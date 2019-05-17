Image copyright CIA Image caption 1945年，二战结束后，霍尔被授予杰出服役十字勋章，是获此殊荣的唯一平民女性

连续三年，她就在德国纳粹军官鼻子底下活动，偷军事机密，运作盟军情报网，协助越狱的战友逃离已经沦陷的法国。

她是第二次世界大战期间活跃在法国、令纳粹闻风丧胆的盟军女间谍，同盟国一方的女英雄，弗吉尼亚·霍尔（Virginia Hall）。

霍尔只有右腿，左腿是重达3公斤的木头假肢；她的对手是当时最令人恐惧的德国纳粹谍报员。

即使是跟她交往最密切的盟友，霍尔也始终是个谜一样的人物，外表和举止永远在变，行踪倏忽。

这位“瘸腿女士”在战争年代经历了无数的惊险，出生入死，战后又获殊荣，但在1980年代她去世之前，她的经历一直鲜为人知。

她的传记最近在美国出版，书中完整、详尽地记述了她的传奇人生，根据这本传记改编的好莱坞影片也已经开拍。

梦想破灭

1906年，美国马里兰州，家境殷实的霍尔夫妇添了千金，取名弗吉尼亚。姑娘从小立志要当外交官。除了英语，她精通法语、意大利语和德语。

20岁时，霍尔远赴欧洲求学，同时在波兰华沙、意大利威尼斯和土耳其的伊兹密尔的美国使领馆当文秘，但离外交官的理想还有很大距离。

因为她是女性，所以申请外交官工作屡试屡败，每次都遭回绝，因为“美国还从来没有过女大使”，传记作者索尼亚·普奈尔（Sonia Purnell）说。她为写霍尔的传记，花了三年时间收集、整理资料，最终成书，《一个无足轻重的女人》（A Woman of No Importance）。

Image copyright CIA Image caption 即便是跟她有密切交往的盟友，霍尔也始终是个谜一样的人物，外表和行踪变化无定。

到了27岁，霍尔的外交官梦彻底破灭。那年她在一次打猎活动中左腿中弹，是事故。伤口坏蛆，差点送命，不得不从膝盖下截肢。

普奈尔接受BBC采访时说，“她很优秀，富有冒险精神，像个假小子，热衷于户外运动，爱骑马打猎。”

截肢后，霍尔立刻坠入无足轻重的女人行列。但后来的史实证明，她成了一位极其重要的女性。

钢铁意志

没了半条腿，霍尔却并不安于呆在家里平静度日。那次改变人生的事故刺激了她，使她更坚定了此生要成就大事的意念。

普奈尔说：“她本来就喜欢冒险，而那次事故给了她钢铁般的意志，一定要干出一番惊天动地的事。她要证明自己死里逃生是有原因的。”

1940年代，美国还没有介入二战，但霍尔已经在法国前线的枪林弹雨中顶着轰炸和机枪扫射，驾驶救护车运送法军伤员。

Image copyright Getty Images Image caption 德国1940年入侵法国后，霍尔短暂离开，后来又到前线参加救护队

1940年，法国沦陷，纳粹进驻法国，霍尔被迫离开。她去了西班牙。正是在那里，她的人生轨迹彻底改变。

普奈尔说：“她被一个在西班牙火车站乔装打工的英国间谍看上了。她把自己做过的事告诉了他，还表示想做更多事。”

“他把一个电话号码偷偷塞到她手里，对她说，‘你到伦敦后给我这个朋友打电话，他可能会给你找些事做。’”

就因为这么一个极偶然的机会，霍尔开始了人生新篇章。

潜伏特工

霍尔设法到了伦敦，志愿加入了英国新组建的特别行动局（Special Operations Executive, SOE）。

据普奈尔介绍，SOE当时有规定，不能把女性派到敌占区。但是，行动局成立了半年，始终没能一位特工成功潜入敌区。

1941年，霍尔回到法国，公开身份是《纽约邮报》记者。作为谍报人员，她的存活机会是50/50。

她的任务是组织抵抗纳粹行动，高度危险。她为此招募了一个当地妓院的老鸨，一个性感迷人的女郎，叫杰美恩，30多岁。此外，她还招募了一个专治性病的医生。这两个人成了霍尔的左膀右臂。

Image copyright Getty Images Image caption 霍尔的一项任务是帮助法国抵抗力量搞破坏，比如让火车脱轨

“杰梅恩和她手下的姑娘们会从德国客人那里刺探情报。她们给这些客人下药，然后乘他们昏睡时把他们制服口袋里的重要文件拿出来拍照，完了把情报交给弗吉尼亚，她再传回伦敦。”

“他们设了安全屋，在那里安置和照料那些从敌人手中逃脱的抵抗力量战士和越狱的战俘，还把飞机中弹后跳伞的友军飞行员救出来，藏在安全屋，再伺机把他们送到西班牙。”

“一个地下网络逐渐成型，成员包括铁道系统员工、政府官员，还有各色各样为他们提供食物、汽油和药品的人。她们组建的这个网络后来成了秘密武装力量的核心。”

克敌制胜

没过多久，霍尔就完成了许多精彩的行动，把纳粹监狱里的特工救出来，还有炸桥毁路、伏击德军车队之类抵抗行动。

重要的是，做了这些让敌人暴跳如雷的事，她还安然无恙。

这时，她在朋友和战友中已经很有声望。

然后，德国人也开始意识到这个女间谍的存在，知道她是个“瘸腿妇人”。霍尔走路时必须十分谨慎，尽可能不显露瘸拐。

她曾做过一件远近闻名的事：1942年11月，她徒步翻越冰雪覆盖的比利牛斯山脉进入西班牙，成功逃脱了纳粹的追捕，而追捕她的盖世太保军官正是臭名昭著的克劳斯·巴比，绰号“里昂屠夫”，因为他在法国里昂的监狱中亲自对战俘实施酷刑折磨。

霍尔当时应该知道，有很多证据表明纳粹对女囚的折磨更凶残歹毒，连她们的孩子也不放过，令人发指。

她知道自己万一被纳粹抓住的后果。

Image copyright Getty Images Image caption 霍尔的对手是这个纳粹党卫军军官，克劳斯·巴比（Klaus Barbie），因在法国里昂的监狱折磨战俘之凶残而得了“里昂屠夫”的绰号。

十字勋章

英国情报当局也深知霍尔的价值无与伦比，一旦落入德国人手中后果不堪设想，所以就命令她留在西班牙，不让她回法国。

但霍尔决意重返第一线，1944年又回到法国。

其时，法国已经全部沦陷。霍尔当时已经成为美国战略情报局（Office of Strategic Services, OSS）的特工。OSS是中央情报局（CIA）的前身。

霍尔化名戴安娜，伪装成一个年迈的农妇。她的任务是帮助盟军准备发动诺曼底登陆，D-Day。

CIA档案文件显示，霍尔参与了三个营的抵抗力量武装的训练，指导他们跟德军打游击战，同时收集和输送情报。

她当年的一张照片2006年解密公布，现在挂在CIA总部墙上。

战后，霍尔因二战期间的出色工作获颁杰出服役十字勋章，成为当时唯一获此军功章的平民女性。

英国王室给她册封MBE爵位，法国政府给她发了棕榈十字勋章。

这时的霍尔可以说环绕着荣誉的光环，举世瞩目。但她没有止步，还是继续为CIA工作，直到60岁退休。

那是1966年。

普奈尔解释说，霍尔不希望自己成为大家茶余饭后议论的话题。另外，传统、保守类标准女性形象在战后一度成为主流，而霍尔跟那种叙事完全格格不入。

1982年，弗吉尼亚·霍尔去世，依旧默默无闻。

最近几年，历史学家们开始设法复原她传奇的一生。

这件事难度极大，普奈尔说，一部分是因为“她生前绞尽脑汁伪装自己”。

普奈尔为写霍尔传记研究历史档案资料时，经常觉得自己也不由自主参与了那种猫捉老鼠的活动。

即便是霍尔的传记作者也觉得她“太难以捉摸了”。