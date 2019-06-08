英国汉语教学扎根 双语幼儿园伦敦郊区开办

Image copyright BBC Chinese Image caption 伦敦布罗姆利（Bromley）的两任市长金波婷到场祝贺许智校长。

随着中国经济近二、三十年来的发展和对外交流日益频繁，国际间对中文的需求也在不断增长。这些都在一定层面促进了海外华社和中华文化与所在地的融合。

近日，一所英中双语教学幼儿园在伦敦东南远郊的佩茨伍德（Petts Wood）开办，显示在英国中文教学的影响已超越华人社区和市中心地段，开始走向英国的基层社区层面。

伦敦布罗姆利区（Bromley）的巴娄（Rev Ben Barlow）牧师是佩茨伍德中英双语幼儿园的主要合作者。他认为佩茨伍德中英幼儿园令当地的中文教育达到了一个新水平，让热衷中国文化和语言学习的当地人和华人社区第一次有了让子女在学龄前学习双语的环境。

Image copyright BBC Chinese Image caption 佩茨伍德中英双语幼儿园在中国的端午节这天举行成立发布会，与会者有机会体验了包粽子。

佩茨伍德中英双语幼儿园的许智校长和她的团队曾观摩过许多国家的教学模式，从中汲取经验并结合英国特点，设计采用目前流行的沉浸式双语教育。

据介绍，佩茨伍德中英双语幼儿园的宗旨就是让儿童从小打下中英文基础，最大程度开发孩子的认知能力。金融业的专业人士出身的王婧校长能说三种语言。她认为在双语环境中成长的儿童在智力发育和交流方面都更具有优势。

中英双语学校和最近的双语幼儿园是中英经济和文化交流的一个侧影。随着中英合作交流增加，在英中国企业已经超过500家。中国职员的子女，既需要接受当地的英文教育，也需要培养牢固的母语基础。

Image copyright BBC Chinese Image caption 汉语学习得到越来越多的英国家庭的重视

另一方面，随着中国国际影响力扩大，汉语学习得到越来越多的英国家庭的重视。目前汉语教学已经走入英国中小学，被纳入GCSE和A-Level考试科目。

2016年英国政府就正式启动了“中文培优项目”（MEP），并计划在2020年底前投入一千万英镑培养至少五千名能用汉语交际的年轻学生。