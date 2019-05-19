法罗群岛挤入太多游客 被迫“闭岛”修复
在北大西洋，坐落着一群火山岛，以岛上风光的粗犷之美闻名于世。而在越来越多游客慕名而来的同时，法罗群岛（Faroe Islands）今年宣布，暂时关闭其部分岛屿。
这些岛屿位于挪威与冰岛之间。一来这里，首先会吸引你注意的，通常是天气。
当飞机摇摇晃晃地降落在维格尔机场（Vagar Airport）的时候，会有阵阵怪风前来迎接，走出航站楼时，强大的风力甚至可以让你站不住脚。
就在上个月，当群岛当局宣布将把11个热门景点关闭两天的时候，他们还打起了招募志愿者的广告。
“因维护所需，岛屿关闭，同时向义工旅行开放，”广告视频中表示。
在成千上万封申请中，法罗群岛选择了100个人。他们年龄介于18至75岁之间，来自25个国家，最远来自澳大利亚。
这些“志愿者”自愿支付机票钱，会在选定的地点工作两天。作为回报，他们可以食宿免费。
抵达之后，他们被分作不同颜色的队伍，跟当地人一起在18个岛屿上工作。
“棕色队”很快便在岛上最重要的历史遗迹奇尔丘伯乌（Kirkjubour）村附近开工，这里有大约50人居住，位于法罗群岛最大岛屿斯特莱默（Streymoy）之上。
这支队伍的成员来自英国、挪威、丹麦和爱尔兰等国家，他们中大多数人都对即将面临的状况没有预期。
等待他们的是一条长7公里的岩石小路，这条路一路蜿蜒，延伸至雾气弥漫的群山之中，他们接下来就要在这里，花一整天的时间搬运重型巨石。
一天下来，团队中的每个人都或多或少被划伤，有些许疼痛，但他们发现了一些之前从未留意到的肌肉。
不过对许多人来说，他们感到了一种深深的满足感和归属感。
丹麦志愿者阿本斯（Casper Abenth）就是其中一员。他自愿逃离坐班式的办公室里工作，主动寻找挑战。
“这是很艰苦的工作，我们要面对很多情况，风很大，还要搬很多很重的石头，”他说。
第二天，他们搭建石头小路的工作继续。
而在另外一边，绿队成员们正在沉船穿越大海，经过被团团雾气笼罩的岩石前哨，抵达桑岛（Sandoy）。
他们到达的地方是斯卡瓦内斯（Skarvanes）村，这里的居民不到10个人。
这组人来自德国和美国，他们的任务是修复以前的石子路，修补几扇大门，以及搭建可以帮助人们跨越栅栏的梯子。
与此同时，其他几组志愿者也在忙着进行其他项目。有的人在建造观察点，以便更好地保护自然和鸟类保护区。
法罗群岛的未来？
在两天艰苦的工作之后，活动主办单位法罗群岛旅游局部门（Visit Faroe Islands）告诉志愿者们，他们的工作“成果显著”，远远超出预期。
“很高兴看到这么多来自世界各地的人与当地村民和农民融入到一起，他们目标一致，都十分卖力，”项目主管霍伊高德（Guðrið Hojgaard）说。
同时，法罗当局还公布，将在2020年推出另一类似项目。
“义工旅游”这个概念并不新奇，最近几年来，已经有类似项目在其他地方陆续推出。
那么法罗群岛的这个项目，究竟是本着负责任的态度在当地进行的新尝试，还是只是为了吸引更多游客而精心设计的宣传活动呢？
当地岛民说，这些维护项目事先与他们进行过沟通协调，以他们的需求为先。
在一些地区，为避免破坏脆弱的生态系统，项目甚至对原有计划进行了调整。
“这是为了当地人而必须要做的事情，”桑岛农民德贝斯（Jacob Martin Debes）称。
“所以，这不仅仅是一场公关活动，”他说，维修项目的主要受益者将是当地居民。
“并非另一个冰岛”
对于法罗群岛来说，现在最大的问题是，如何在吸引更多游客和保护生态系统与传统生活方式之间取得平衡。
想要推动旅游业蓬勃发展似乎不太现实。法罗群岛是属于丹麦王国的一个自治国家，它并不为世人所熟知，即便在斯堪的纳维亚半岛也是如此。
“法罗群岛要做市场营销并不容易，因为它地理位置太偏僻，”瑞典志愿者约翰森（Hakan Johansson）说。
51,312人口
80,000隻綿羊
18 座火山島
110,000名游客，2018年
来这里旅游也是一个令人头疼的问题。
以英国为例。英国可能是法罗群岛的巨大潜力市场，而英国与这里唯一的直航航班位于爱丁堡，欧洲大陆的其他国家也面临同样问题。
但改变已经开始出现。
冰岛被一些法罗群岛居民视作文化和语言上的老大哥，每年可以吸引超过两百万游客前往。
2018年法罗群岛吸引的游客数量达到11万人，旅游业增长10%，有人预计，法罗群岛很快会在旅游业上追随冰岛的步伐。
“我们不想成为新冰岛。我们想要保持这里以往的样子，”一个当地旅游业代表称。
“我们不想要那些丑陋的酒店和公寓占领我们的岛屿。我们必须保护当地农民和他们的绵羊。”
这里的首府托尔斯港（Torshavn）风景如画，人口约达2万。这里仅有两家酒店，还有两家正在建设之中。
法罗群岛总理阿克塞尔·约翰森（Aksel Johannesen）明确表示，在考虑所有大型计划时，他都把关照当地社区及环境视作自己的“重大责任”。
“在欢迎全世界人民来体验法罗群岛的同时，我们同样需要保护我们现有的一切，以确保一个可持续的未来，”他说。