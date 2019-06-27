Image copyright AFP Image caption 詹姆斯·奥瓦尔斯和女友戴安娜·巴德斯利

英国爱丁堡开始试验一种男性新型激素避孕药膏。

29岁的詹姆斯·奥瓦尔斯和27岁的戴安娜·巴德斯利等450对夫妇参加了爱丁堡大学的这项男性避孕药研究项目。

在未来的一年之内，他们只允许使用这种新型的男性激素软膏作为唯一的避孕手段。

这种软膏的主要成分是黄体酮和睾丸激素（progesterone and testosterone）。

其原理是黄体酮可以阻止男性睾丸生成精子，从而达到避孕效果。但药膏中的睾丸激素则弥补了由此所导致的男性体内睾丸激素水平下降，以达到平衡。

研究人员希望这一男性新型避孕药膏最终可以成为女性避孕药丸的一种替代产品，让人们可以长期放心地使用。

减轻女性负担

奥瓦尔斯告诉BBC，每次使用时只需挤出大约2厘米（相当于50便士硬币大小）的药膏，分别把它涂抹在两侧的肩部和胸部。

药膏在3到4秒之间就干掉了，然后穿好衣服开始一天正常的工作和生活。

奥瓦尔斯表示，他从2月份开始就使用这种避孕药膏，但之前是与其他一些避孕措施一同使用的。

一个星期前，则开始把它当作唯一的避孕手段。奥瓦尔斯注意到，自从用了药膏后性欲有所提升。但其他的一些副作用很小，可以忽略不计。

总的来说，奥瓦尔斯对药膏感觉不错。与此同时，他对任何未来可能出现的男性避孕产品都持比较积极的态度。

男性避孕药难产

Image caption 各种避孕产品

然而，同女性避孕药相比，男性避孕药一直以来似乎总是很难产。

女性避孕药已经上市几十年，而且在世界许多国家得到推广和普遍应用。相比之下，男性却没有类似的避孕药。

目前，男性已知的避孕方式主要有两种：安全套（也称避孕套），或是做输精管结扎术（vasectomy）。

有人说，推广男性避孕药缺少社会和商业意愿。

英国爱丁堡大学的安德森教授表示，制药业对新兴男子避孕药品反应滞缓，可能是因为他们对男性避孕产品潜在市场信心不足。尽管有有力证据表明男性和他们的伴侣对新避孕产品表示欢迎和感兴趣。

安德森教授还说，如果没有制药行业的参与和投资，研究人员只能依赖学术和慈善资金。

路途仍然遥远

Image copyright JAMES OWERS AND DIANA BARDSLEY Image caption 戴安娜说，男性避孕药可以让女性缓口气。

目前的这种男性避孕药膏是朝向开发男性避孕产品又迈出了一步。

但业界人士表示，它距离上市至少还有10年以上，因为，即使小规模试验效果肯定的话，也仍然需要进行更大规模的试验。

而对奥瓦尔斯的女朋友巴德斯利来说，男性避孕药膏无疑是个好消息。

她说，自己从16岁时起就服用避孕药，在未来的12个月自己至少可以放松身心，休息一下了。

巴德斯利说，男性避孕药不但为男士们提供了更多的自由选择，同时也让女性可以缓口气。