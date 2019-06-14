动物标本制作界的女性：把尸体变为艺术品
如果让你想象一个动物标本制作者的形象，你可能会想到一个穿着维多利亚时期狩猎服的胡子男。现在，离动物标本制作的人气高峰已经过去一个世纪，一群女性动物标本制作者正在改变人们对于这个职业的看法。
一切开始于学校的博物馆之旅。对于当年仅六岁的汉娜·德南（Hannah Debnam）而言，恐龙骨头很无聊，化石也很无聊，但当她看到哺乳动物标本时，被迷住了。
“我的冰箱里总有乌鸦”
“吓坏了很多其他孩子，但我就是盯着看，狮子、老虎，接好的马骨架，我完全惊住了。”
今年28岁的她是越来越多的女性标本制作者之一。
“我开车时看到死掉的动物，我就将它们带回家。我的丈夫不给我送花，而是给我带死掉的动物。”
“我无法忍受他们在路边腐烂，就这样浪费了。”
德南住在萨福克郡，她经常在Facebook发帖，让网友发现路边死掉的动物时提醒她。
她说自己“冰箱里总有乌鸦”，现在这些乌鸦旁边是一只臭鼬和一只因心律衰竭而死的小狗。
她说，自己工作时经常变得很情绪化，必须放下工作，让自己平静下来。
这也是一项耗费体力的劳动，一只孔雀可能需要长达两周才能做好。而由于她的健康状况，工作变得很困难。
德南说，自己有骨质疏松、埃勒斯-当洛斯综合征，而且正在从癌症中恢复。
“当你的身体对抗你，你很难相信自己，但这让我更加坚定。”
卧床休息的时间，德南会在线看教程，以提升自己的技术。
“我经历过黑暗时期，但动物标本制作让我成功度过。这事儿非常特别，让这些动物重获新生，让它们再次美丽。”
“不都是棚屋里的老头”
波莉·摩根（Polly Morgan）用死去的动物制作的艺术品已经被查理·萨奇（Charles Saatchi），凯特·莫斯（Kate Moss）和考特尼·洛夫（Courtney Love）这些明星买下。她可能是这个行业最有名的英国女性。
然而，英国标本制作者协会的艾米丽·伍德福德（Emilie Woodford）认为摩根更像是一位艺术家，而不是传统的标本制作者。
“我认为动物应该保持自然形态，而不是被制作成艺术品，”伍德福德女士说，“我更喜欢保持自然的样子。”
28岁的伍德福德住在约克，在转行之前曾是一名兽医护士。
“野生动物被带来世上，死时是如此浪费，一切都永远消失。”
她希望未来外界能更好地理解这个行业。
“这份工作不都是老头子在棚屋里完成。像《101斑点狗》和《帕丁顿》这些电影，总是把标本制作者描绘成邪恶的人，我真希望能改变公众的认识。”
“为了公正对待动物”
艾丽·凯耶（Elle Kaye）的专业是鸟类动物标本。她经常在社交网络上收到女孩的留言，想要追随她的脚步。当她教课时，她的学生几乎都是女生。
今年27岁的凯耶住在赫特福德郡，她说自己在网上收到的攻击多于同龄人。
她本来预计自己的职业选择会成为攻击对象，但是她的外表也成为攻击的目标。
“这不应该关于我个人，或者关于女人，这些工作本身应该能说明一切，但是人们就是找那些事来说。”
“我花了好几个小时希望改进我的手艺，然后得到的评论说我看起来贫血、我太瘦了、晒得太黑、太年轻。”
“然后问我的父母来自哪里，我出生在哪个国家，为什么我看起来是某种样子，为什么我整天与死动物打交道还要美甲。太令人沮丧了。”
在维多利亚时代，动物标本制作很常见，当时人们为了制作标本而去捕猎动物。凯耶说，人们常常认为现在情况仍然如此。
“这是一个很大的误解。‘动物标本制作’这个此类似乎附着了鬼魂。我每年做两次展览，只是为了试着改变人们的观点。”
“这项工作太难了。时间、精力、接触化学物质，我不会因为自己讨厌动物而承受所有这些，这真的是一种爱的劳动。”
宠物主人，专业饲养员和动物园饲养员将死去的鸟交给他。目前，她有五个装满猫头鹰、火烈鸟、鹦鹉和孔雀的冷藏柜。
凯耶表示，她曾经考虑过离开这个行业，但是对动物保护的热爱让他继续工作。
“当年努力工作，然后被打击，非常沮丧，影响你的信心。”
“我的工作是为了公平对待动物，并为后代保存他们。我真的想启发孩子成为生物学家和兽医。”
“负面的事情让我失望，但是我努力成为最好的动物标本制作者。”
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