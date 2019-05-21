未来食品：五种既健康又环保的“超级食品”
中文里有句俗话叫“人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌”。人人都想吃饱、吃好。但随着地球人口的增加以及自然资源的减少。有什么食物既能满足健康又能帮助拯救地球的需求呢？
大米、玉米和小麦是人们所熟识的谷物。虽然它们是人类不可或缺的主食，为人们提供人体所需的60%的能量，但光靠这些食品显然是不足够的。
一份由德国食品公司（Knorr）和英国世界自然基金会（WWF UK）联合撰写的新报告列出了50种“未来食品”，这些食品可以既健康又环保。
这里，我们为你介绍其中的5种鲜为人知的“超级食品”。
辣木（Moringa）
辣木树营养丰富，经常被称为“奇迹树”。这种树原产于南亚。它生长迅速并且抗干旱，全身是宝。
辣木树的树叶一年可以采摘7次，富含维他命A和C, 以及钙和钾。通常人们会直接用辣木树树叶做汤。也有人用它做煎饼。
在菲律宾和印度尼西亚，人们还经常用该树的豆夹做咖哩和汤的调料。豆荚中富含一种油酸，可以提高人体内好胆固醇的水平。
辣木树的树叶也可以被磨成粉末，用于制作思慕雪（smoothie)、汤、调料以及茶等。
此外，辣木树的许多部分还可以被制成药材，疗疾治病。
裙带菜（Wakame）
日本养殖裙带菜海藻已经有数百年的历史。目前，法国、新西兰和阿根廷等国家也都开始种植。
裙带菜的好处是可以常年收获，而且不用化肥或是杀虫剂。它可以在太阳下晒干，做成干燥海菜。
裙带菜中还富含对人体有益的ω−3脂肪酸（the omega 3 fatty acid）。
与此同时，一种棕色裙带菜中还含有大量的褐藻多糖硫酸酯（fucoidan）。据动物研究显示，这种膳食纤维具有降血压、抗血液凝固甚至抗肿瘤的潜力。
专家称，裙带菜是ω−3脂肪酸和碘的重要来源，特别是对那些肉类食品吃得不多的人来说。
裙带菜可以炒着吃、凉拌、做汤等等。
唯一需要注意的是，如果每天都吃，一定要少量，因为吃过多会引起碘过量。 同时，由于海洋污染，其重金属含量也会过高。
非洲谷物（Fonio）
Fonio（有人把它音译为福尼奥米）是一种非常古老的非洲谷物，有点像古斯米，又称蒸粗麦粉（couscous）。
这种谷物口感细腻，有点像坚果味道。因此，美味健康。
非洲马里的班巴拉人（Bambara people of Mali）说，做这种米食非常容易，因此即使不会做饭的人也能应付。
有证据显示，古埃及人5000年前就已经种植福尼奥米。它抗干旱，60、70天左右就能成熟。
福尼奥米富含铁和镁，可以像古斯米和大米一样吃，还可以用于酿制啤酒。
福尼奥米不含麸质（gluten free），因此，那些对麸质过敏或消化有问题的人可以安全地食用。
仙人掌叶（Nopales cactus）
仙人掌是墨西哥饮食中常见的食品。它可以生吃、做成熟食或是制成果酱或果汁等。
仙人掌植物在中美洲、南美洲、澳大利亚以及欧洲都有种植。
一些临床试验显示，仙人掌中的纤维可以帮助人体代谢出更多的脂肪。
还有试验称，它可以降血糖、缓解饮酒后的宿醉不适等。但专家说，对这些试验结果要谨慎对待。
如果从未吃过仙人掌，刚开始吃不要一下子过猛，因为有些人可能会出现轻微泻肚、恶心和腹胀感等副作用。
班巴拉豆（Bambara bean）
班巴拉豆有点像花生，但比花生要甜，而且不像花生那样油大。
班巴拉豆可以生长在贫瘠的土壤，并且通过向土壤中释放氮肥让土壤更肥沃。
它是非洲传统的豆类，但在泰国以及马来西亚也有种植和食用。
烹饪方法包括煮、烤、炸或是加工成细面粉。
在东非，人们喜欢把班巴拉豆磨成豆泥后做汤等。它富含蛋白，同时是人体必需的氨基酸中蛋胺酸（the essential amino acid methionine）的重要来源。
蛋胺酸对促进人体新血管生长、吸收锌等必不可少。
英国营养学会（British Dietetic Association）发言人普里亚·图（Pyria Tew）表示，这对素食和纯素食者是个福音。而且这种作物可持续性强，对环保有利。
其他未来健康食品中还包括华人所熟悉的红薯、红小豆、莲藕、黄豆、荞麦和藜麦等。
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