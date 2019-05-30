女性绝经，你该知道的身体变化

Image copyright Getty Images

绝经是指女性的月经停止，她们不能再自然怀孕，但身体的变化还会继续，又是为什么？

绝经是女性迈向老年的自然现象，通常发生在45至55岁之间，但也可以因为手术移除了卵巢或子宫（子宫切除术）而绝经。

在英国，绝经的平均年龄是51岁。

Image copyright Getty Images Image caption 随着女性年龄增长和卵子储存量之减少，排卵期，怀孕期和怀孕期都將会停止。

身体变化

激素（又称荷尔蒙），特别是雌激素（oestrogen）都对绝经有影响。雌激素对于整个月的生殖周期至关重要；每个月卵巢发育和释放卵子，以进行受精。子宫内壁会增厚，准备接收受精卵。

但随着女性年龄的增长和卵子储存量之减少，排卵、月经和怀孕将会停止，身体因而逐渐停止产生控制整个过程的雌激素。

这些不会在一夜之间发生。可能需要几年时间，身体才会慢慢不再制造这种关键激素，之后并维持原有的激素量。

Image copyright Getty Images Image caption 绝经使骨骼会变得脆弱（右图），使骨折更容易发生。

激素变化会产生什么影响？

十分广泛。

大脑、皮肤、肌肉和情绪都受到雌激素量下降影响，身体开始产生许多变化。并且，许多女性在她们绝经很久之前——所谓的“前更年期”就会出现症状。

潮热、盗汗、睡眠问题、焦虑、情绪低落和对性的兴趣丧失是常见的。在此期间，膀胱问题和阴道干燥也是正常的。

雌激素不再生产时会对骨骼和心脏产生长期影响。骨骼会变得脆弱，使骨折更容易发生，女性可能更容易患心脏病和中风。

这就是为什么女性会接受激素替代疗法，或雌激素補充疗法（HRT），增加雌激素量有助于缓解症状。但并非所有女性都会出现症状。它们的严重程度和持续时间也各不相同，从几个月到几年不等。

Image copyright Getty Images Image caption 热潮红是常见的身体变化。

那么是什么导致热潮红？

因为缺乏雌激素。

它涉及“身体恒温系统”在大脑中的运作。通常情况下，身体会很好地应对温度变化。但是当缺乏雌激素时，恒温系统会变得不稳定，而大脑会误以为身体好像过热了。

雌激素也会影响情绪吗？

是的。激素与控制情绪的大脑受体中的化学物质相互作用，在缺少激素时会引起焦虑和情绪低落。缺乏雌激素也会影响皮肤，使人感觉干燥或好像有昆虫在皮肤下爬行。

其他激素是否也影响更年期？

是的，黄体酮（progesterone）和睾酮（testosterone），但它们造成的影响与雌激素不同。黄体酮有助于每个月为身体怀孕做好准备，并且当月经停止时它亦会减量。

女性生产的睾酮量很低，与性欲和体力有关。睾酮从30多岁时开始下降，仅有少数女性需要补充。

如何确定雌激素下降？

可以进行血液测试来测量一种名为促卵泡激素（FSH）的激素量。但它不是很准确，特别是对45岁以上的女性。专家说，激素量在一天的过程中一直在上升和下降，所以血液测试无法准确测量正在发生的事。

更好的方法是与家庭医生或护士讨论月经模式，以及正在经历的任何症状；知道身体有哪些症状很重要，比如情绪低落和烦躁，以及潮热和盗汗。

经期的变化，包括变得更严重或更不规律，是绝经前的早期迹象之一。直到一整年都停经后，你才会知道你实际上经历了绝经。

Image copyright Getty Images Image caption 女性一生中有超过三分之一的时间处于雌激素缺乏的状态。

然后怎样呢？

绝经后体内的雌激素量不会再恢复。随着预期寿命的延长，女性一生中有超过三分之一的时间处于雌激素缺乏的状态。英国绝经协会前主席、妇科医生和绝经问题专家海瑟·居里（Heather Currie）医生说，没有理由感到害怕。

“女性在中晚年后还继续工作，她们仍然动人美丽”；“绝经的刻板印象正在转换”， 她说。

她的建议是：“如果你受到影响，带着问题去看家庭医生，并了解更多资讯”；“女人应该关心身体出现哪些症状”。

居里医生表示，女性能获得足够的资讯和支援应对绝经带来的身体和情绪变化。

激素替代疗法（HRT）被认为是绝经期症状的最有效治疗方法。居里医生说，关于激素替代疗法的长期安全性一直存有争议，亦可能会引起一些副作用，但我们已经证明激素替代疗法的好处超过了风险。

她又说，与其他经历相同症状的女性分享绝经期的经验也能获得真正的帮助。

绝经后，女性怎样生活才健康？