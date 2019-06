世界很大谁不想看看 如何当一个好游客？

Image copyright Getty Images Image caption 这是旅游热点还是地方集市?伊斯坦布尔的大集市(Grand Bazaar)每天吸引40万人,本地人和游客都喜欢去。

“越来越多的人开始出门旅游,这是件好事,但是现在已经没有哪个地方是世外桃源了。”

这是我上个月在爱尔兰首都都柏林排队过关时听到的话。说话的游客们在谈论克罗地亚的杜布罗夫尼克(Dubrovnik)和最近所有的旅游地点都人满为患的情况。

他们的谈话让我突发奇想。的确现在背起行囊出门旅游的人数达到有史以来的最多,这当然是好事。人们的视野越来越宽阔了。

但是导致过度旅游问题的原因,恰恰是人们对旅游的态度:开具一份有生之年必游之地的清单,然后去一个地方,就打一个钩,填补一个空白。世界上有多少世外桃源,能躲得过这样的攻略呢?

过度旅游有什么问题?

Image copyright Getty Images Image caption 在西班牙巴塞罗那,反旅游抗议人士贴出的标语:“旅游扼杀城市”。抗议人士认为游客涌入让城市疲于应付,实际上乡村地区的生态系统也同样面临游客压力。

过度旅游是一个世界范围的大问题:秘鲁的马丘比丘古城(Machu Picchu)、苏格兰风景如画的天空岛(Isle of Skye)、日本京都艺妓区祗园(Gion)、阿姆斯特丹的红灯区、威尼斯的运河、加利福尼亚超级怒放的罂粟田、现在已经永久向游客关闭的泰国玛雅湾(Maya Bay)、巴黎的卢浮宫(Louvre)(上个月工作人员因为抗议游客过多罢工一度关门)。

所有这些著名旅游胜地都有蜂拥而至的海内外游客,人数之多超过了它们的承受能力。

游客造成景区拥挤不堪、垃圾成堆、环境破坏之外,还缺乏对当地文化的尊重,行为失当。一些游客不守规矩乱摸乱碰,还有的见好就拿。另外,游客导致当地的房租飙升。

虽然旅游事业面临所有这些挑战,但是我们没有任何理由不让人们旅游。那么,我们就只能从自身做起:究竟如何才能当一个好游客?

“为什么想去那里?”

Image copyright AFP Image caption 柬埔寨的吴哥窟(Angkor Wat)可能幸免于红色高棉的破坏,也没有被丛林吞噬,但能否躲过如此大规模的游客涌入呢?

2013年,记者伊丽莎白·贝克(Elizabeth Becker)写了一本书《超额预定:爆炸的旅游业》( Overbooked: The Exploding Business of Travel and Tourism),认真探讨过度旅游的问题。

她说:“当时没人明白我在说什么。”然而现在,这个问题是全世界每个城市都面临的棘手问题。

联合国旅游组织今年1月公布的报告指出,2018年全世界的出境游客人数达14亿。

而1950年代,出境游客总数为2500万,1998年该数字是6.02亿、2008年为9.36亿。

到2030年,这一数字预计将达到18亿。

人数节节升高的原因很多:全世界中产阶级人数不断增加、飞机票价相对便宜、政府制定的宏大旅游目标和社交媒体造成的从众心理。

Image copyright AFP/Getty Images Image caption 你能想象这是秘鲁著名古城马丘比丘遗址的入口吗?这个曾经人迹罕至的地方,如今必须限制游客人数,每天只允许2500人进入。

在我看来,有必要审视一下我们出门旅游的初衷。

5月,我走在柏林墙的东边。这道高约4米的墙,曾将东、西柏林分隔几十年。在柏林墙倒塌之前,任何政治或文化性质的涂鸦都决不可能画在墙上,现在这道1.3公里的墙,便成了街头艺术和壁画长廊,标志着这个城市自统一以来的自由。

但要想找块安静的地方好好欣赏这道墙却很困难:年轻的游客们为了拍出满意的照片,在墙边摆姿势,占据了大片的地方。本地人和其他游客们只能左躲右闪,避开他们造成的障碍。

欧洲旅游委员会的执行总监厄都阿多·桑坦德(Eduardo Santander)说,问题其实是:你是想去看这个地方,还是想告诉别人你去过这个地方。

Image copyright Getty Images Image caption 你可能想去太平洋的加拉帕戈斯群岛(Galapagos)欣赏自然和野生世界,但是你有没有想过自己对自然和野生世界带来的影响?

记者伊丽莎白·贝克认为,“人们之所以有肤浅的旅行经历,一半是因为他们的旅行计划很肤浅。”

她希望游客们去某个地方,不是因为在旅游书上看到一段介绍,或者复制某个朋友在脸书上发的攻略路线,就跑到那里,拍一张跟朋友一模一样的自拍照片就完事。

她说,这样的走马观花心态造成了过度旅游的很多症状,譬如景点人满为患,当地居民牢骚满腹。

另外一个避免过度旅游的策略,是问问自己究竟要做什么看什么,而不是为了看而看,毫无目的。

贝克的一个建议是:如果你在家里不做的事情,旅游的时候也不要做。譬如,你不喜欢看博物馆,那就不必到卢浮宫去凑热闹,因为凑完热闹也不知道自己到底看了什么。

走出去

Image copyright Getty Images Image caption 因电影《海滩》而一举闻名的泰国玛雅湾,因游客过多不堪重负已经不再向游客开放,以便生态环境有恢复的可能。

贝克说:“如果你去布拉格,不要只去两天,而是呆上一个星期。不要只是去游客云集的热门景点,也应该探索景点周边的地区。”

“你或许已经读过一本书,甚至是捷克作家写的书。或许是历史书,现代政治书,那么你对要去的地方已经了解不少信息。在一个地方沉浸下来,我保证你完全可以避开游客大潮。”

Image copyright Getty Images Image caption 墙上写着:“你的奢侈之旅,我的日常之苦”。巴塞罗那的居民有的被迫离开城市给游客们腾地方。

你还可以利用手机上的应用程式App,避免去一个已经拥挤不堪的地方凑热闹。

如果乘搭邮轮,最好选择载客人数较少的邮轮,或者避免走很多人都去的路线,因为小型邮轮能去更多小的港口城市。

冰岛模式

Image copyright Getty Images Image caption 冰岛成功解决了过度旅游问题

冰岛总人口只不过34万,但是2018年接待了230万游客。

在冰岛,当局鼓励游客们去偏远的地方,而不是集中在首都雷克雅未克或者蓝色泻湖。

这样的模式给经济带来更多收入,也让当地居民受益。

入乡随俗

Image copyright Getty Images Image caption 日本京都的一块告示牌,提醒游客不要动手去摸艺妓,也不要席地而坐、靠着栏杆或者吸烟、饮食、乱扔垃圾和自拍。

过度旅游并不仅仅指的是一个地方游客人满为患,还包括游客对当地文化缺乏了解,不懂入乡随俗和当地的规矩。

人们都希望不要做错事,但他们首先要知道什么是对,什么是错。

针对这一情况,日本和冰岛都已经开始宣传活动,教导游客们如何遵守当地的规矩。

在丹麦,旅游宣传提示游客不要越野驾驶,不要在危险的地段自拍,或者到苔藓上踩踏。

在日本城市京都,当局向游客散发多种语言写成的宣传单和纸灯笼,向游客介绍哪些是恰当或者不妥的行为举止。

日本国家旅游局的全球策略总部主任兼子正(Tadashi Kaneko)说,游客们必须时时牢记:他们是从本地居民们手里借用这块地方。

研究住宿

Image copyright Getty Images Image caption 在美国旧金山,有租客发起抗议,因为AirBnB租务,他们被房东赶出家门。

另外一点就是要以负责任的态度选择住宿,尽管AirBnb的广告承诺,你可以住得像个本地人,但是去投宿时可能连房东都见不到,更别说与本地人交朋友。

这样做或许能省下住宿花销,但是你却可能挤走当地人,甚至还会发生更糟糕的情况。

“负责任旅行中心”的韩尼提醒游客,最好仔细调查去住的民宿是否合法,因为有的地方未必合法。

计划更好,旅途更好

Image copyright Getty Images Image caption 如果你喜欢看神秘的巨石,夏至日可能就不是到巨石阵(Stonehenge)旅游的最佳时候。

随着新兴发展中国家迅速崛起,越来越多的人口进入中产阶级行列,所有这些建议是否都适用呢?

如果钱不是问题,那么去某个国家旅行时,可以去游客较少的目的地,把热门旅游点列为今后的目标。

不过,如果这是你第一次出国旅行,也不能保证今后还有机会旧地重游,那么你把最有名的地方列为旅游重点又何错之有呢?

如果钱不算充裕,那么行前做好攻略更为重要,因为你可以提前预订某些地标性风景名胜的入场券,而不必临时排队。另外住宿,机票等等,如果有很好的计划,都能省下很多钱。

总而言之,无论你是第一次旅行还是经验丰富,你都能做一个更好的游客。

Image copyright Getty Images Image caption 做一个好游客并不会妨碍你享受沿途的风土人情和美丽风光。

更重要的是,过度旅游不仅会损害当地的文化,而且也会让游客们自身的体验打折扣。

作为一个出门在外的旅游者,最需要牢记的重要事情是:无论去哪里,一定要仔细研究,尊重风土民情,对目的地真的充满好奇。

千万不要落入“上车睡觉下车拍照”、“按图索骥”、“照单旅行”的圈套。

请把你去的地方当成自己的家,而不是你花钱去买某种体验的“世外桃源”。

记者贝克说,“很多人都认为他们有权利去任何想去的地方。”

她说:“这样的权利并不存在”。

旅行是一种特权。