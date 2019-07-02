过度疲劳可致命 不可不知的自测症状

Image copyright Getty Images Image caption 过度疲劳会让人觉得心灰意冷、疲惫不堪、毫无希望、愤世嫉俗。

如果你总是感觉疲惫不堪、对所承担的工作责任心存怀疑，并觉得工作压力让你手足无措，那你很可能患上了过度疲劳症。对，很多人可能对这种病态毫不了解。

世界卫生组织（WHO）已确认，过度劳累是一种职业病，定义为“长期面对工作压力却未能成功化解压力导致的慢性疲劳综合症”。慢性疲劳综合症的特点就是疲惫、消极或者因为工作表现不佳愤世嫉俗。

不过，要明白每个人究竟哪里出了问题，却并不是一件容易的事情。

莫里斯医生（Dr Rachel Morris）是有15年经验的家庭全科医生，她接诊过很多与工作压力有关的病人。“我认为一般人很难自己意识到过度疲劳。但是身边的人，如亲人、或者上司却很容易看到。”

她说，患了慢性疲劳综合症的人可能对自己信心下降，感觉愤世嫉俗，毫无希望或者心灰意冷，不好好吃饭，总是觉得很累。他们也可能对工作或者同事、朋友怒气冲冲，牢骚满腹。

莫里斯医生说：“如果有人开始因为背痛、肠胃炎或偏头痛经常请病假，通常他们可能是过度疲劳了。”

我究竟怎么了？

如果你怀疑自己可能有了慢性疲劳综合症，可以回答以下几个问题：

身边亲人要求你减少工作量吗？

最近几个月，你对工作、同事、客户或者病人怒气冲冲、满腹牢骚吗？

你是否内疚自己没有足够的时间陪家人、陪朋友，给自己？

你觉得自己是不是越来越容易激动情绪化，譬如哭泣、愤怒、大声嚷嚷、或者毫无原因地紧张？

如果你对以上任何一个问题的回答为“是”，那么恐怕现在是时候做些改变。这些问题是根据英国医生健康项目（UK Practitioner Health Programme）的指引所制定的，是所有就业人士判断自己是否过度疲劳的一个好起点。

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过度疲劳通常需要一段时间才会造成，有时可能超过一年半。

心理咨询专家杰西·弗朗西斯·沃克（Jacky Francis Walker）, 有一本专著论述这一症状《过度疲劳宝典》。她也是治疗这种疾病的专科医生。

她说：“最典型的情况是，人们来了告诉我说，他们突然之间就做不好以前做得很好的事情，莫名其妙，就好像突然之间魔力完全消失一样。”

沃克医生说，过度疲劳与压力大是完全不同的两种情况。

“压力大，就是指你能做到的达不到被要求做到的程度，这可能是心理上的、耐力上的，也可能是时间上的或者能力上的素质。”

一般来说，人们需要一点压力才能有动力，但是你一旦在压力下达到最高状态，再继续施压并不能维持最好状态，却只能变坏。

并非只适用于成功人士

莫里斯医生说，人们有一种误解认为，过度疲劳通常只适用于事业成功人士，或者不喜欢自己工作的人。

“人们以为只有痛恨自己这份工作的人才会过度疲劳。但我亲自接诊过很多老师、医生、律师、证券交易师、会计师、等等都面临工作压力。成功人士和完美主义者会更受其所害，因为这些人喜欢把自己的价值更多与所从事的工作挂钩。”

过度疲劳也并非仅仅影响就业的人，那些在家中承担抚养照顾责任的人，也会受到严重影响。

沃克医生说：“照顾儿童或者年老的亲人，或者有残疾的人，是可以被列为严重过度疲劳的人。这些病人完全透支，甚至可能经历‘同情心麻木’的状态，缺乏同情。”

过度疲劳经常被认为是让人羞于启齿的问题。

沃克医生说：“很多人想，如果我自己不能复原，那一定是我的问题。我很软弱，处理不好。”

总是时间不够

莫里斯医生研究出了一套办法，帮助雇员维护身心健康。

她说：“我们可以做一些事情减少过度疲劳的风险。其中之一就是提升自己的忍耐力。也就是说我们用健康的方式应对压力，遇到挫折还能恢复状态，在这个过程中让自己变得更加强大。”

莫里斯医生说，做一些能增进健康的活动极为重要，如运动、与外界保持联络，保持足够睡眠。

“当工作压力过大时，我们本能的反应就是放弃自己喜欢做的事情，结果就陷入了忙得焦头烂额的漩涡中。”

“要想一下子彻底改变很难，但是可以从小处做起，比如午饭时间散步5分钟，或者约朋友喝杯咖啡。”

Image copyright Getty Images Image caption 对我们的身体和心理健康重视不够可能导致过度疲劳。

她说，另外一个问题是，压力大的人越容易专注自己无法控制的问题。把关注点放在可控的问题上能帮助减轻压力。

另外，划出重点，而不是往已经非常繁忙的日程安排中继续塞进更多的事情，也很重要。

分清楚事情的主次轻重，这样才能集中注意力做好重要的紧急的事情，而忽略或者延迟处理次要的非紧急的事情。

充满毒素的工作文化

莫里斯医生说，“很多从事高强度压力工作的人认为，有压力很正常，实际上并非如此。压力对我们的健康有很大的坏处，所以我们有必要消除这个误解。”

不过，她强调说，雇主同样也有责任检讨工作的程序，看看有没有办法帮助雇员们平衡应对生活与工作，避免过度疲劳。

在电子和科技行业，无论是创业者还是从业者都经历了很大的变化，另外还要面对裁员压力，却必须在压力下继续保持生产力。

很多工作的节奏也是问题，特别是当今社会，我们可谓每周7天全天24小时都可以找得到。这样的便利却也带来了不好的一面，那就是我们从来就无法真正从工作中解脱，让大脑停止工作。

Image copyright Getty Images Image caption 现在，科技的进步让雇员随时随地都在线上，要界定上班、下班时间越来越难。

2018年，盖洛普公司在7500名美国全职雇员中展开的调查发现，三分之二在工作中经历过过劳状态。

造成过劳的原因包括：

工作中受到不公平对待

工作量无法管理控制

对职务范围缺乏明确界定

上级给予的支持不够

不合理的时间压力

沃克医生认为，有毒的工作文化可能是工作压力最主要的原因。公司如果面临经费压力，那么雇员越少期望却更多。她认为，这是所有公司都应该多些措施加以承认和应对的问题。

她说：“虽然公司给面对压力的雇员提供协助，但是很多时候重点都放在了个人身上。”

“一种普遍的态度是，有压力的是雇员，所以我们要帮助他们重新站起来继续好好工作，却忘记了实际上要改变的事工作场所的很多做法。”