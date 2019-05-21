未来食品：五种既健康又环保的“超级食品”

Image caption 豆类食品是人们吃得不多的健康食品。

中文里有句俗话叫“人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌”。人人都想吃饱、吃好。但随着地球人口的增加以及自然资源的减少。有什么食物既能满足健康又能帮助拯救地球的需求呢？

大米、玉米和小麦是人们所熟识的谷物。虽然它们是人类不可或缺的主食，为人们提供人体所需的60%的能量，但光靠这些食品显然是不足够的。

一份由德国食品公司（Knorr）和英国世界自然基金会（WWF UK）联合撰写的新报告列出了50种“未来食品”，这些食品可以既健康又环保。

这里，我们为你介绍其中的5种鲜为人知的“超级食品”。

辣木（Moringa）

Image copyright Stacy Michelson/BBC Image caption 辣木树的树叶也可以被磨成粉末，用于制作思慕雪（smoothie)、汤、调料以及茶等。

辣木树营养丰富，经常被称为“奇迹树”。这种树原产于南亚。它生长迅速并且抗干旱，全身是宝。

辣木树的树叶一年可以采摘7次，富含维他命A和C, 以及钙和钾。通常人们会直接用辣木树树叶做汤。也有人用它做煎饼。

在菲律宾和印度尼西亚，人们还经常用该树的豆夹做咖哩和汤的调料。豆荚中富含一种油酸，可以提高人体内好胆固醇的水平。

辣木树的树叶也可以被磨成粉末，用于制作思慕雪（smoothie)、汤、调料以及茶等。

此外，辣木树的许多部分还可以被制成药材，疗疾治病。

裙带菜（Wakame）

Image copyright Stacy Michelson/BBC Image caption 裙带菜海藻常年可以采割

日本养殖裙带菜海藻已经有数百年的历史。目前，法国、新西兰和阿根廷等国家也都开始种植。

裙带菜的好处是可以常年收获，而且不用化肥或是杀虫剂。它可以在太阳下晒干，做成干燥海菜。

裙带菜中还富含对人体有益的ω−3脂肪酸（the omega 3 fatty acid）。

与此同时，一种棕色裙带菜中还含有大量的褐藻多糖硫酸酯（fucoidan）。据动物研究显示，这种膳食纤维具有降血压、抗血液凝固甚至抗肿瘤的潜力。

专家称，裙带菜是ω−3脂肪酸和碘的重要来源，特别是对那些肉类食品吃得不多的人来说。

裙带菜可以炒着吃、凉拌、做汤等等。

唯一需要注意的是，如果每天都吃，一定要少量，因为吃过多会引起碘过量。 同时，由于海洋污染，其重金属含量也会过高。

非洲谷物（Fonio）

Image copyright Stacy Michelson/BBC Image caption Fonio 有点像古斯米（couscous，又叫蒸粗麦粉），营养丰富

Fonio（有人把它音译为福尼奥米）是一种非常古老的非洲谷物，有点像古斯米，又称蒸粗麦粉（couscous）。

这种谷物口感细腻，有点像坚果味道。因此，美味健康。

非洲马里的班巴拉人（Bambara people of Mali）说，做这种米食非常容易，因此即使不会做饭的人也能应付。

有证据显示，古埃及人5000年前就已经种植福尼奥米。它抗干旱，60、70天左右就能成熟。

福尼奥米富含铁和镁，可以像古斯米和大米一样吃，还可以用于酿制啤酒。

福尼奥米不含麸质（gluten free），因此，那些对麸质过敏或消化有问题的人可以安全地食用。

仙人掌叶（Nopales cactus）

Image copyright Stacy Michelson/BBC Image caption 仙人掌叶据称对二型糖尿病病人有好处

仙人掌是墨西哥饮食中常见的食品。它可以生吃、做成熟食或是制成果酱或果汁等。

仙人掌植物在中美洲、南美洲、澳大利亚以及欧洲都有种植。

一些临床试验显示，仙人掌中的纤维可以帮助人体代谢出更多的脂肪。

还有试验称，它可以降血糖、缓解饮酒后的宿醉不适等。但专家说，对这些试验结果要谨慎对待。

如果从未吃过仙人掌，刚开始吃不要一下子过猛，因为有些人可能会出现轻微泻肚、恶心和腹胀感等副作用。

班巴拉豆（Bambara bean）

Image copyright Stacy Michelson/BBC Image caption 班巴拉豆富含蛋白

班巴拉豆有点像花生，但比花生要甜，而且不像花生那样油大。

班巴拉豆可以生长在贫瘠的土壤，并且通过向土壤中释放氮肥让土壤更肥沃。

它是非洲传统的豆类，但在泰国以及马来西亚也有种植和食用。

烹饪方法包括煮、烤、炸或是加工成细面粉。

在东非，人们喜欢把班巴拉豆磨成豆泥后做汤等。它富含蛋白，同时是人体必需的氨基酸中蛋胺酸（the essential amino acid methionine）的重要来源。

蛋胺酸对促进人体新血管生长、吸收锌等必不可少。

英国营养学会（British Dietetic Association）发言人普里亚·图（Pyria Tew）表示，这对素食和纯素食者是个福音。而且这种作物可持续性强，对环保有利。

其他未来健康食品中还包括华人所熟悉的红薯、红小豆、莲藕、黄豆、荞麦和藜麦等。

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