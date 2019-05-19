英国饮食新潮流 酥脆蟋蟀拯救地球的故事

Image copyright Getty Images Image caption 午饭想吃一份酥脆蟋蟀吗？

不久以前，生吃鱼肉、凉拌羽衣甘蓝、奇亚籽果昔（smoothie）是很多英国人一听就会犯恶心皱眉头的东西。时过境迁，如今很多人会二话不说，蘸着酱油吃寿司。

如果现在让你吃一份酥脆油炸的蟋蟀，你是不是也同样会觉得没胃口呢？

本周，在伦敦的一家连锁寿司店，推出了油炸蟋蟀，卖点是蟋蟀既“健康”又有“可持续性”。

这家连锁寿司店相信，再过几年，昆虫将会是人们日常饮食中很常态化的食品。

从去年开始，英国连锁超市Sainsbury's开始在旗下250个分店出售零食类小吃——蛆虫。

另一家网上超市现在也卖烟熏味道的脆烤蟋蟀，零售价每包1.5英镑。

这些虫类零食的卖点都是：健康、高蛋白、环保，是传统肉类和鱼类蛋白质的最佳替代品。

然而，吃昆虫并不是什么新鲜事，实际上，全世界有大约20亿人以昆虫作为食物的一种。

这就是越来越为人们所熟知的“以昆虫为食物”（Entomophagy）。

巨大环保益处

很多昆虫从翅膀到全身都可以食用，但是一头牛只有大约四成可供食用的身体部分。

2013年，联合国曾经发表报告认为，食用昆虫应该可以帮助提高人们的营养水平同时降低环境污染。

伦敦帝国理工学院的提利·柯林斯博士（Tilly Collins）说：“我希望吃昆虫将会变得越来越正常化，因为它们有巨大的环保好处。”

Image copyright Getty Images Image caption 有没有胃口吃蝎子烤串？

“在西方国家我们面临一个可持续性问题，因为我们不能再像现在这样消费那么多肉类了。”

“而在发展中国家，食品安全很成问题，吃昆虫是营养的重要来源。”

比起传统的牲畜养殖业，昆虫养殖所费的土地、水和饲料都很少，另外据估计昆虫释放的甲烷也比牛要少八成。

柯林斯博士说：“我们可以用食品废料来饲养昆虫，将废品变成蛋白质”。

与每公斤猪肉养殖所排放的温室气体量相比，每公斤米虫的温室气体排放量只有1%到10%。

但是，并不是所有的昆虫都比传统的肉类更有可持续性。

英国剑桥大学的动物学研究员夏洛特·佩恩（Charlotte Payne）说：“本地出产的肉类碳足迹低得多，比吃那些远道进口而来的资源密集型昆虫应该更有持续性。”

“今天英国市场上的某些昆虫食品，它们所造成的环境影响差别其实是很大的。”

Image copyright Getty Images Image caption 为了种植大豆，亚马逊河流域的森林遭到破坏。

“证书可以是一个很好的方式，确保所有的昆虫食品潮流不会与过去几十年出现的其他商业化农业活动一起，对环境的可持续性造成威胁。”

大规模养殖昆虫不能解决问题

《论吃昆虫》一书的作者之一乔舒亚·埃文斯（Joshua Evans）认为，吃昆虫或许并不如人们所希望的那样对环境有利。

他说：“如果我们认为昆虫对单一种植和大规模养殖所带来的灾难性后果能起到立竿见影的作用，那么我们肯定会大失所望。”

他还举例说明表示，在20世纪中期，人们当时对大豆也曾抱有同样的期望。结果，大豆被变成一种有专利的产品，“在亚马逊河流域造成大规模的毁林造田，单一种植大豆，产品被运送到其他地方，这样我们可以继续生产很便宜的牛肉。”

Image copyright Getty Images Image caption 不吃炸猪排，改吃炸米虫？

埃文斯补充说，“现在用昆虫来代替大豆，你可以看到同一个故事的另一个昆虫版本。”

在纯素食学会（Vegan Society）看来，如果我们真的想通过饮食习惯来拯救地球，吃素是有助于减少温室气体排放的唯一答案。

焦糖米虫很美味

对很多人来说，吃有翅膀的生物或者咬碎脆脆的虫子仍然是恐怖至极的事情。

从勇于尝试新食品的角度来看，孩子们通常比父母们更有热情。这是伦敦帝国理工大学一项新研究的结论。

柯林斯博士说，“在人类幼年时代，有一个阶段会很乐于接受饮食的改变。”

“有些昆虫味道相当鲜美，总的来说它们有各种各样的滋味和各种各样的营养价值，为素食提供很好的滋味和营养补充。”

Image copyright charlotte Payne Image caption 剑桥大学动物学研究者夏洛特·佩恩炒了一锅虫子当晚饭。

剑桥大学的佩恩补充说：“人们一般很害怕尝试不熟悉的东西，绝大部分人想到昆虫时不会自动联想到美味。”

“不过好在现在越来越多的人开始谈论昆虫食品，过去8年我一直研究这个方面，我绝对注意到英国公众在吃虫子的问题上态度已经发生了变化。”

今年1月，BBC电台第一台的主持人阿黛尔·罗伯茨（ Adele Roberts）为纪录片《以虫为食一周记》（Grub's Up: Eating Insects for a week），真的吃了一个星期的昆虫食品。

她说，这改变了她对吃虫子的看法，如果在餐馆见到菜单上的昆虫菜，或者菜中有昆虫配料，她一定会考虑。

她说：“只要知道恰当的烹调方法，虫子吃起来味道很好。”

一周之后，她就没有再定期吃昆虫了，这部分原因是市面上没有什么昆虫食品的选择。

“要找到地方买可吃的虫子仍然是个问题。”

“在英国市面上和网店里已经开始有昆虫食品，但是与其它蛋白质食品相比，昆虫食品的选择面仍然相当狭窄。”

她说：“你需要知道到哪里去买这些产品，现在市面上能买到的很多都是经过加工处理的，所以它们并不是我真正愿意选择的食品。”