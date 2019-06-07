Image copyright Getty Images Image caption 肠道在人体的位置。

医生和大众对便秘的症状为何存在分歧，使得一些病患没有获得他们需要的建议或治疗。医疗研究最近发现，虽然医务人员认为“规律的排便”是诊断便秘与否的重要依据，但只有不到三分之一的公众这么认为。

英国伦敦大学国王学院（King's College）研究团队表示，根据病患的经验，我们现在需要一个新的“便秘定义”。医疗慈善机构“英国肠胃健康”（Guts UK）说，这表明讨论粪便的禁忌已经解除。

便秘是一种常见疾病，大约七分之一的人有此症状。便秘是指人体肠道蠕动困难，无法顺利排便 。但如何确诊便秘，各界观点差异不小。

医疗研究单位说，这六组症状可能有助于重新定义便秘：

腹部不适，感觉疼痛和腹胀：衣服不像往常那样合身； 直肠不适， 排便时感觉肛门区域感觉疼痛，烧灼感或流血； 不常排便和硬便——正常情况下人类排便可以从一天三次到一周三次； 排便感觉障碍——没有想要上大号的欲望，或没有顺利排便完成的感觉； 胀气和腹胀——有异味或声音嘈杂的排气； 大便失禁 ，不受控制的排便渗漏或血便。

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六组便秘症状的依据

研究人员访问了2557名民众，包含411名全科医生和365名胃肠病学专家。大多数人认为便秘的一些典型症状没有在官方诊断标准中提及，这些被忽略的症状包括：

在厕所花了很长时间却无法排便

排便费劲

需要使用泻药

这就解释了为什么一方面大多数便秘患者认同自己有官方标准描述的症状，但另一方面仍有三分之一的患者认为自己属于“健康人群”，他们根本没有意识到自己的便秘症状。

研究发现，对于什么构成便秘症状，医生和公众的看法似乎并没有共识。比如，医学界特别重视有没有“规律排便”作为诊断便秘的标准，但事实上只有一半自称存在便秘的患者有不规律排便的问题。

专家意见

英国伦敦大学国王学院的狄米迪（Eirini Dimidi）博士说：“我们的研究发现，因为便秘来寻求帮助的人并不总是获得医疗单位的认可、诊断及协助。”

她说，便秘通常是由饮食中缺乏纤维或液体引起的，但它也可能是另一个潜在问题的征兆，如肠癌（diverticular disease）或乳糜泻（coeliac disease）。狄米迪博士说，如果直肠有症状出现，就要去看医生，这点很重要。

Image copyright Getty Images Image caption 肠癌是癌症中比较普遍的一种。

其他专家意见

英国肠胃健康（Guts UK）的哈灵顿（Julie Harrington）女士说，倾听患者对便秘的看法非常重要。“因为有自己的切身经验，患者也能是专家。当患者与专家在一起讨论症状时，这就是最好的情况。”

她补充说，并非所有便秘都是一样的，不同的人有不同的症状。“肠道问题比其他问题更不容易被诊断，但因为人们常因恐惧和尴尬而等了6至12个月才去就医。”

“你必须开始调理身体。”她说。

多久排便才算正常？

这很难回答 ，它因人而异。在这项研究中，每周排便七次是非便秘患者的平均值。但专家表示，每天或每周排便三次都是合理的。所以你需要记得这个正常排便频率， 然后再注意自己身体变化。

Image copyright Getty Images Image caption 几万亿微生物细菌生活在人体肠道中，帮助消化食物。

治疗便秘方法

根据英国国民保健计划（NHS）的建议，多数人都认识到便秘的问题，并试图通过增加饮食中的纤维和饮用更多的液体来解决问题。纤维存在于全麦面包、全麦面食、水果、坚果、豆类和谷物中。

多做运动和定时进食也可以提供帮助。如果饮食和生活方式的改变不起作用，你可以从药剂师那购买泻药。但是如果问题仍然存在，或还有其他症状，那么去看家庭医生就很重要了。