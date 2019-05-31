美容新潮流 你不可不知的五大美妆高科技产品

Image copyright P&G Image caption 宝洁公司的打印化妆小魔棒Opté

世界各大化妆品生产商正在争先恐后的开发新技术，力争在激烈的市场竞争中留住顾客的心。

去年，法国化妆品巨头公司欧莱雅（L'Oreal）表示，今后不再想当世界上头号化妆品公司，而是要成为“全球最大的美容科技公司”。这显然说明化妆品行业潮向已变，翻天覆地的革命就要来临。

欧莱雅集团属下的科技创新公司全球副总裁桂福·巴隆科（Guive Balooch）说，女性在长达30到40年间，对涉及容貌问题的关注点基本保持不变，但是科技进步却生成了更加挑剔的顾客。

“她们要求更加个性化更加有针对性地产品，我们不得不回应这样的要求。”

那么在科技领域，最新的五大美容潮流是什么呢？

1. 个性化和虚拟实境

巴隆科认为，有一半的女性抱怨说，她们找不到适合自己肤色的粉底液，肤色偏黑的女性一直要求有更多的选择。

商店货架上有成百上千种不同颜色的粉底液，要逐一试用根本不现实。

欧莱雅旗下的品牌兰寇已经推出了一种为顾客特制的粉底测量器，名为Le Teint Particulier。它利用人工智能技术（AI）帮助你找到最适合你肤色的粉底液。

这一测量器先是用一款手提读色器，就像电子扫描机一样，确认你的脸部肤色。

检测出的结果输入电脑后，用智能算法帮你从2万种不同色调中选出最合适的那一款。

Image copyright Seymour Powell Image caption 设计公司Seymour Powell已经公布了一款概念打印机，它能将网上看到的化妆效果下载并直接打印到脸上

最后，电脑测算结果传给机器，在商店中混合出这款特制粉底液。

巴隆科说，这就像在五金店中帮顾客调制油漆一样，但是肤色比墙色可要复杂得多。

根据市场调研公司Mintel的分析，对量身定做的化妆品的需求越来越大。超过一半的顾客喜欢为自己订制化妆品的想法，而三分之一的顾客认为，这样因人而异的产品会有更好的化妆效果。

当然，这样产品的价格也不菲，一瓶35毫升粉底液的价钱是85英镑。有人已经警告说，个性化化妆品如此高价钱，会给人高高在上的印象，让普通消费者敬而远之。

2. 虚拟“试妆”App

随着人们越来越多在网上购物，化妆品牌也越来越多地使用实拟虚境（AR）来提升用户体验。

图像识别和人脸跟踪技术的不断改进，使这样的电子化妆越来越逼真。

以丝芙兰（Sephora）的虚拟化妆师为例，它让客户能通过手机或者在零售商店中的化妆亭，虚拟使用几千种口红和眼影的颜色。

这个应用程式App通过测量你的嘴唇和眼睛的位置，就能找到这些面部特征的所在点，知道在什么地方使用化妆品。

这个APP还能帮你上电子化妆课程，给你的肤色搭配最佳的化妆品颜色。

丝芙兰说，自从2016年推出这款虚拟化妆师App以来，已经有2亿种色调被人们通过App试用，其他的一些化妆品品牌也都推出了试妆App。

Image copyright Twitter/ Modiface Image caption 科技能让顾客比较化妆品的不同效果

不过有些测评人士警告说，在购买之前App试妆还是不能代替真正试用。

《时尚》杂志（Vogue）商务创新技术编辑 梅根·麦克道韦尔（Meghan McDowell）也认同这样的看法，她说App试妆效果不一定百分百准确，但是顾客仍然会觉得他们有可供参考的价值。

在Snapchat普及的时代，这样的App试妆还是很有用的，人们对美图后自己的那张脸已经看得很习惯了。

人们主要是用这些App来尝试新的形象和风格，不过他们也通过这样的App来购买化妆品。

3. 智能护肤工具

你会相信电脑对皮肤的测评吗？台湾新金宝集团（New Kinpo Group ）制造的美肌智慧魔镜HiMirrow，是帮助检测皮肤的工具。

每次开启，它就会给你的脸部照相，扫描检测皱纹、红点、毛孔和细纹以及光泽度。

然后就会把这些因素从好到坏打分，给你发送适合你皮肤的小妙诀，以及推荐护肤产品。

玉兰油（Olay）也有同样的一款智能手机服务App，叫“皮肤专家”。另外玉兰油最新推出的App“仿真明日的你”，让用户利用虚拟实境技术看到未来自己的皮肤和脸的模样。

不过有护肤专家对此发出警告：这样的产品所给的评分如果比较低，却不提供更多相关信息，可能会对顾客造成负面的影响，对人们的自信心造成不必要的伤害。

Image copyright Olay

另外光线或者镜头都可能造成错觉。再者，还有谁比我们自己更了解皮肤最近的光泽和油腻程度呢。

4. 打印化妆

有朝一日我们会让机器人为我们化妆吗？最近几年面世的许多电子产品都显示，我们应该会有这么一天。

宝洁公司（P&G）在今年拉斯维加斯的消费者电子展上推出了打印化妆小魔棒Opté。

这个魔棒扫描皮肤之后，准确地将非常少量的化妆品涂到脸上，掩盖老年斑、爆裂的血管和其它皮肤上的瑕疵点。

魔棒有内置照相机，慢镜头每秒照200帧画面，而微型处理器分析光亮区域和黑暗区域的数据，微型打印机再根据数据涂上粉底液。

Image copyright Edouard NGUYEN

宝洁公司希望在2020年将这一产品上市。该公司表示，打印机的精准程度也就意谓着只需要很少的化妆液，以此降低化妆成本。

这样的科技趋势未来会如何发展呢？设计公司Seymour Powell已经公布了一款概念打印机，它能将网上看到的化妆效果下载并直接打印到脸上。

结合了3D打印技术，面部识别技术和人工智能驱动的图像分析技术，这款概念打印机一旦上市，将让化妆品公司和美妆网红们，将妆扮好的样子直接销售给顾客。

5. 3D/电子化妆术

最新的一种美容技术潮流，实际上并不需要使用真正的化妆品。

社交媒体Snapchat 和Instagram上人们对虚拟实境滤镜的追捧，启发了“电子化妆”师。他们的出现让人们能下载别具一格的妆容，改善自己的电子形象。

走在这一技术最前沿的化妆师是Ines Alpha3D化妆，她的创意让众多艺术家、歌手和模特在社交媒体Instagram上晒出更加令人喜欢的形象。

她还创作了一系列的网上虚拟形象，让人们可以下载到Snapchat使用。她的目标是要让照片和视频更容易在网上分享，她的许多电子化妆形象在网上大热。

《时尚》杂志（Vogue）的麦克道韦尔说，“这样的创意可以让人们随意改变颜色，可以是3D立体，也可以是彩虹色，这些都是真实生活中不可能做到的。”

“它玩的就是这样一个创意：每个人都可以在网上有个双胞胎，可以随便改变形象的双胞胎。”