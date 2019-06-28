Image copyright AFP Image caption 巴黎热浪滚滚，埃菲尔铁塔前的喷泉大受人们的欢迎。

六月份北半球进入夏季后温度开始持续升高，欧洲大陆许多国家正经历前所未有的热浪冲击。西班牙、法国、意大利、德国等国本周开始出现持续高温，而且温度还将进一步爬升。

预计，许多国家近年来的高温纪录可能不久将被打破。

Image copyright EPA Image caption 瑞士人跳到河里避暑

专家说随着气候变暖，这种高温和热浪天气将会增多并且变得越来越普遍。

既然热浪将成常态，那么人类必须做好心理准备。同时，应该学会如何防暑降温，保护好自己，谨防中暑等与高温天气有关的疾病。

热浪不适症状

Image copyright Getty Images Image caption 柏林的炎热天气让喷泉派上用场。

天气炎热会给人带来一系列的不适，特别是老年人、婴儿和有身体疾患的人，例如心脏病、肾病或是有呼吸系统疾病的人。

根据一项科学和医学研究数据，同过去几年相比，自从2003年以来由于热浪导致的额外死亡人数大约有7万人。

Image copyright EPA Image caption 匈牙利小男孩在喷泉中寻找凉意

健康专业人士建议，如果任何人感觉头痛、头晕、食欲不振、恶心、汗多、抽筋、呼吸急促或是极度口渴等都应该立即消暑。

如果人体体温升到摄氏40度（华氏104度）并伴随其他症状，很可能是中暑了，应该立刻就医。

不要小看中暑，因为它可以引起昏迷以及带来严重后果，包括对人体重要器官的永久性损伤，严重者还会引起死亡。

Image caption 英国难得有大太阳，但温度高升英国人到公园里避暑。

BBC记者避暑技巧

BBC国际部的许多记者和工作人员来自热带国家：例如澳大利亚、北非、中东、南亚等。这些国家夏天的高温可以达到摄氏50度左右。

Image copyright AFP Image caption 德国动物园中的北极熊也热得受不了了。

他们为人们提供了一些简单易行的夏日避暑办法。

Image copyright AFP Image caption 在罗马的中国游客打遮阳伞乘凉

以下分别是尼日利亚、坦桑尼亚、也门、巴西以及孟加拉记者同仁的建议：

你的器材不支持播放多媒体材料 BBC国际台同仁教你避暑技巧

穿宽松和轻便衣服，最好选择反光的白色衣物（黑色更吸光，适合天冷时穿）。戴太阳镜保护眼睛。

多用冷水冲淋浴。

一定要补充水分：比如喝水、柠檬茶、冰茶、新鲜椰汁等。

随身带一个小手巾，随时可以用冷水浸泡后搽脸和头部。

选择薄和透气性好的棉被单（中国夏季有睡凉席和凉床的传统，有类似之处）。

注意开窗通风以及使用风扇等。

在树荫处乘凉和休息，有条件的话可以选择在户外过夜。

其他避暑良方