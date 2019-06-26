Image copyright Getty Images Image caption 防弹咖啡

你或许没听说过防弹咖啡（Bulletproof coffee），但你一定听说过西藏的酥油奶茶吧。

酥油茶是西藏的特色饮品。多作为主食与糌粑一起食用，有御寒提神醒脑、生津止渴的作用。它是藏人招待客人的必备食物之一。

但是，防弹咖啡与酥油茶到底有何渊源？下面要讲的就是这样一个故事。

戴夫·亚斯普雷（Dave Asprey，另译戴夫·阿斯普雷）是美国人，现年45岁。他原本是硅谷的一名技术主管，但几年前创造了自己独特的咖啡品牌公司，名叫防弹咖啡（Bulletproof coffee 360）。

防弹咖啡风靡世界，其中粉丝不乏一些美国名人。防弹咖啡品牌的创立也让亚斯普雷成为了一名“成功”的企业家。

但跟其他企业家与众不同的是，亚斯普雷还给自己立下了雄心大志：要活到180岁，而且这并不是玩笑，因为他是非常认真的。

亚斯普雷觉得长寿已不再是什么科幻，自己愿意为实现这个长寿愿望而“献身”。

生物黑客

Image copyright Getty Images Image caption 亚斯普雷说防弹咖啡改变了他的生活

在许多人眼里，亚斯普雷可能有点“怪”。而他本人也自称是“世界上第一个专业生物黑客”。

所谓生物黑客是指那些试图用科技手段“改善”自己生理状况的人，也就是在我们许多人看来有点发疯的人。

比如，亚斯普雷每隔6个月就抽一次骨髓，然后再把骨髓中的一些干细胞注射回全身。

此外，他还经常呆在冷冻疗法室里，利用液氮冷却剂给身体降温。 同时，他还照射红外线以及同电极刺激大脑等。

亚斯普雷的这些“长生不老”尝试开销不菲，好在有他的防弹咖啡为他提供经济后盾。

防弹咖啡

Image copyright Getty Images Image caption 亚斯普雷自从发明该饮品后，立志要活到180岁。

所谓防弹咖啡其实就是往黑咖啡中加上黄油以及纯椰油的一种饮品。

当然，你不必购买亚斯普雷的原装防弹咖啡。你可以用任何咖啡，然后加上任何黄油以及纯椰油来调制这种饮料。

亚斯普雷称防弹咖啡可以帮助改善人们的身心健康。有人说，它还有减肥奇效。

亚斯普雷从2012年开始出售防弹咖啡，据他估计已经售出1.6亿杯防弹咖啡。

总部设在西雅图市的防弹咖啡360吸引了6800万美元的投资，除特色咖啡外，目前业务已经扩展到涵盖食品以及生活用品等多项商品。

西藏酥油茶

Image copyright Getty Images Image caption 防弹咖啡的灵感来自于西藏之旅

而引发亚斯普雷创建防弹咖啡的灵感则来自于西藏的酥油茶。

2004年，亚斯普雷开启了一趟西藏之旅。促使他到西藏旅行的主要原因是跟他的健康有关。

虽然当时的亚斯普雷在硅谷事业有成，但却是一个体重超常（他最重时体重达到136公斤）、健康不佳的胖子。

为了能改善自己的健康，亚斯普雷希望能到西藏学习打坐。一天，他在爬山途中，有人给他一碗藏民的传统饮料：酥油茶。

喝完这碗酥油茶后，亚斯普雷顿觉神清气爽，已经好久没有这种感觉了。

结束西藏之旅回到加州的家后，亚斯普雷对此念念不忘。于是，他开始炮制自己版本的奶茶。

西藏酥油茶用的是藏区特有的牦牛的奶，加州没有牦牛。他就用类似产品奶油来代替。

Image copyright Getty Images Image caption 西藏的牦牛

同时，亚斯普雷还用咖啡取代了茶，认为咖啡比茶更有效。这样做还嫌有所欠缺，亚斯普雷又添加了富含中链三油甘旨油的纯椰油。

亚斯普雷每天早晨都会喝这种防弹咖啡。他本人称，防弹咖啡“改变了他的生活，让他瘦身45公斤”。

亚斯普雷先在自己博客上分享该饮料的好处，3年后开始在网上出售防弹咖啡的这3种原料。

接下来，开始有人给他投资，其中一个投资者也是美国星巴克咖啡的早期投资人。

2016年，美国连锁精品超市，美国全食超市公司（ Whole Foods Market）开始供应防弹咖啡，为该品牌助了一臂之力。

批评声音

Image copyright DAVE ASPREY Image caption 亚斯普雷坚持运动，希望能长寿。

然而，亚斯普雷也面临一些批评声音，特别是来自健康行业一些专业人士的批评。

他们指出，亚斯普雷没有任何医学资质或是受过营养学方面的培训。他们说咖啡里加黄油不健康。

尽管质疑声音不断，也有专业人士承认防弹咖啡颇具影响力。

全球食品和饮料市场研究机构英敏特（Mintel）的负责人福赛斯（Jonny Forsyth）表示，虽然防弹咖啡的健康益处有点模糊不清，但它迎合了消费者心理，承诺给消费者提供一种“更健康”、更强大，并且能长久保持旺盛精力的饮品。

但英国饮食协会的注册营养师皮格特（Aisling Pigott）则对此提出了尖锐的批评。

她认为，往咖啡里加黄油没有任何益处。她称自己不会向任何人推荐这样的早餐，因为它没有蛋白、维他命和矿物质，只增加额外的卡路里和脂肪。

亚斯普雷对这样的批评并不担心。他引用一些健康专业人士的话说，高脂低糖类饮食对人有好处。

他还表示，自己以前有关节炎、慢性疲劳综合症、认知功能障碍。

同时，他还有糖尿病前期（pre-diabetic），属于中风和心脏病高发人群。总而言之，当时身体很糟糕。但自从喝了防弹咖啡后“这些症状都消失了”。

他称，与现代饮食时尚不同的是，自己的饮品是基于具有4000年历史的西藏传统饮料。因此他不介意成为这一悠久历史的一部分。