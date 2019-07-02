清洁与卫生有什么不同？ 专家提醒八大重点

Image copyright Getty Images Image caption 准备食物要特别小心

打扫卫生可能是每个家庭日常家务的一部分。但是你知道吗，衡量一个家庭是否清洁卫生不能光看表面，这里面大有学问。

根据英国皇家公共卫生协会（RSPH）的最新报告称，人们在打扫家庭卫生时应该集中精力防止那些有害微生物的蔓延，而不是清洁那些表面上看着“较脏”的地方。

当然，认真洗手、洗衣物、清洁物体表面对保持卫生来说都很重要。然而，了解正确做法才是减少感染和抗生素耐药性的关键所在。

根据该报告，公众对所谓脏与细菌，干净与卫生之间的区别并不太清楚。而且，有些人认为应该让孩子接触一些有害细菌，认为这样对孩子的免疫系统有好处。

但是专家指出，这样做有其潜在威胁性，因为这可能会让孩子受到感染，并且有可能是很危险的感染。

因此，知道该如何清洁家里卫生，集中精力清理哪些藏污纳垢的死角？以及什么时候该清洁都非常重要。因为只有这样，才能阻止有害微生物蔓延，成为致病温床。

八大重点

以下是专家总结的八大清理重点：

在准备和接触食物的时候

用手吃食物的时候

上完厕所之后

在打喷嚏、咳嗽以及擤鼻涕时候

整理和清洗家中脏衣物时

照顾家中宠物时

清理和倒家中垃圾时

照顾家中病人时，特别是照顾因患感染而生病的家庭成员时

除此之外， 该报告特别提醒在清洁厨房，尤其是菜板非常重要。特别是当你用菜板切完生食，例如生肉和家禽产品后应着重清洗。

Image copyright Getty Images Image caption 许多人家都有宠物，接触宠物后要注意清洁。

最好把准备生食和熟食的菜板分开。

另外，一定要把家里的清洁抹布和刷子在用完后彻底洗干净。

与此同时，或许家中地板和家具表面看上去有点脏，但它们不会对健康构成什么威胁。

清洁方法与产品

Image copyright Getty Images Image caption 洗手特别关键

在清洁包括锅碗瓢盘等厨房用具卫生时，最后使用热肥皂水，让清洗后的脏水直接流到下水道。

但英国食品标准局说， 如果希望彻底杀死细菌，则需要使用70摄氏度以上的热水，并要持续清洗一段时间。

Image caption 厨房清洁产品有不同功能，正确使用有助于保持卫生。

目前，用于清洁家庭卫生的产品基本上可以分为三大类：

洗涤剂（detergents)，可以清洁和清除表面的污垢，但却不能杀死细菌。

消毒剂 (disinfectants)，可以杀死细菌，但如果物体表面有油垢和脏东西效果则不佳

消毒杀菌剂 (sanitisers), 既可用于清洁也能用于消毒。可以分两步使用，第一步用于清洁表面，例如，任何食物残渣、脏物、油垢等。第二步，再用它进行消毒。

但专家表示，无论使用何种产品一定要先仔细阅读产品说明书。

另外一个窍门是， 在准备完食品后最好用厨房专用纸巾清洁表面，而不是用厨房抹布。这样可以防止交叉感染。

专家表示， 让公众知道清洁与卫生的区别非常重要。 清洁是指清除脏污和微生物，但卫生则是在关键时候和关键部位斩断感染源。

英国皇家公共卫生协会的艾克里教授（Prof Lisa Ackerley)指出， 与家人、朋友和宠物在室外玩耍固然重要， 因为它会让人，尤其是儿童接触到“好细菌”和建立健康的微生物群，有利于增强免疫力。

但是，也要搞好室内卫生。只有这样才能预防感染。

她强调：“家庭和日常生活中的良好卫生习惯有助于减少感染疾病，对保护我们的儿童至关重要。这样既可以减轻对英国卫生医疗机构的压力。同时，也会在对付抗生素耐药性方面发挥重大作用”。