美国女富豪排行榜：白手起家如何致富

Image copyright Kevin Mazur Image caption 歌手出身的蕾哈娜凭借她的美妆品牌Fenty Beauty和内衣品牌Savage，登上《福布斯》的女富豪榜。

《福布斯》公布2019全美自力更生的女富豪排行榜。

榜单上不光有女明星，还有不少成功打造商业帝国的普通女性。

我们关注其中一些女富豪，以及让她们积累资本的行业。

美妆致富

Image copyright Getty Images Image caption 21岁的凯莉·詹娜是榜单上最年轻的女富豪，身价10亿美元。

如果你想致富，你可以考虑推出自己的美妆品牌。榜单上80名女富豪中有10位来自美妆和护肤行业，她们现已成为百万富翁甚至是亿万富翁。

令人惊讶的是，跟据《福布斯》，最富有的美妆企业家并非凯莉·詹娜（Kylie Jenner），而是罗马尼亚出生的阿纳斯塔西亚·索阿雷（Anastasia Soare）。

这名女企业家创立了同名美妆品牌阿纳斯塔西亚·比佛利山（Anastasia Beverly Hills），她在1989年搬到洛杉矶，于2000年推出她的眉毛化妆产品。

《福布斯》估计她的美妆品牌价值12亿美元，比凯莉·詹娜推出的Kylie Beauty美妆系列、金·卡戴珊·韦斯特（Kim Kardashian West）的KKW Beauty美妆，还有蕾哈娜（Rihanna）的Fenty Beauty美妆品牌略胜一筹。

Image copyright Huda Beauty Image caption 胡达·卡坦在2013年推出了胡达美妆，如今她在《福布斯》全美白手起家女富豪榜上位列36。

胡达·卡坦（Huda Kattan）同样榜上有名，这名伊拉克裔女性放弃了她的金融工作，成为一名化妆师。她在2013年创立Huda Beauty美妆，《福布斯》评估她的企业价值6.1亿美金。

“我并不是为了钱，”胡达去年接受BBC采访时说。

“我在这里是有一个使命的。我并不是为了赚很多钱。我从来没这样想，‘天啊，这能赚大钱，我们就做这行吧。’”

还有两位百万富翁要感谢美妆行业，托尼·葛（Toni Ko）2014年出售给欧莱雅她创立的NYX Cosmetics品牌，外界估价为5亿美金。

杰米·科恩·利马（Jamie Kern Lima）曾是一名新闻主播，她将自己创立的It Cosmetics化妆品品牌卖给欧莱雅集团，成为了这家公司的第一位女性首席执行官。

美国最富有的女运动员

Image copyright TPN Image caption 塞雷娜·威廉姆斯

网球巨星塞雷娜·威廉姆斯成为唯一一位白手起家的女运动员百万富翁。《福布斯》解释了小威廉姆斯能登上榜单的原因：过去五年，她通过塞雷娜风险投资公司投资了34家初创企业，投资额至少为1000万美元。

“她在2018年自筹资金，推出了一个直接面向消费者的服装系列，S by Serena。她还拥有迈阿密海豚橄榄球队和终极格斗冠军赛的股份。”

“她有十几个企业合作伙伴，而她的职业奖金高达8900万美元，是其他女运动员的两倍。”

时尚致富

化妆品和护肤品这些商品帮助美国的女性企业家致富，而另外一些时尚先驱者则得益于她们在时尚方面的专业知识。

你可能已经听说过时装设计师王薇薇或唐纳·卡兰（Donna Karan），但你知道多丽丝·费舍尔（Doris Fisher）和张金淑（Jin Sook Chang）吗？

现年87岁的多丽丝·费舍尔在1969年与丈夫共同开创服装零售品牌Gap，这对夫妇在此之前苦苦找寻一条合身的牛仔裤。该公司现在价值超过20亿美元。

Image copyright SOPA Images Image caption 时装零售商Forever 21

张金淑是服装零售商Forever 21背后的创始人，该品牌最初是洛杉矶一家名为Fashion 21的服装店。

如今，这家零售商在全球拥有数百家门店，雇用了数千名员工。

榜单上最有趣的品牌之一是莎拉·布莱克利（Sara Blakely）创立的塑身衣公司Spanx。在她转战内衣行业之前，布莱克利曾经挨家挨户推销传真机。

她说，自己出于不满意臀部的形状而创办这家公司，当时她只有5000美元。

在接受BBC采访时，她谈到：“我不喜欢自己穿白裤子时的样子。和很多女人一样，我不知道穿某些衣服时应该怎么搭配内衣。”

“我萌生了一个想法，设计了一款内衣，满足了时尚女性的需求。”

布莱克利在《福布斯》榜单上位列23名，她的财富估值为10亿美金。

电视和音乐

Image copyright Larry Busacca Image caption 早前碧昂丝发布了“Homecoming”现场专辑，网飞还就她在2018年科切拉音乐节上的表演制作纪录片

不出所料，许多影视和音乐界的女明星也榜上有名，包括脱口秀主持人奥普拉·温弗瑞（Oprah Winfrey）和艾伦·德杰尼勒斯 （Ellen DeGeneres）。她们的财富分别达到26亿美元和3.3亿美元。

出演电视剧《法官朱迪》和《热板凳》（Hot Bench）的朱迪·辛德林（Judy Sheindlin）也位列女富豪榜。《福布斯》指出，“自2012年起，法官朱迪每年通过举办同名电视节目获得4700万美元税前收入。”

“《法官朱迪》现已播出至第23季，它仍然是最受欢迎的日间电视节目。”

音乐界的麦当娜（Madonna）、泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）、芭芭拉·史翠珊（Barbra Streisand）、席琳·迪翁（Celine Dion）以及碧昂丝（Beyoncé）都在榜上。《福布斯》估计碧昂丝的身价为4亿美元。

碧昂丝的丈夫Jay Z周一（6月3日）被《福布斯》评为全球首位亿万身价的说唱歌手。

约会应用软件和卫生间清新剂

Image caption 惠特尼·沃尔夫·赫德在推出约会应用Bumble前，曾与他人共同创建了约会应用Tinder。

全美最富有的白手起家女性百万富翁当中，最值得一提的是榜首这位女富豪。

黛安·亨德里克斯（Diane Hendricks）是电影制片人，她还是ABC Supply公司的联合创始人，该公司估值高达70亿美元。

它是最大的建筑用品批发分销商之一，旗下数百家分支机构，销售额达数十亿。

29岁的惠特尼·沃尔夫·赫德（Whitney Wolfe Herd）是榜单上第二年轻的女性。2014年，她推出了约会软件Bumble。

得益于此，沃尔夫·赫德带的财富值估计是2.9亿美元。根据《福布斯》，该应用软件为她带来1.75亿美元的年收入。

苏西·巴蒂兹（Suzy Batiz）是榜上一个不易被立刻认出的名字。

但这位来自德克萨斯州的女商人拥有2.42亿美元的财富，主要来自她的公司Poo-Pourri。该公司生产一系列卫生间清新剂产品，在美国零售商Target和Costco售出。