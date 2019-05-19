法罗群岛挤入太多游客 被迫“闭岛”修复

Image copyright Visit Faroe Islands/Tróndur Dalsgarð Image caption 法罗群岛闭岛维护：是公关手段还是可持续旅游的新尝试？

在北大西洋，坐落着一群火山岛，以岛上风光的粗犷之美闻名于世。而在越来越多游客慕名而来的同时，法罗群岛（Faroe Islands）今年宣布，暂时关闭其部分岛屿。

这些岛屿位于挪威与冰岛之间。一来这里，首先会吸引你注意的，通常是天气。

当飞机摇摇晃晃地降落在维格尔机场（Vagar Airport）的时候，会有阵阵怪风前来迎接，走出航站楼时，强大的风力甚至可以让你站不住脚。

就在上个月，当群岛当局宣布将把11个热门景点关闭两天的时候，他们还打起了招募志愿者的广告。

“因维护所需，岛屿关闭，同时向义工旅行开放，”广告视频中表示。

在成千上万封申请中，法罗群岛选择了100个人。他们年龄介于18至75岁之间，来自25个国家，最远来自澳大利亚。

这些“志愿者”自愿支付机票钱，会在选定的地点工作两天。作为回报，他们可以食宿免费。

抵达之后，他们被分作不同颜色的队伍，跟当地人一起在18个岛屿上工作。

Image copyright SAVIOUR MIFSUD Image caption 棕队带着锤子、推车以及锄头上路了……他们还带了足够长的绳索，以免雾天导致路滑摔倒

“棕色队”很快便在岛上最重要的历史遗迹奇尔丘伯乌（Kirkjubour）村附近开工，这里有大约50人居住，位于法罗群岛最大岛屿斯特莱默（Streymoy）之上。

这支队伍的成员来自英国、挪威、丹麦和爱尔兰等国家，他们中大多数人都对即将面临的状况没有预期。

等待他们的是一条长7公里的岩石小路，这条路一路蜿蜒，延伸至雾气弥漫的群山之中，他们接下来就要在这里，花一整天的时间搬运重型巨石。

Image copyright SAVIOUR MIFSUD Image caption 带着诸多工具爬山尤其艰难

Image copyright SAVIOUR MIFSUD Image caption 在路的开端处，棕队钉上了一桩标记

Image copyright SAVIOUR MIFSUD Image caption 志愿者在搭建石标

Image copyright SAVIOUR MIFSUD Image caption 即使在雾再重，步行者也应该能够看到相邻的石标，这是在危险天气中保持安全的基本规则

一天下来，团队中的每个人都或多或少被划伤，有些许疼痛，但他们发现了一些之前从未留意到的肌肉。

不过对许多人来说，他们感到了一种深深的满足感和归属感。

丹麦志愿者阿本斯（Casper Abenth）就是其中一员。他自愿逃离坐班式的办公室里工作，主动寻找挑战。

“这是很艰苦的工作，我们要面对很多情况，风很大，还要搬很多很重的石头，”他说。

第二天，他们搭建石头小路的工作继续。

而在另外一边，绿队成员们正在沉船穿越大海，经过被团团雾气笼罩的岩石前哨，抵达桑岛（Sandoy）。

他们到达的地方是斯卡瓦内斯（Skarvanes）村，这里的居民不到10个人。

这组人来自德国和美国，他们的任务是修复以前的石子路，修补几扇大门，以及搭建可以帮助人们跨越栅栏的梯子。

Image copyright SAVIOUR MIFSUD Image caption 绿队在一个陡坡上修路

Image copyright SAVIOUR MIFSUD Image caption 志愿者们沿着小路挖掘水道，这可以让游客更加安全

Image copyright Visit Faroe Islands/Tróndur Dalsgarð Image caption 志愿者正在搭建跨越栅栏的梯子，这是连接小路的唯一办法

Image copyright SAVIOUR MIFSUD Image caption 志愿者们加固了由于山体滑坡遭到破坏的狭窄通道，使得行山更加安全

Image copyright SAVIOUR MIFSUD Image caption 这个小组在200米高的山顶的寒冷雾气下工作

与此同时，其他几组志愿者也在忙着进行其他项目。有的人在建造观察点，以便更好地保护自然和鸟类保护区。

Image copyright Visit Faroe Islands Image caption 黄队用碎石取代了以前通向Klaksvík附近山顶的小路。

法罗群岛的未来？

在两天艰苦的工作之后，活动主办单位法罗群岛旅游局部门（Visit Faroe Islands）告诉志愿者们，他们的工作“成果显著”，远远超出预期。

“很高兴看到这么多来自世界各地的人与当地村民和农民融入到一起，他们目标一致，都十分卖力，”项目主管霍伊高德（Guðrið Hojgaard）说。

同时，法罗当局还公布，将在2020年推出另一类似项目。

“义工旅游”这个概念并不新奇，最近几年来，已经有类似项目在其他地方陆续推出。

那么法罗群岛的这个项目，究竟是本着负责任的态度在当地进行的新尝试，还是只是为了吸引更多游客而精心设计的宣传活动呢？

当地岛民说，这些维护项目事先与他们进行过沟通协调，以他们的需求为先。

在一些地区，为避免破坏脆弱的生态系统，项目甚至对原有计划进行了调整。

“这是为了当地人而必须要做的事情，”桑岛农民德贝斯（Jacob Martin Debes）称。

Image caption 农民德贝斯与绿队一起工作了两天

“所以，这不仅仅是一场公关活动，”他说，维修项目的主要受益者将是当地居民。

“并非另一个冰岛”

对于法罗群岛来说，现在最大的问题是，如何在吸引更多游客和保护生态系统与传统生活方式之间取得平衡。

想要推动旅游业蓬勃发展似乎不太现实。法罗群岛是属于丹麦王国的一个自治国家，它并不为世人所熟知，即便在斯堪的纳维亚半岛也是如此。

“法罗群岛要做市场营销并不容易，因为它地理位置太偏僻，”瑞典志愿者约翰森（Hakan Johansson）说。

BBC 法羅群島 51,312 人口

80,000 隻綿羊

18 座火山島

110,000名游客，2018年 資料來源：Visit Faroe Islands

来这里旅游也是一个令人头疼的问题。

以英国为例。英国可能是法罗群岛的巨大潜力市场，而英国与这里唯一的直航航班位于爱丁堡，欧洲大陆的其他国家也面临同样问题。

但改变已经开始出现。

冰岛被一些法罗群岛居民视作文化和语言上的老大哥，每年可以吸引超过两百万游客前往。

2018年法罗群岛吸引的游客数量达到11万人，旅游业增长10%，有人预计，法罗群岛很快会在旅游业上追随冰岛的步伐。

“我们不想成为新冰岛。我们想要保持这里以往的样子，”一个当地旅游业代表称。

“我们不想要那些丑陋的酒店和公寓占领我们的岛屿。我们必须保护当地农民和他们的绵羊。”

这里的首府托尔斯港（Torshavn）风景如画，人口约达2万。这里仅有两家酒店，还有两家正在建设之中。

法罗群岛总理阿克塞尔·约翰森（Aksel Johannesen）明确表示，在考虑所有大型计划时，他都把关照当地社区及环境视作自己的“重大责任”。

“在欢迎全世界人民来体验法罗群岛的同时，我们同样需要保护我们现有的一切，以确保一个可持续的未来，”他说。

Saviour Mifsud是一名居住在法罗群岛的摄影师。