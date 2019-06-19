狗狗眼神卖萌难以抗拒 操纵人类的进化伎俩

Image caption 求关注。求爱心。可谁真正知道这个脑子里在想什么？

狗狗定睛注视着你的时候，那无辜无邪、楚楚动人而又似乎在恳求、诉说什么的眼神，在英语里被称为“puppy eyes”（小狗眼），总能让人心生爱怜，就像看到萌态可掬的小宝宝。

但是狼就没有这种眼神。

科学家经过研究发现，这或许是狗能成为人类宠物而狼不可以的原因之一，奥秘则可以用赫胥黎（Thomas Henry Huxley）的《天演论》（Evolution and Ethics）来解释。

狗狗眼部有一圈肌肉，可以让它们做“媚眼”、“萌眼”和讨人喜欢的表情。这一组肌肉负责让狗狗模仿婴儿般的眼部表情，触发人类的“爱怜的本能”。

这种“小狗狗眼”是宠物狗和主人之间的心灵纽带。

过去也曾有科学家研究发现，狗狗的眼神和表情令人难以抗拒，但没研究出个所以然来。

现在，英国朴茨茅斯大学的卡明斯基博士（Juliane Kaminski）和她的团队找到了解剖学意义上的解锁钥码，从肌体构造层面解答了为什么狗狗的眼睛那么传神的问题。

他们发现狗狗眼睛周围的肌肉组织具有神奇的功能，狗狗动用这组肌肉来展现所谓的“表情眉”，由此“营造出与人类相似的交流沟通假象”。

卡明斯基博士和同时合作的研究报告说，狗狗们进行这种操作时，人类内心似乎生出一种难以遏制的冲动要照顾、安抚它们。

狗狗眼部肌肉以一种特定方式运动，使得它们的眼睛显得就像婴儿大睁的双眼，而且很像人在伤心时候的表情。

而具有这种眼神表情的狗类似乎更能激发人类“下意识的”眷顾、保护本能。

从物种进化角度来看，这种互动让“萌眼”狗占了优势，它们的这个肌体构造特点在代代繁衍过程中不断得到强化。

Image caption 扬起眉毛，睁大眼睛，人类你快看过来。

卡明斯基博士说：“有强大的证据表明狗在跟狼分离，被人类驯化后， 逐渐进化发展出这种能扬眉瞠目的肌肉”。

她和团队的研究结果发表在美国国家科学院院刊上。

来自解剖学和比较心理学领域的英美学者的研究显示，狗的面部这种结构性变化，是在与人类相伴的几千年里逐渐完成的。

曾经有研究发现，当人类注视狗狗时，狗狗会做出“小狗眼”的卖萌表情，说明这是一种有意识的动作，而且就是做给人看的。

报告联合作者，解剖学家巴罗斯教授（Anne Burrows）指出，从生物进化意义上讲，狗狗的眼部肌肉构造变化速度很快，这很可能因为狗狗和人类的互动密切有直接关系。

俗话说， 狗是人类最好的朋友，狗通人性，狗和人心灵相通，也许不无道理。

研究团队还不忘提醒一句，狗都知道面部表情对于社交至关重要，知道什么样的眼神能招来关注爱抚，这说明社交场合的眼神表情是多么重要。