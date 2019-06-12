女人不准踢足球 盘点鲜为人知的往事和现实

Image copyright Xinhua Image caption 参加第一届女子足球世界杯的中国女子国家队

标志女子足球最高水平的世界杯已经在法国开幕，共有来自世界各国的24支球队，共552名球员，争夺冠军。

中国女子足球队，虽然很有实力，但运气不佳，在首场比赛中不敌另一支劲旅德国队，之后将迎战南非和西班牙争夺小组出线权。

中国与女子足球运动的渊源颇深，因为第一届女子世界杯1991年在中国广州举行。

如果把宋朝的蹴鞠算做是足球运动的鼻祖，那么中国的足球历史恐怕能有上千年。

Image copyright Getty Images Image caption 1920年，英国兰开夏郡的女子足球俱乐部迪克，克尔女子足球俱乐部（Dick, Kerr's Ladies FC）

不过，为世界承认的现代女子足球运动，像很多其他现代体育运动一样，其实起源于英国。下面就来看看女子足球不为人知的几件事：

女足起源

1894年，英国女子内梯.韩尼波尔（Nettie Honeyball）组建了第一个英国女子足球俱乐部（British Ladies's Football Club）。为了招募队员，她在报纸上刊登广告，结果有30个女士报名参加，其中绝大多数是中产阶级妇女。

1895年3月23日在伦敦举办了世界上第一场女子足球队之间的比赛：北伦敦队以7比1战胜南伦敦队。当时大约有1万名现场观众。

1918年，随着英国颁布新法律准许30岁以上，有财产的妇女参加议员选举，女子足球运动在英国也有了更大的发展空间。到1920年代，全英国据估计已经有150个足球俱乐部。

Image copyright Getty Images Image caption 迪克，克尔女子足球俱乐部边锋丽丽·帕尔（Lily Parr）。

1920年，英国兰开夏郡的女子足球俱乐部迪克，克尔女子足球俱乐部（Dick, Kerr's Ladies FC）与法国一个女子足球队进行了历史上首次女足国际比赛，观众达25000人。

1920年圣诞节期间，迪克·克尔女子足球俱乐部与另一个女子足球俱乐部圣海伦女子足球俱乐部（St. Helen's Ladies）之间的比赛，吸引了53000名粉丝。这一观众人数纪录，直到1999年的女子世界杯才被打破。

女足球员

顶级足球俱乐部的球星们，动辄出现天价的转会费，而且他们的报酬之高也经常令人瞠目结舌。

你知道女球星们最开始拿的是什么报酬吗？

迪克，克尔女子足球俱乐部有一个很有名的边锋，名叫丽丽·帕尔（Lily Parr）。她抽烟，所以她的报酬包括香烟。

Image copyright Getty Images Image caption 1950年代，在练球的德文郡的女子足球队。

另外值得一提的是，迪克，克尔女子足球俱乐部是有史以来第一支穿短裤比赛的女子足球队。

第一次世界大战爆发后，男性上战场，女性们大批进入工厂工作，也促成了女子足球运动的兴旺发达。

女足被禁

1921年12月5日，英国足球协会宣布，禁止女性在附属足协的场地上比赛，这让女子足球不能继续进行比赛。

英国足协当时表示：医学专家认为，“足球比赛非常不适宜女性。不应该受到鼓励。” 这一禁令直到1971年才正式被解除。

1972年，美国通过法律，要求中学、大学教育无论是学术还是体育对男女一视同仁。这为美国女子体育运动的迅速发展提供了法律基础。

女足世界杯

Image copyright Xinhua Image caption 1991年，球王贝利应国际足联邀请，到中国广州观看首届女足世界杯半决赛和决赛。

1991年，第一届国际足联女足世界杯在中国广东举行，这是女子足球第一次在国际足联的架构下进行正式的比赛。

当年共有12支球队参加比赛，另外国际足联第一次安排了六位女性加入裁判队伍。不过这一届的女子足球比赛的时间总长为80分钟。美国队在比赛中夺得冠军。

1995年的第二届女足世界杯，将比赛时间增加到与男足相同的90分钟，决赛中挪威击败德国夺冠。

1998年，英格兰女足迎来了第一位全职的女教练霍普·鲍威尔（Hope Powell）。

1999年第三届女足世界杯，7月10日在美国洛杉矶的玫瑰碗体育场内，创纪录的90185名观众，观看美国队与中国队最后以互射点球决定输赢。 最后美国队再次夺冠。

2011年在德国举行的女足世界杯中，日本女子足球队成为第一个赢得女足世界杯冠军的亚洲球队。

奖金差距

女子足球运动越来越受欢迎，全球观看女子世界杯的观众人数预计将达10亿。

面对越来越庞大的市场，女子足球运动员们也对她们的薪酬和比赛奖金与男足的差距提出了越来越多的看法和问题。

从以下几组数字，可以看出女足与男足之间的差别：

2019年法国女足世界杯的前三名共计获得奖金400万美元，比2015年的上届女子世界杯翻了一番。

所有参赛女子球队一共获得的奖金为3000万美元，而2018年男子足球世界杯的所有球队所得奖金是4亿美元。

在奖金之外，女子球队还得到约80万美元的补助，但男子足球队的这项补助费是150万美元。