食品制造商把它们加工成高质量的动物食品,既杜绝了食品浪费,同时也尽量减少在生产宠物食品过程中产生的碳足迹。

此外,非肉类食品也正在宠物食品行业中开始兴起,或者是以昆虫等作为替代性蛋白的食品。

但罗伯特·维尔则表示,从可持续性方面着想,如果你想养宠物,养一个小型素食宠物要比养大型食肉动物更环保。

或者,你想养宠物就不要再要小孩。