女子自诉：“妈妈不让我打疫苗 长大后我就出事了”

Image caption 围绕疫苗仍然存在一些争议

接种预防疫苗已经成为大多数人成长过程中的一部分。但围绕疫苗仍然存在一些争议。有些人不但对疫苗深表怀疑，甚至利用一切手段阻止自己的孩子打疫苗。本文讲述的就是这样一个故事。故事的主人公叫梅雷迪思（化名）。以下是她的经历：

我妈妈从来不相信疫苗，因此在我小时候妈妈拒绝让我接种一切疫苗。

我一天天长大，虽然没有打过什么疫苗，似乎也没有受到什么影响，直到有一天我得了破伤风（tetanus），当时我36岁。

我牙关紧闭，肌肉出现痉挛。医护人员迅速用救护车把我送进附近医院急救。

这是澳大利亚布里斯班（Brisbane）的一所教学医院。我清楚记得医生走出病房，轻声说：“天呀！”

他带着一群医学院的实习生来观察我的病情。我得的是破伤风，他们医院已经有30多年没有收治过破伤风病人了。

我只有36岁，绝对不想死。我决心战胜病痛，同时开始生我妈妈的气。因为是她故意不让我打预防破伤风的疫苗。

经过医生精心治疗，病情慢慢好转。但我的余怒未消，本来我完全可以不得破伤风的。

妈妈、祖母以及姑姑等都不太相信疫苗这类东西。她们更相信依靠自身的愈合能力来抵抗疾病。

编造谎言

我小时候生活在新西兰，如果感冒了，妈妈会说去吃根黄瓜吧。

记得我3岁的时候经常出现癫痫，医生诊断我是低血糖。当时医生给我开了药，交给了妈妈，并告诉我妈我长大后也可能会不治而愈。

但我妈妈吓唬我说，如果我吃了这个药会浑身长毛。她还编故事吓我，说这些药本来是给小狗做实验用的等等。可想而知，我小小的年纪就对吃药产生了恐惧感。

现在回想起来，这些都是我妈妈试图向我灌输吃药如何如何不好，让我惧怕服药的谎言伎俩。

我11岁那年，学校给学生注射麻疹、腮腺炎和风疹三联疫苗（MMR）。 通常，学校会给学生家长写信，要求家长签字同意。

每当我妈妈接到这样的通知时，都会回复说“不同意”。但我妈妈也有疏忽的时候。这就是为什么我跟同学一起接种了MMR疫苗。

但我回家后还是被妈妈发现了。我跟她解释所有人都接种了疫苗。但她还是大发雷霆。

她立即开车去学校“大闹了一场” 。从此，我也离开了这所小学，离开了我的朋友、同学。我连跟他们道别的机会都没有。

3周以后我们就搬到了乡下。我当时感到很自责，觉得是因为自己才导致了这一切。

从来没有人坐下来，向我解释什么是疫苗，我们为什么要接种疫苗等。

我妈妈则告诉我，疫苗是用小鸡胚胎和青蛙细胞制作的。当时还没有互联网，因此我无法核实她讲的是否是真的。

Image caption 我男朋友不理解为什么我家人不让我打疫苗。

新生活

2009年，我和男朋友从新西兰搬到了澳大利亚的布里斯班。我男友从小就接种各种疫苗。他无法理解我们家人怎么会是这样，这简直让他难以置信。

疫苗话题还是因为我们俩计划到国外旅行时提起的。

2016年，我得了百日咳。我咳了6个星期后才得到正确诊断，因为通常这是小孩得的病。在饱受了很长时间的煎熬并看了不同的医生之后，才最后确诊。

妈妈知道我得的是百日咳，但却不吭声。妈妈还提出来要照顾我，被我男朋友拒绝了。

妈妈虽然知道百日咳有多严重，但她似乎并没有把我得百日咳与没接种疫苗联系起来，这种病本来是可以避免的。

幸亏我们没有让她来照顾我，我们担心她很有可能被传染，因为她也没有接种过百日咳疫苗。

而我一直都没有告诉她我去年得破伤风的经历。因为，一提起这事我就很伤心，所以也不想跟她提这件事。

Image copyright Getty Images Image caption 补打疫苗

补打疫苗

我最近才开始补打那些本应在儿童时期就接种的疫苗，但作为成人再打疫苗价钱要贵得多。

我妹妹比我幸运些。她曾在日本住过几年，临行前需要接种一系列疫苗。

有一天，妈妈、妹妹和我通视频时妹妹说漏了嘴，提到打疫苗的事。我妈妈大吃一惊。幸亏，妹妹灵机一动撒了谎才蒙混过关。

现在，我感觉妈妈对疫苗已经不再像过去那样“仇恨”了。15年前，她感染了败血症，但经过治疗之后好转。

然而，一提到疫苗这样的敏感问题我妈妈仍然会拒绝开口。她会不开心，还会哭泣。遇到这样情况，我也就不好再多说什么了。

不过，我真希望自己能帮助她打消顾虑。如果将来有一天能够说通她，该有多么美好啊。